Nos photos du premier « Frenchy Fridays » à Miami Beach !

Excellente première édition le 9 juin des « Frenchy Fridays » sur le toit de Moxy à South Beach (Miami Beach), organisé par RSVP Agency, c’est à dire Sarah C. Jeanty et Rebecca De Rogatis. (On l’avait annoncé ici (si vous souhaitez en savoir plus))

Vue à couper le souffle, superbe ambiance, et belle organisation. Il y aura normalement un 14 juillet au même endroit : suivez pour cela le journal Le Courrier ou :

Instagram : @frenchyfridaysmiami

Contact : hello@frenchyfridays.com

