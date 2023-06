Où fêter Independence Day à Miami et en Sud Floride le 4th of July ?

C’est la naissance des Etats-Unis, à travers sa déclaration d’indépendance en 1776, qui est fêtée chaque 4 juillet dans chaque ville et village du pays, et à peu près partout vous trouverez des feux d’artifices et parades patriotiques. En Floride, tout le monde file évidemment à la plage, pour y passer la journée jusqu’au feu d’artifice du soir. Il y en a sur absolument toutes les plages, mais les plus grands et les plus grandes fêtes sont dans la liste suivante !

N’oubliez pas non plus de consulter notre page sur les soirées du 14 Juillet en Floride : le 4 comme le 14 juillet, les restaurants français de Floride se mettent en… quatre !!

FORT LAUDERDALE

Si Miami compte de belles fêtes pour Independance Day, en tout cas à Fort Lauderdale, comme d’habitude, rien n’est laissé au hasard pour que la fête soit plus belle qu’ailleurs. A noter qu’il y a une parade patriotique à 10h au village de Lauderdale-by-the-Sea (et des animations et feux d’artifices). Voir ici : www.discoverlbts.com/events/

Le plus grand événement populaire se passe sur la plage de Las Olas à Fort Lauderdale, et ça dure toute l’après-midi, généralement à partir de 12h, avec des animations pour les enfants, des concerts de rock…

Il y aura un concours de mangeage (allez trouver une traduction pour ça vous !) de hot dogs et de tarte aux pommes à 16h15.

Le feu d’artifice est annoncé à 20h45. Concert géant et gratuit du rappeur Flo Rida à 21h15. Tout le programme est ici : www.parks.fortlauderdale.gov/special-events/special-events/4th-of-july-spectacular

WEST PALM BEACH

Le 4 juillet pour la « plus grande fête de la Floride du sud », se déroule dans le centre ville autour de Flagler St, entre 18h et 22h. Le feu d’artifice démarre à 9:09PM. Il y a généralement plusieurs concerts dès 17h dans le centre de West Palm.

www.wpb.org/government/community-events/community-events/4th-on-flagler

DELRAY BEACH

Fanfares, hot dogs, « beer garden », déploiement du drapeau géant à 17h (angle Atlantic et Gleason), concerts à partir de 17h, concours de mangeage de choses, et feu d’artifice au-dessus de la mer à 21h (au bout d’Atlantic Blvd) mais festivités dès 16h (et généralement un concours de chateaux de sable le matin) !

www.downtowndelraybeach.com/events/july-4th-independence-day-celebrations

Miami Dade

On commence par Miami Beach, et on vous rappelle qu’il s’agit d’une île. Donc ne vous étonnez pas qu’il y ait quelques petits bouchons sur les ponts…

NORTH BEACH / MIAMI BEACH

Au niveau de la 73e rue :

– Roller Disco à partir de 15h (gratuit) avec DJ au North Beach Bandshell

www.northbeachbandshell.com

– 17h : scène avec music live.

– 21h : spectacle de drone et feu d’artifice

SOUTH BEACH / MIAMI BEACH

– 20h30 : concert gratuit de musique classique (Tchaikovsky…).

Lummus Park – Ocean Drive and 12th Street (face au Betsy Hotel).

– 21h : Feu d’artifice.

Avec celui du centre de Miami, ce feu d’artifice d’Ocean Drive, sur la plage, est le plus prisé. Vous pouvez aussi bien le regarder depuis la terrasse d’un café ou restaurant, entre les 5th et 15th Street, à partir de 21h.

DOWNTOWN MIAMI

La plus grande célébration à Miami à lieu au Bayfront Park (quais du centre ville), avec un spectaculaire feu d’artifice qui illumine la baie. C’est gratuit avec plein d’activités pour les enfants (à partir de 16h) comme pour les adultes (concerts avec Timbalive, Julio Montalvo, Latin All Stars, et Genesis Diaz), et il y aura de l’ambiance toute la journée, jusqu’à 22h, avec le début du feu d’artifice à 21h.

BAYFRONT PARK : 301 N. BISCAYNE BLVD. MIAMI

www.bayfrontparkmiami.com/calendar/

AU BILTMORE (CORAL GABLES)

Egalement un événement très populaire : il a repris en 2022 (mais à confirmer tout de même) : le célèbre palace de Coral organise des festivités gratuites à partir de 17h, avec un concert à 19h et le feu d’artifice à 21h (à confirmer car ça a été arrêté durant deux ans).

BILTMORE HOTEL : 1200 ANASTASIA AVE. – CORAL GABLES, FL 33134

www.coralgables.com

LA PARADE DE KEY BISCAYNE

Normalement elle doit avoir lieu cette année, mais à confirmer. Avec ses « marching bands » et ses voiturettes de golf décorées « red-white-and-blue », elle débute à 11h par un survol d’avions, et elle continue en direction du sud sur Crandon Boulevard, depuis Harbor Drive jusqu’à West Enid Drive. Il y aura bien entendu des thèmes patriotiques chez les groupes et artistes qui défilent. On peut voir le feu d’artifice à 21h depuis The Village Green.

CRANDON BOULEVARD, KEY BISCAYNE, FL 33149

305/361-5207 www.kb4.org

COCONUT GROVE

Concert du MISO (Miami Symphony Orchestra) à 19h30 puis feu d’artifice. Cette année ces festivités de Coconut Grove se déroulent au :

Peacock Park, 2820 McFarlane Road

Places limitées pour le concert, s’inspire ici : www.eventbrite.com/e/4th-of-july-with-miami-symphony-orchestra-at-peacock-park-tickets-602975133857

PIQUE NIQUE TRADITIONNEL AU BARNACLE

Une manière très traditionnelle de célébrer Independance Day au Barnacle Historic State Park, avec de la musique, nourriture, jeux et tout ce qu’il faut, de 12h à 15h.

THE BARNACLE : HISTORIC STATE PARK – 3485 MAIN HIGHWAY – COCONUT GROVE

www.thebarnacle.org