Antonella : votre nouvelle voisine va faire augmenter le prix de votre maison en sud Floride

Il a beau être le sportif le mieux payé de la planète, un certain nombre de nos lecteurs – aussi bien des Canadiens que certains expats’ français – n’ont jamais entendu parler de Lionel Messi. Mais si !

Dès ce mois de juillet 2023, le champion du monde argentin de football (soccer) doit rejoindre le club de l’Inter Miami CF, qui joue (pour le moment) dans le stade « DRV PNK Stadium » (prononcez « Drive Pink ») de Fort Lauderdale, proche de l’I95 et de Commercial Blvd.

Créée en 2020 par la star anglaise David Beckham, l’équipe de l’Inter Miami n’a pas encore réussi à construire son grand stade près de l’aéroport de Miami et il devra au moins jouer ses saisons 2023 et 2024 à Fort Lauderdale. Ici, juste à côté du DRV PNK, un nouveau complexe d’entraînement a été terminé de construire pour 60M$ l’hiver dernier. Ainsi, même quand le stade de Miami sera fini de construire, l’équipe devrait donc n’y passer que deux heures un samedi soir sur deux, et le reste à Fort Lauderdale. C’est important à savoir si vous voulez localiser le Messi !

« C’est incroyable de pouvoir jouer avec l’un des plus grand joueur de l’histoire. Pour le club, la ville et la league c’est un grand coup ! » Corentin Jean (ailier droit français de l’Inter Miami) Malheureusement, Corentin s’est blessé le 10 juin (déchirure d’un ligament croisé) et il ne pourra reprendre avant la prochaine saison.

D’ailleurs, le stade de Fort Lauderdale a 19000 places, le nouveau de Miami en aura 25000, mais certains suspectent même que ce serait trop petit pour une équipe avec Lionel Messi !

Alors, si la nouvelle star a refusé un contrat de plusieurs centaines de millions de dollars pour aller jouer en Arabie Saoudite, il a a annoncé que c’était pour des raisons sportives, mais aussi « pour se recentrer sur ma famille ». Autant dire qu’il n’a pas pris la décision tout seul. Il n’a pas fait mystère que ses deux années qui viennent de se terminer à Paris n’auront pas été un grand succès pour lui à un niveau personnel, et il s’oriente ainsi vers une destination « plus latino ».

En 2021, La famille Messi avait déjà acheté l’étage entier d’une tour sur une plage de Sunny Isles, à 32km du stade de Fort Lauderdale. Mais, avec la circulation, c’est à 45 ou 60 minutes de route le matin. Et puis, il paraît évident que le couple va faire passer les écoles des enfants en premier plan de leur décision de logement. Et la rentrée est au moins d’août !

En tout cas, qu’ils résident à Dade ou à Broward, les Messi donnent à eux seuls un gros coup d’énergie à la région de Miami. Et, s’ils viennent habiter, ou mettent leurs enfants à l’école, près de chez vous, alors là…

Est-ce que je peux devenir copine avec Antonella Roccuzzo ?

Alors, déjà, Antonella semble beaucoup moins bling bling que Georgina, la compagne de Ronaldo qui a sa propre série documentaire sur Netflix ! Madame Messi a fait des études pour devenir dentiste. Elle a été aussi un peu mannequin, et elle est surtout dorénavant mère de trois jeunes garçons. Antonella poste quand même un peu parfois sur Instagram où elle a plus de 35 millions de followers (excusez du peu !)…

Antonella et Leo se sont rencontrés en Argentine, dans leur ville de Rosario, alors qu’ils avaient 5 ans, il existe plusieurs photos d’eux ensemble alors qu’ils sont très jeunes et amis. Mais Leo a été rapidement happé par le football professionnel et il a rejoint le centre de formation du club de Barcelone (Espagne) alors qu’il n’avait que 13 ans, en l’an 2000. Les deux jeunes ne pouvaient alors plus se voir. Mais, en 2005, Antonella est effondrée : sa meilleure amie vient de mourir dans un accident de voiture. Ce sera un double événement pour elle, car son ami Leo prend immédiatement l’avion pour venir la soutenir à Rosario. Il sera de plus en plus difficile de séparer ces deux-là. Ils officialiseront leur relation deux ans plus tard, et accueilleront leur premier enfant en 2009. Ils se marieront plus tard, en 2017, bien évidemment à Rosario.

Est-ce que Messi peut changer à lui tout seul les résultats de l’Inter Miami ? Bon alors, déjà, il n’est pas tout seul sur la liste des joueurs en attente : un grand nombre de noms brillants sont évoqués. Ce ne serait pas un luxe, car Inter Miami a eu beaucoup de blessures en cette première partie de saison. Ceci dit, l’équipe, telle qu’elle était avec son effectif au compet, nous semblait avoir surtout une faiblesse en milieu de terrain (et ce « trou » à ce poste a certainement été créé sur mesure pour l’arrivée d’un bon n°10). Donc, oui, au Courrier on pense que Messi tout seul peut réussir à combler le trou, et permettre à l’équipe d’avoir des résultats similaires à ce qu’elle avait l’an passé, avec Pozuelo au centre et Higuain en avant-centre.

Alors, peut-on devenir pote avec les Messi ? Lui a la réputation d’être sympa mais pas très sociable. Quand il est arrivé au centre de formation de Barcelone ses partenaires pensaient qu’il était muet. Même s’il a été condamné pour fraude fiscale en Espagne, il n’a pas vraiment une apparence de bandit. A part peut-être les tatouages. Mais le visage qu’on peut voir dessiné sur son épaule est… celui de sa propre sœur ! Quel bandit ferait ça ?! Et, puis, à priori il avait laissé la compta à un autre membre de sa famille… Et, même en cherchant, personne n’arrive à dire du mal de Leo !

Voilà… tout ça pour dire que, si vous n’aviez jamais entendu parler de lui, ou pas beaucoup : ça va changer dans les deux ou trois prochaines années (Messi a 36 ans donc certainement proche de la fin de sa carrière). C’est même le visage sportif de l’Amérique qui va en être transformé, puisqu’AppleTV+ vient d’acquérir cette année les droits de diffusions des matchs de MLS (soccer), et qu’avec une telle star, il est évident que ce sport va se hisser ici en haut des compétitions préférées des Américains qui, jusqu’à présent, préféraient leurs propres sports à eux plutôt que le soccer ou rugby… Il va falloir s’y faire !

Par ailleurs, le prix des billets au stade de Miami va sûrement augmenter, mais si vous n’y connaissez rien en soccer, on peut vous assurer qu’avec Messi ça va être spec-ta-cu-laire !

PUBLICITE :