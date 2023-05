USA : les visas pour les entrepreneurs (E1) et les investisseurs (E2) français devraient bientôt passer à quatre ans au lieu de deux ans

Dès le début de mon mandat, de nombreux Françaises et Français aux États-Unis m’ont interpellé sur la nécessité d’allonger les visas E pour investir et développer des entreprises dans des conditions plus stables. De nombreux entrepreneurs avaient par ailleurs été soumis à une enquête administrative (“administrative processing”) lors du renouvellement de leur visa qui les avait contraints à rester plusieurs mois en France : c’est le fruit d’un travail collectif entre mon équipe parlementaire, les services consulaires et l’Ambassade des Etats-Unis en France qui a permis de débloquer une vingtaine de dossiers.

Avec l’administration française, nous étions ainsi régulièrement en contact avec les autorités américaines à Paris et à Washington pour trouver une issue aux divergences d’analyse des systèmes, dans l’objectif de maintenir des liens économiques attractifs et mutuellement bénéfiques.

La visite d’État d’Emmanuel Macron en décembre 2022 a permis d’accélérer le processus de négociation en ce que les deux pays ont affirmé leur intention de « lancer des discussions sur une simplification mutuelle des procédures d’octroi et de renouvellement des visas ainsi que des autorisations de séjour ».

Après plusieurs années de négociation, l’administration américaine serait prête à prolonger la durée de validité des visas E de 25 mois à 48 mois pour les entrepreneurs et investisseurs français souhaitant s’établir aux États-Unis. Cet allongement de la durée de validité devrait prendre effet dans les prochaines semaines, après formalisation de l’accord entre les parties. L’administration française s’est, quant à elle, engagée à mettre en œuvre un canal privilégié pour l’octroi et le renouvellement des visas destinés aux investisseurs et entrepreneurs étrangers.

Quatre jours après la tenue de la 6ème édition de « Choose France » pendant laquelle 13 milliards d’euros d’investissements ont été levés, nous ne pouvons que nous réjouir de ces simplifications administratives à venir. La France confirme sa première place européenne en matière d’accueil des investissements directs à l’étranger, notamment grâce aux États-Unis, premier pays investisseur et créateur d’emplois en France. »

