Qui l’eût cru : le Texas en tête des Etats où se développent les énergies renouvelables !

Si les Etats du Sud ne se sont pas tous encore économiquement relevés de la Guerre Civile, le Texas, lui, est devenu l’un des plus attractifs des Etats-Unis. Outre l’agriculture, chacun sait qu’une grande partie des richesses du Texas vient des énergies, gaz et pétrole : à la fois ceux qui sont extraits de son sol, mais aussi le traitement de ceux qui proviennent des plateformes du Golfe du Mexique. « Au Texas, tout est grand » et, ainsi, le business des énergies vertes est en train de prendre une ampleur imprévue au pays de l’or noir ! L’Etat est déjà le premier en production d’énergie renouvelable, et on y trouve par exemple 150 parcs éoliens (1). Mais dans le dossier de Time Magazine du 22 mai, il est estimé à 250 milliards de dollars l’investissement annuel potentiel dans les énergies de transitions et ce pour la seule Agglo de Houston.

Les énergies renouvelables ne sont pas encore totalement bien considérées partout aux USA, victimes d’une polarisation idéologique sur le thème du réchauffement climatique. « Si t’es pour le renouvelable, c’est que tu es contre le pétrole ». Et, comme le pétrole est ici une divinité économique… Il est donc plus aisé de réaliser des études pour l’extraction d’énergies fossiles que pour la création d’énergies vertes. Mais ces dernières années le Texas a reçu un véritable choc économique prompt à faire changer tout le monde d’avis quand – en partie à cause de ses richesses à lui – le pétrole est devenue une source de rendement…. négative. En effet, contrairement à ce qui était prévu et annoncé au XXe siècle, il y avait « trop de pétrole » sur la planète, et il est arrivé que le prix de vente du baril soit en conséquence inférieur à son coût de production sur le territoire américain : le pétrole a donc parfois fait perdre de l’argent au Texas (et ailleurs aux USA), et en tout cas il n’assurait plus les revenus espérés.

Ce que personne ne peut enlever à cet état, c’est sa concentration d’ingénieurs spécialisés dans les énergies, et c’est aussi pour cela que son évolution « green » est certainement une fatalité. Ces derniers mois, le « Inflation Réduction Actuellement » (IRA) du président Biden a aussi été un accélérateur puisqu’il comprenait des volets sur les énergies renouvelables, dont beaucoup assurent avoir constaté un effet économique réel sur les entreprises du secteur de la transition énergétique au Texas. Les startups de Houston ont reçu à elles seules 1,95 milliard de dollars en capital-risque en 2022 et, sur cette somme, les startups liées à l’énergie ont reccueilli presque autant que les trois secteurs suivants cumulés (selon les données du Greater Houston Partnership).

Les évolutions économiques du Texas sont à mettre en parallèle d’un boom démographique. Avec 30 millions d’habitants, le Texas est le 2e Etat le plus peuplé après la Californie, auquel il prend beaucoup d’habitants et d’entreprises fuyant les taxes, le coût de la vie, et plus récemment pour certains la politique plus contraignante de mesures contre la Covid-19 (le Texas ayant été très libertaire sur le sujet). Avant cela, l’Etat gagnait 4 à 5 millions d’habitants par décennie (alors que la Californie, par exemple, a perdu 350 000 habitants entre 2020 et 2022).

Noir et/ou vert… il semblerait ainsi que le Texas soit un Etat d’avenir !

1 – Espérons qu’ils ne gâchent pas tant les paysages que certains parcs éoliens en France (note éditoriale de la rédaction).

