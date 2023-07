Floride : le mot d’accueil de la consule du Canada, Sylvia Cesaratto, aux nouveaux arrivants

Mme la consule du Canada nous fait l’amitié de vous écrire ici un mot de bienvenue :

Salutations du Consulat général du Canada! Vive les 30 ans !

Bien que 2023 marque 30 ans de relations diplomatiques officielles entre le Canada et la Floride, les Canadiens viennent en Floride depuis plus de cent cinquante ans ! Dès les années 1870, les Canadiens travaillaient dans l’industrie du bois du nord de la Floride et sur les quais de Pensacola. Dans les années 1890, ils cultivaient sur l’île de Captiva et faisaient partie intégrante du développement de l’industrie des agrumes. Des ouvriers canadiens ont aidé le fondateur Joseph W. Young à construire la ville d’Hollywood à partir de zéro. Et avec le boom foncier des années 1920, les Canadiens, comme tant d’autres du monde entier, sont venus spéculer – et ils sont restés – devenant les résidents étrangers les plus peuplés de Floride, après les Cubains.

Dès ces premiers jours, les liens personnels et commerciaux ont planté les graines pour que le Canada devienne ce qu’il est aujourd’hui – le partenaire économique international le plus important de la Floride ! Avec plus de 4 millions de touristes et de « snowbirds » canadiens qui affluent vers le «Sunshine State» chaque année, 500 entreprises canadiennes dans 2600 endroits à travers l’État employant directement 66 000 Floridiens et un commerce bilatéral de plus de 11 milliards de dollars, la présence du Canada se fait sentir dans tous les coins de l’État.

Mais notre relation à multiples facettes avec la Floride s’étend bien au-delà de nos économies intégrées. Le Canada et la Floride sont également des partenaires hautement intégrés en matière de sécurité et de défense – travaillant en étroite collaboration pour défendre nos intérêts et valeurs communs chez nous, dans l’hémisphère et dans le monde. De même, nous continuons d’élargir nos liens dans les relations universitaires, la culture, et la recherche et innovation afin de promouvoir les capacités canadiennes et d’élargir les opportunités pour les Canadiens et les Floridiens ici dans l’État.

Nous sommes également là pour aider les entreprises canadiennes à naviguer sur le marché de la Floride grâce à des services qui peuvent vous aider à évaluer le potentiel du marché, à trouver des intermédiaires qualifiés et à relever les défis de l’exportation. Pour en savoir plus, visitez notre site Web : www.deleguescommerciaux.gc.ca/index.aspx?lang=fra.

Mes agents consulaires sont également sur place pour aider les Canadiens avec des passeports et d’autres problèmes d’urgence. Pour vous assurer un séjour en Floride sans stress, nous vous encourageons à vous procurer les assurances voyage nécessaires avant votre départ et vous suggérons de vous inscrire auprès du service d’inscription des Canadiens à l’étranger, afin de rester connecté au Canada en cas d’urgence : www.voyage.gc.ca/inscription.

Soyez prêt! La saison des ouragans s’étend de la mi-mai à la fin novembre dans les océans Atlantique et Pacifique oriental. Visitez notre site Internet pour savoir comment vous protéger : www.voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/natural-disasters/hurricane-season.

Pour vous tenir au courant des informations et des nouvelles sur les événements canadiens et les situations d’urgence en Floride, veuillez visiter notre site Web à www.miami.gc.ca , ou suivez-nous sur :

Facebook : CanadaaMiami

Twitter : @CGCanMiami

Instagram : canada.miami

Au nom du gouvernement du Canada et de toute l’équipe du Consulat général du Canada à Miami, je vous souhaite la bienvenue et un bon voyage en Floride!

Sylvia Cesaratto

Consule général

Consulat général du Canada à Miami

200 S Biscayne Blvd #1600, Miami, FL 33131

305-579-1600