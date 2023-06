Comme chaque année il y aura des fêtes pour ce jeudi 14 juillet 2023 en Floride : restaurants et associations se « mettent en quatre » pour le quatorze (comme pour le 4th !) et pour vous offrir l’occasion de vous retrouver tous ensemble en Floride.

Bastille Day c’est une tradition aux Etats-Unis, puisque pas moins de 50 villes y ont leur « Bastille Day » officiels. Et ce n’est pas nouveau : parfois c’est grace à l’amitié franco-américaine née autour de la personne de La Fayette que ces villes célèbrent la fête nationale française. En Floride, ce sont les associations et les restaurants qui les organisent. Que vous soyez résidents, ou simplement de passage pour l’été : vous y serez bien accueillis !

Voici les premiers événements portés à notre connaissance par les associations et les restaurants français :

Bastille Day à Orlando :

Généralement il y a une soirée blanche, l’an passé elle était organisée par FABCO et l’UFE le 14 juillet. A confirmer. www.facebook.com/FrenchAmericanBusinessCouncilofOrlando

Bastille Day à Naples :

Célébration de « Bastille Day » par l’Alliance Française à Confirmer. Contacts : afnaples@comcast.net – (239) 276-4125 – www.afnaples.org

Bastille Day à Tampa Bay

FACC West Florida – FRAMCO et UFE Tampa Bay organisent ensemble leur Bastille Day le 14 juillet à 18h dans le centre de Tampa au restaurant Chez Faby. Un buffet (quiche + salade, plateau de fromage et charcuterie, dessert TBD) sera disponible pour tous les participants et l’inscription inclut un verre gratuit. (Prix: $35/membres; $50 non-membres). Inscriptions ici : https://buytickets.at/ framco/937466

Bastille Day à Venice

FACC West Florida – FRAMCO organise un buffet spécial le 14 Juillet aussi à partir de 18h. (quiche + salade, pâtisserie salé, salade de fruit en dessert et un gateau TBD) et un verre est inclut dans le prix du billet. (Prix: $35/membres; $50 non-membres) Ca se déroulera à la nouvelle bakery Moulin Rouge Café (593 US-41 Bypass N, Venice, FL 34285)

Voici le lien d’enregistrement pour la soirée à Venice: https://buytickets.at/ framco/938408

Bastille Day à Sarasota :

L’Alliance Française organise généralement quelque chose : www.afsarasota.org

Bastille Day à West Palm Beach :

Il y a toujours une soirée au restaurant Pistache le 14 juillet, on vous en dit plus très bientôt !

101 N Clematis St, West Palm Beach, FL 33401

www.pistachewpb.com

Boca Raton

Il y a généralement quelque chose au restaurant :

CHEZ MARIE FRENCH BISTRO 5030 Champion Blvd, Suite #D3 – Boca Raton, FL 33496 Tél : 561-997-0027

Miami Beach

Cette année il y aura une soirée organisée par Frenchy Fridays sur le spectaculaire rooftop de l’hôtel Moxy. Ces soirées ont débuté en juin dernier et c’est RSVP Agency qui est à la manœuvre, c’est à dire les françaises Sarah C. et Rebecca De Rogatis (qui sont toutes deux sur la première photo de la galerie ci-dessous).

Moxy : 915 Washington Ave, Miami Beach

Instagram : @frenchyfridaysmiami

Contact : hello@frenchyfridays.com

Quelques photos de la première soirée Frenchy Fridays sur le Rooftop de Moxy en juin 2023 (pour voir toutes les photos cliquez ici) :

Rebecca De Rogatis et Sarah C. Jeanty lors de leur première soirée Frenchy Fridays du 9 juin à Miami Beach Soirée Frenchy Fridays du 9 juin à Miami Beach Soirée Frenchy Fridays du 9 juin à Miami Beach Soirée Frenchy Fridays du 9 juin à Miami Beach Soirée Frenchy Fridays du 9 juin à Miami Beach Soirée Frenchy Fridays du 9 juin à Miami Beach Soirée Frenchy Fridays du 9 juin à Miami Beach Soirée Frenchy Fridays du 9 juin à Miami Beach Soirée Frenchy Fridays du 9 juin à Miami Beach Soirée Frenchy Fridays du 9 juin à Miami Beach Soirée Frenchy Fridays du 9 juin à Miami Beach Soirée Frenchy Fridays du 9 juin à Miami Beach

