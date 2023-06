USA : Essayons d’avoir des élections un peu plus propres que la dernière fois ! (Editorial du Courrier des Amériques)

Je vais commencer par vous souhaiter un bon été, car ceux qui ne s’intéressent pas à la politique vont s’arrêter à cette première ligne !!!

Nous avons toujours de nouveaux lecteurs, et ils pourraient être surpris par notre manière de traiter les élections présidentielles américaines. Première chose : tous les quatre ans on parle toujours plus du parti qui organise des Primaires plutôt que de celui qui n’en organise pas ; ça c’est un classique. En revanche, nous avons une petite particularité au journal : je souhaite que, durant les campagnes, nous ne laissions pas interférer ceux qui souhaitent que ce soit une campagne sale. Ca nous distingue des mass médias américains. Ainsi, je ne souhaite pas qu’on parle trop des procès surréalistes contre Donald Trump (1) ou bien de montrer des photos/vidéos de Joe Biden tombant dans les escaliers d’Air Force One. Nous sommes un magazine, et nous choisissons ainsi ce dont nous jugeons important de parler. Ce qui nous intéresse durant ces élections, c’est de pouvoir vous informer sur les analyses et propositions au service du bien-être des Etats-Unis et des Américains. Nous vous expliquerons aussi qui sont les candidats, et qui a des chances de l’emporter. Mais on ne fera pas dans le « trash » (1) : jeter de la boue sur un candidat afin que ses (éventuelles) propositions deviennent inaudibles.

Malheureusement, on a beau vouloir parler des problèmes et des attentes des Américains… parfois, les candidats ne nous aident pas beaucoup. Ainsi, en 2020 la Convention Nationale Républicaine (NRC) a adopté un copié-collé de sa plateforme politique de 2016 : Trump n’avait pas de nouveau programme électoral (2). Il a quand même réalisé un gros score… mais ce manque de nouvelles propositions lui a peut-être coûté très cher. En tout cas, il est bien difficile pour nous d’évoquer des propositions qui n’existent pas (par ailleurs, les programmes électoraux servent aussi à juger ultérieurement celui qui les a proposé : savoir si il a tenu ses promesses ou pas).

On ne peut pas faire de miracle : pas de programme = pas d’article sur le programme. Donc on espère qu’il y aura au moins quelques propositions des deux côtés. Car mon opinion perso c’est que les Etats-Unis ont – comme la plupart des pays – besoin d’optimiser leurs atouts (d’améliorer beaucoup de choses), et d’autre part de régler un très grand nombre de problèmes. Certainement plus que d’autres pays, quand on voit la pauvreté qui frappe le Sud, les grandes métropoles côtières, la Rust Belt etc… Que le pays gagne de l’argent n’est plus suffisant : il faut aussi savoir utiliser les impôts à bon escient ! Quand des communautés entières s’effondrent, ça fait reculer tout le pays. Et parler de « victoires macroéconomiques » ne doit pas servir à cacher la poussière sous le tapis.

Si vous pouvez, à votre niveau, peser sur le débat politique américain : s’il vous plaît exigez d’eux qu’ils aient des propositions politiques intéressantes pour les Américains !

– 1 – Surréalistes d’un point de vue pénal et d’un point de vue politique. Biden et Clinton ont également conservé des documents classés secret défense… par eux mêmes. Pour mémoire, quand les deux procédures d’Impeachment contre Trump ont été déclenchées, nous avons simplement écrit dès le début qu’il n’y avait aucune chance pour qu’il soit destitué (il n’avait pas assez d’opposants au Sénat pour cela) et, contrairement aux autres médias, nous avons économisé beaucoup d’encre. Par ailleurs, aujourd’hui Trump est chef de l’opposition, et en tête des sondages (ce n’est pas nous qui l’avons choisi) et notre devoir est de respecter ce statut, surtout en temps de campagne électorale. Ceux qui souhaitent en savoir plus sur les aspects trash de la campagne peuvent consulter les autres médias !

– 2 – https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Republican_National_Convention

