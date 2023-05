Plutôt Margot, Philippe ou Cindy ? Voici les noms des ouragans de la saison 2023 !!

Voici, ci-après la « liste des noms d’ouragans » qui se formeront sur l’océan Atlantique en 2023. En fait, pour être tout à fait précis, il s’agit des noms de « tempêtes tropicales », qui sont des phénomènes cycloniques dangereux mais qui ne termineront pas toutes en catégorie « ouragan ». La saison des ouragans dure officiellement du 1er juin au 30 novembre, mais il peut y en avoir un peu avant ou un peu après. Il faut toutefois que la mer soit particulièrement chaude pour qu’ils aient une intensité sérieuse. Ca se produit la plupart du temps en août, septembre ou octobre.

Si vous êtes nouveau dans le sud des Etats-Unis, il vous faut savoir que les ouragans les plus intenses obligent à des évacuations et créent des dégâts inimaginables : il faut être préparé.

Les trois organismes qui émettent des prévisions disent que cette la saison 2023 devrait avoir un nombre assez moyen de formations cycloniques, un peu plus de 12 avec un peu plus de 6 ouragans dont 2 ou 3 ouragans majeurs. Les prévisions sont rarement totalement exactes et notons que ces prévisions basées entre autres sur l’analyse du phénomène atmosphérique La Niña permettent difficilement de dire si ces ouragans vont entrer sur les terres des Antilles ou d’Amérique-du-Nord.

Résumé de la saison 2022 :

2020 fut agité, 2021 fut assez calme, et en 2022 il y eut un nombre assez réduit de tempêtes à être nommées (voir carte) mais trois ont touché la Floride. En mai, Alex n’était qu’une tempête tropicale. Mais en septembre, Ian a balayé les îles barrières de Fort Myers (entre autres Fort Myers Beach, Sanibel, Matlacha et Pine Island ont été pulvérisées) entraînant le décès de 149 personnes en Floride. Il y eut aussi des dégâts dans la région de Naples et Daytona Beach. En novembre, l’ouragan Nicole frappe à son tour, en catégorie 1, la côte Atlantique de Floride centrale, provoquant des inondations, une érosion de certaines plages, et 5 décès indirects (électrocutions…).

Les noms de la saison cyclonique 2023:

Les ouragans reçoivent ainsi des noms depuis 1953, attribués par l’Organisation Météorologique Mondiale. Si vous avez la sensation d’avoir déjà vu la liste de noms de cette année, c’est normal car chaque liste est réutilisée tous les six ans. A l’exception près des noms qui ont correspondu à un ouragan particulièrement destructeur : ces noms-là sont enlevés et définitivement remplacés.

Dans l’ordre des tempêtes qui arriveront en 2023 : Arlene, Bret, Cindy, Don, Emily, Franklin, Gert, Harold, Idalia, Jose, Katia, Lee, Margot, Nigel, Ophelia, Philippe, Rina, Sean, Tammy, Vince et Whitney.

