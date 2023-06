Les nouvelles séries et saisons originales de Netflix, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ , aux Etats-Unis durant l’été (juillet et août) 2023

Voici les prochaines sorties de productions Apple TV+, Amazon Prime, Disney+ et Netflix pour ce mois de Juin 2023 aux Etats-Unis.

APPLE TV+

The Afterparty (saison 2)

Foundation (saison 2)

The Beanie Bubble

Physical (saison 3)

AMAZON PRIME

Le 12 juillet :La première saison était assez réussie : durant la soirée il y a eu un meurtre, et chaque épisode de « The Afterparty » explore le récit d'un personnage différent de cette soirée fatidique. Dans la deuxième saison, un mariage est gâché lorsque le marié est assassiné et que chaque invité est un suspect.Le 14 juillet :« Foundation » raconte l'histoire d'une bande d'exilés dans leur voyage monumental pour sauver l'humanité et reconstruire la civilisation au milieu de la chute de l'Empire Galactique.Le 28 juillet :Pourquoi le monde s'est-il soudainement mis à traiter les animaux en peluche comme de l'or ? Ty Warner était un vendeur de jouets frustré jusqu'à ce que sa collaboration avec trois femmes transforme son coup de maître. « The Beanie Bubble » est une histoire inventive sur ce que nous apprécions et sur qui nous apprécions, et les héros méconnus dont les noms n'apparaissent pas sur l'étiquette en forme de cœur.Le 2 août :Situé dans le paradis balnéaire idyllique mais fragile de San Diego ensoleillé des années 1980, « Physical » est une comédie noire d'une demi-heure suivant Sheila Rubin, une femme au foyer qui discrètement torturée et apparemment dévouée soutenant la candidature de son mari intelligent mais controversé à l'assemblée d'État. Mais derrière des portes closes, Sheila a sa propre vision sombre et amusante de la vie qu'elle laisse rarement voir au monde…

The Horror of Dolores Roach (saison 1)

The Summer I Turned Pretty (saison 2)

Good Omens (saison 2)

The Lost Flowers of Alice Hart (saison 1)

DISNEY+

Le 7 juillet :C’est basé sur la série de podcasts à succès Spotify du même nom : une légende urbaine contemporaine inspirée de Sweeney Todd sur l’amour, la trahison, la mauvaise herbe, le cannibalisme et la survie du plus fort. Dolores Roach (Justina Machado) est libérée de prison après 16 ans et retourne dans un Washington Heights embourgeoisé. Elle retrouve un vieil ami, Luis (Alejandro Hernandez), qui la laisse vivre et travailler comme masseuse dans le sous-sol sous sa boutique d’empanadas. Lorsque la promesse de sa stabilité retrouvée est rapidement menacée, « Magic Hands » Dolores est poussée à des extrêmes choquants pour survivre.Le 14 juillet :Belly avait l’habitude de compter les jours jusqu’à ce qu’elle puisse retourner à Cousins Beach, mais avec Conrad et Jeremiah qui se disputent son cœur et le retour du cancer de Susannah, elle n’est pas sûre que l’été sera jamais le même. Lorsqu’un visiteur inattendu menace l’avenir de la maison bien-aimée de Susannah, Belly doit rallier le gang pour se rassembler et décider une fois pour toutes où va son cœur.Le 28 juillet :Basé à l’origine sur un roman à succès international Good Omens 2 explore des scénarios qui vont au-delà de la source originale pour éclairer l’amitié ineffable entre Aziraphale (Michael Sheen), un ange pointilleux et marchand de livres rares, et le démon Crowley (David Tennant).Le 4 août :La série raconte l’histoire émotionnellement captivante d’Alice Hart. Quand Alice, âgée de 9 ans, perd tragiquement ses parents dans un mystérieux incendie, elle est emmenée vivre avec sa grand-mère June à la ferme florale de Thornfield, où elle apprend qu’il y a des secrets à l’intérieur des secrets, à la fois sur elle et le passé de sa famille. Ca se passe dans un paysage naturel à couper le souffle de l’Australie.

Kizazi Moto: Generation Fire

NETFLIX ORIGINALS

WHAM!

The Out-Laws

Bird Box Barcelona

The Deepest Breath

Supa Team 4

They Cloned Tyrone

Happiness For Beginners

The Witcher (saison 3 – volume 2)

Paradise (2023)

A Perfect Story (série limitée)

Miraculous: Ladybug & Cat Noir, The Movie

The Dragon Prince (saison 5)

NETFLIX ORIGINALS EN AOÛT

Heartstopper (saison 2)

Mech Cadets (saison 1)

Painkiller (série limitée)

Heart of Stone (film)

The Chosen One (saison 1)

The Monkey King (film)

You Are SO Not Invited To My Bat Mitzvah! (film)

One Piece (saison 1)

Cette série présente des histoires de créateurs originaires d’Égypte, du Kenya, du Nigeria, d’Afrique du Sud, d’Ouganda et du Zimbabwe. Elle promet d’emmener les téléspectateurs dans un voyage inoubliable vers l’avenir de l’Afrique, présentant des visions du continent comme jamais auparavant. Cette anthologie animée remplie d’action s’inspire des histoires et des cultures riches et diverses du continent pour présenter 10 histoires de science-fiction et de fantasy mettant en vedette de nouveaux mondes audacieux et courageux de technologie de pointe, d’extraterrestres, d’esprits et de monstres !Le 5 juillet :Le réalisateur Chris Smith est à l’origine de ce nouveau documentaire musical sur le célèbre groupe britannique WHAM!, avec en vedette George Michael et Andrew Ridgeley «avec un accès sans précédent aux archives personnelles de George et Andrew, y compris des images remarquables et inédites, ainsi que des interviews rares, franches et inédites. WHAM! retrace leur incroyable parcours d’amis d’école à superstars. »Le 7 juillet :Cette nouvelle comédie d’action met en vedette de grands noms, dont Adam Devine, Nina Dobrev et Pierce Brosnan. L’histoire : « Owen Browning est un directeur de banque droitier sur le point d’épouser l’amour de sa vie, Parker. Lorsque sa banque est bloquée par les infâmes Ghost Bandits pendant la semaine de son mariage, il pense que ses futurs beaux-parents qui viennent d’arriver en ville sont les infâmes hors-la-loi en question !Le 14 juillet :Le phénomène de 2018 qu’était Bird Box reste l’un des titres les plus regardés de Netflix de tous les temps. On nous avait promis de nombreuses suites et spin-offs et le premier à se concrétiser est Bird Box Barcelona. Sebastian (joué par Mario Casas), doit mener son propre voyage de survie à travers les rues désolées de Barcelone tout en formant des alliances difficiles avec d’autres survivants.Le 19 juillet :Présenté pour la première fois un peu plus tôt cette année au Festival du film de Sundance, Laura McGann réalise ce documentaire qui raconte l’histoire d’un champion d’apnée qui s’entraîne pour battre un record du monde avec l’aide d’un plongeur expert en sécurité.Le 20 juillet :« Dans la ville néo-futuriste de Lusaka, en Zambie, quatre adolescentes rejoignent un agent secret à la retraite dans une quête pour sauver le monde ! »Le 21 juillet :L’un des blockbusters de l’été sur Netflix : le très attendu They Cloned Tyrone, qui contiendra un mélange d’action, de comédie et de science-fiction. « Une série d’événements étranges pousse un trio imrpobable sur la piste d’un complot gouvernemental infâme ».Le 27 juillet :Hannah, une femme récemment divorcée, s’efforce de dépasser sa zone de confort et de prendre de nouveaux risques maintenant qu’elle est nouvellement célibataire. S’inscrire à un cours de survie semble être le moyen idéal pour Hannah de rencontrer de nouvelles personnes et d’élargir ses horizons. Elle ne sait pas que la randonnée dans la nature pourrait aussi l’aider à retrouver l’amour.Le 27 juillet :Voici la fin de la saison 3, toujours avec Henry Cavill dans le rôle du Witcher !Le 27 juillet :Tourné en Lituanie et à Berlin, ce nouveau thriller de science-fiction ambitieux vient de Netflix Allemagne, et si vous êtes un fan de shows comme Black Mirror, ajoutez-le à votre liste dès maintenant ! « Échangez votre vie contre de l’argent : dans un avenir pas trop lointain, une méthode de transfert d’années de votre vie d’une personne à une autre a changé le monde pour toujours et a transformé la start-up biotechnologique AEON en une société pharmaceutique d’un milliard de dollars. ”Le 28 juillet :Une nouvelle série dramatique romantique sur une héritière d’hôtel tombant amoureuse d’un homme qui doit cumuler trois emplois pour joindre les deux bouts.Le 28 juillet :Il s’agit du premier long métrage majeur basé sur la franchise mondiale Miraculous et il suit une adolescente ordinaire, Marinette, dont la vie à Paris devient surhumaine lorsqu’elle devient Ladybug. Dotée de pouvoirs magiques de création, Ladybug doit s’unir à son opposé, Chat Noir, pour sauver Paris alors qu’un nouveau méchant déchaîne le chaos sur la ville.En juillet :Avec Claudia qui est maintenant en possession de la carte de la prison d’Aaravos, Ezran, Soren, Corvus, Zym et Zubeia activent une ancienne balise pour appeler un puissant allié potentiel à l’aide.Le 3 août :«Nick et Charlie naviguent dans leur nouvelle relation; Tara et Darcy font face à des défis imprévus et Tao et Elle déterminent s’ils peuvent un jour être plus que de simples amis. Avec des examens à l’horizon, un voyage scolaire à Paris et un bal de promo à planifier, le gang doit beaucoupjongler alors qu’il traverse les prochaines étapes de la vie, de l’amour et de l’amitié.Le 10 juillet :Le show, qui se déroule 50 ans dans le futur, voit une espèce extraterrestre attaquer la Terre et le jeune adolescent Stanford Yu a l’intention de devenir pilote pour l’un des nombreux Robo Mechs qui sont venus en aide à notre planète.Le 10 août :Les producteurs de Narcos et Patriots Day proposent une nouvelle série limitée sur les effets dévastateurs de la crise des opioïdes aux États-Unis d’Amérique.Le 11 août :« Rachel Stone est une agente du renseignement, la seule femme qui se dresse entre sa puissante organisation mondiale de maintien de la paix et la perte de son atout le plus précieux et le plus dangereux. »Deux projets Millarworld ont été publiés sur Netflix depuis que le streamer a acquis la marque de bandes dessinées en 2017 sous la forme de Jupiter’s Legacy et Super Crooks. 