Un grand « Bastille Day » organisé à Miami Beach par Frenchy Fridays le 14 juillet !

Cette année il y aura une soirée organisée le 14 juillet de 18h à 23h par Frenchy Fridays sur le spectaculaire rooftop de l’hôtel Moxy, avec vue sur mer, à deux pas de la fameuse « Ocean Drive » et au son de la musique française par D.J Killerz.

Tarif : 30$ (assiette de charcuterie inclue, servie entre 18h et 21h). 40$ à la porte. Macarons, et produits des partenaires : Rhum Clement, Veuve clicquot, Fleur de mer Provence Rosé, Cointreau, Hennessy…

Bien entendu vous y trouverez le journal Le Courrier des Amériques !

Ces soirées mensuelles ont débuté en juin dernier et c’est RSVP Agency qui est à la manœuvre, c’est à dire les françaises Sarah C. Jeanty et Rebecca De Rogatis (qui sont toutes deux sur la première photo de la galerie ci-dessous).

Moxy : 915 Washington Ave, Miami Beach

RSVP à www.frenchyfridays.com

Instagram : @frenchyfridaysmiami

Contact : hello@frenchyfridays.com



Quelques photos de la première soirée Frenchy Fridays sur le Rooftop de Moxy en juin 2023 (pour voir toutes les photos cliquez ici) :

