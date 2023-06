Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) durant l’été 2023 (Juillet et Août)

Une course de bateaux à Miami ? Une expo de peintures à Naples ? Du gospel à Broward ?N’oubliez pas que vous trouverez par ailleurs sur ce site internet les sorties cinéma, les concerts et la liste des festivals !

De manière générale, tous les spectacles et idées de sorties sont dans notre section agenda.

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions et ne le sont pas ici.

Voir aussi pour cet été nos articles sur ces événements majeurs :

– Article à venir sur les fêtes nationales (4 juillet et 14 juillet)

– La marche des tortues la nuit sur les plages de Floride

Jusqu’au 29 juillet :

Expo : Alone With Her Head

Une exposition solo présentant le travail au trait précis et complexe juxtaposé à des tissus brillants sur de la mousseline par l’artiste cubaine Mabelin Castellanos, basée à Miami .

The Contemporary Art Modern Project

791 NE 125th Street – Miami, FL, US

www.thecampgallery.com

Jusqu’au 28 juillet :

Peintures du rivage de Collier County par Paul Arsenault

Ca fait 50 ans que Paul Arsenault (natif de Montréal) peint à Naples ! Il présentera d’anciens travaux, et des nouveaux provenant de sa collection « For the Love of Water ». Si vous n’avez jamais visité la Rookery Bay en kayak, profitez-en, mais sinon les peintures sont pour leur part au sec dans le :

Rookery Bay Environmental Learning Center

300 Tower Road – Naples, FL 34113

www.rookerybay.org/events/

Jusqu’au 4 septembre :

Dragons et créatures mythiques

Et les enfants vont pouvoir les chercher dans les magnifiques jardins du :

FAIRCHILD TROPICAL BOTANIC GARDEN

10901 Old Cutler Road – Coral Gables, FL 33156

www.fairchildgarden.org/ eventon/dragons-and-mythical- creatures/







Chaque semaine :

Baila Little Havana

Venez apprendre la danse afro-cubaine avec les instructions de Marisol Blanco !

Koubek Center

2705 S.W. 3rd St. – Miami, FL 33135

www.koubekcenter.org/# dance

Jusqu’au 21 juillet :

Visages of Memory

Cette collection d’œuvres photos du photographe et survivant de l’Holocauste Laszlo Selly présente des portraits fascinants de survivants de l’Holocauste du sud de la Floride accompagnés d’un bref récit de l’histoire personnelle et inspirante de chaque survivant écrite par Bobbi Kaufman.

Kislak Center

1300 Memorial Drive – Coral Gables, FL 33146

www.library.miami.edu/ exhibitions/visages-memory. html



Du 30 juin au 2 juillet :

Florida Supercon

La convention pour les fans de comic books, mangas/animes, jeux vidéos !



MIAMI BEACH CONVENTION CENTER

1901 Convention Center Dr. – Miami, FL 33139



www.floridasupercon. com/en-us.html





Du 30 juin au 4 juillet :

Key West Key Lime Festival

La célèbre fête du citron vert des Keys, avec comme chaque année un concours de mangeage de Key Lime Pies, et un autre de lâcher de tartes en parachute depuis le haut du phare des dégustations de rhum au citron vert etc…

www.keylimefestival.com





1er et 2 juillet / 1er août :

Full Moon Kayak Tour :

Il y en a de différents tours pour la pleine lune en sud Floride, mais si vous voulez découvrir les charmes de la nature en nocturne à Miami… Oleta est un beau parc pour cela !

OLETA RIVER STATE PARK

3400 NE 163rd St. – North Miami Beach, FL 33160

www.oletariveroutdoors. com/tours/



Le 2 juillet :

Markus Schulz

Il vient présenter son album Rabbit Hole Circus durant le weekend de la fête national dans l’un des plus célèbres clubs de Miami :

E11EVEN MIAMI

29 NE 11th St. – Miami, FL 33132



www.tixr.com/groups/ 11miami/events/markus-schulz- 70874







Du 2 au 23 juillet :

Miami Beach Classical Music Festival

Et ce sera le 10e anniversaire, avec au programme :

– 2, 9, 16, 23, 30 juillet à 19h : Ocean Drive Promenade Music Series vous fera vous évader (gratuitement) en musique, à Lummus Park à peu près en face du Betsy Hotel (vers 14th Place et Ocean Drive).

– 4 juillet à 20h30 : Independence Day Celebration Concert à Lummus Park.

– Les 8 et 9 juillet : Les Noces de Figaro au Temple Emanu-El – Sanctuary.

– Le 10 juillet : Chamber Music Concert au Betsy Hotel.

– 13 juillet : Conductor’s Symphony Concert au Temple Emanu-El – Sanctuary.

– 15 et 16 juillet : Deux show pour le prix d’un : L’enfant et les sortilèges (Ravel) et Gianni Schicchi (Puccini) au Temple Emanu-El – Sanctuary.

– 21 et 23 juillet : Hansel and Gretel d’Engelbert Humperdinck, au Faena Forum.

– Le 22 juillet : célébration du 10e anniversaire au Faena Forum (avec performance musicale).

– 22 et 23 juillet : L’incoronazione di Poppea (Monteverdi) au Faena Forum.

www. miamimusicfestival.com/events



Du 4 au 12 juillet :

Miami Beach Swim Week

De nombreux show aussi bien pour l’industrie que pour le grand public organisés comme chaque année dans la plus glam des villes de Floride !

https://miamiswimweek.net

Et le programme est ici :

www.fashionweekonline.com/ miami/schedule



A partir du 8 juillet :

Créatures mythiques, dragons, licornes et sirènes

C’est une expo au musée HistoryMiami qui restera en place jusqu’en mars 2024 avec une présentation des créatures venant de différents continents, sous différentes formes y compris artistiques ! Et dans la région aussi il y en a des « créatures », des sirènes des Caraïbes jusqu’au « Skunk Ape » de Floride !

HISTORYMIAMI MUSEUM

101 W. Flagler St. – Miami, FL 33130

www.historymiami.org/ exhibition/mythic-creatures/

Le 8 juillet :

39e Underwater Music Festival

Cet évé annuel vus permet de visiter ce magnifique site de plongée et de Snorkelling et d’en même temps profiter d’une expérience unique. C’est un traditionnel rendez-vous estival dans les Keys organisé par la Lower Keys Chamber of Commerce, avec pour but premier la préservation du corail !

www.lowerkeyschamber. com/product/underwater-music- festival/



Le 15 juillet :

Gimme Gimme Disco

Une nouvelle soirée pour les Dancing Queens ! Voici une soirée dansante autour d’un DJ jouant tous vos tubes d’ABBA préférés, et d’autres standards disco des années 1970 et 80 comme The Bee Gees, Donna Summer ou Cher. Vous pouvez vous vêtir en conséquence !

Revolution Live

100 SW 3RD AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.jointherevolution. net/concerts/gimme-gimme- disco/

Du 18 au 23 juillet :

Hemingway Days

Voici une autre des célèbres excentricités de Key West, les Ernest Hemingway avec un hommage à la fois classique et cocasse au plus célèbre écrivain de l’île, notamment avec son concours de sosies, sa course de taureaux, puddle et autres, son concours de poésie, et bien d’autres activités pour l’occasion .

www.fla-keys.com/hemingway-days/



Le 21 juillet :

Mozart & Saint Saëns

L’Orchestre symphonique du sud de la Floride (SFSO) vous invite à vaincre la chaleur en vous évadant avec les sons enchanteurs et sereins de sa série estivale de musique de chambre. Mozart et Saint Saëns seront présentés le vendredi 21 juillet au :

Center for Spiritual Living Fort Lauderdale.

CENTER FOR SPIRITUAL LIVING FORT LAUDERDALE, 4849 N. DIXIE HWY OAKLAND PARK, FL 33334

www.southfloridasymphony. org/summer-with-the-symphony/







Le 22 juillet :

Riverwalk Tacos & Tequila Fest

Venez découvrir la créativité floridienne en matière de Tacos de 14h à 18h sur :

Esplanade Park : 400 SW 2ND AVENUE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.eventbrite.com/e/ riverwalk-taco-tequila-fest- tickets-615174713127



Le 22 juillet :

Alejandro Elizondo

Le chanteur compositeur de Miami sera ce samedi-là à l’affiche des séries d’été du :

DEERING ESTATE

16701 SW 72nd Avenue – Palmetto Bay, FL 33157

www.deeringestate.org/ event/cabaret/2023-06-10/



Le 27 juillet (et autres date) :

Save Your Stuff Workshop

Voici un atelier (gratuit) qui devrait vraiment être organisé partout en Floride : comment protéger vos affaires des catastrophes climatiques. L’impact des ouragans comme Irma et Ian est incommensurable, les dommages aux moyens de subsistance et aux infrastructures occupant après coup le devant de la scène. Il y a cependant un autre type de perte qui se produit durant un ouragan, et c’est la perte de trésors familiaux bien-aimés. Ici ce sont les musées du comté de Collier qui organisent cet atelier sur la façon de sauver les objets de valeur et les objets de famille endommagés par l’eau, en utilisant des techniques axées sur la conservation ! Des kits à emporter seront également disponibles pour ajouter à vos fournitures d’ouragan, jusqu’à épuisement des stocks ! Il y a des ateliers dans trois musées de Collier County. Rend : 239-252-8242 ou visitez :

www.colliermuseums.com/ events

Le 28 juillet :

Jim Berry

« Old school, good time, soulful music » c’est comme ça qu’est décrite la musique de Berry, originaire de Chicago, et ici à l’affiche de la Sunshine Jazz Organization au :

FANTASY THEATRE



6103 NW 7th Avenue – Miami, FL 33127

https://tickets.ftfshows.com/ TheatreManager/1/online? performance=3331

Le 30 juillet :

5th Sundays Gospel

Il y aura entre autres LaNorris McFadden & P.R.O.O.F à 16h30 au :

City of Pompano Beach Cultural Arts

ALI CULTURAL ARTS

353 DR MARTIN LUTHER KING BLVD – POMPANO BEACH, FL 33060

www.pompanobeacharts. org/events/fifth-sundays









Le 30 juillet :

The John Daversa Big Band

A 20h dans le magnifique petit théâtre du très chic :

FAENA THEATER

3201 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33140

www.faena.com/miami- beach/things-to-do/events- calendar/5th-annual-faena- jazz-series-concerts-at-faena- theater

AOÛT 2023



Du 1er août au 30 septembre :

Miami Spice Restaurant Months

Des menus trois plats dans les meilleurs restaurants de Miami pour 30$/35$ le lunch/brunch et 45$/60$ les dîners.

www.miamiandbeaches. com/deals/temptations/spice- restaurant-months

Du 4 au 6 août :

Miami Boat Rally

Un rallye regroupant une centaine de bateaux allant de Miami à Islamorada en passant par Key Largo, avec des activités diverses.



www.miamiboatrally. com/miami-boat-rally

Les 12 et 13 août :

MONSTER JAM

Des compétitions intenses de vitesse et d’habileté : accrochez vos ceintures !

FLA Live Arena

1 PANTHER PKWY – SUNRISE, FL 33323

www.monsterjam.com/en- US/events/sunrise-fl/aug-12- 2023-aug-13-2023

Le 20 août :

Triathlon de Key Largo

Cet événement comprend un triathlon et un duathlon de distance olympique et de sprint, ainsi qu’une course d’aquabike de distance olympique à travers une eau calme et cristalline sur la plage principale du parc d’État John Pennekamp Coral Reef.

www.runsignup.com/Race/FL/ KeyLargo/ GameOnKeyLargoTriathlonSummer



Le 27 août :

Cecilia Valdés, de Gonzalo Roig

Vivez un après-midi de zarzuela cubaine avec une présentation de Cecilia Valdés à l’auditorium du comté de Miami-Dade le dimanche 27 août. La performance présente une musique composée par Gonzalo Roig d’après le roman de Cirilo Villaverde. Considéré comme l’un des premiers romans cubains, l’œuvre de Villaverde dépeint l’interaction des classes et des races à La Havane, Cuba. Publié en 1839 l’œuvre de Villaverde raconte l’histoire de Cecilia Valdés, une jeune et belle femme métisse qui est la fille illégitime du puissant magnat de la terre et marchand d’esclaves, Cándido de Gamboa. Le fils légitime de Cándido, Leonardo de Gambo, tombe amoureux de Cecilia, sans se rendre compte qu’elle est sa propre demi-sœur, et ils deviennent amants. Pendant ce temps, un pauvre musicien noir, José Dolores Pimienta, est aussi éperdument amoureux de Cecilia. Mais Cecilia rejette les avances de Pimenta et conçoit le fils de Leonardo.

Miami-Dade County Auditorium

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135



www. miamidadecountyauditorium.org/ event/cecilia-valdes-de- gonzalo-roig-en-concierto/



Le 31 août :

Concert : Australian Pink Floyd

A défaut de voir le groupe original, celui ci vient célébrer le 50e anniversaire de ‘The Dark Side of the Moon’.

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.aussiefloyd.com

PUBLICITE :