Les photos du Bastille Day organisé par Frenchy Fridays à Miami Beach

Ce 14 juillet 2023, c’était la 2e édition de Frenchy Fridays Miami sur le toit de l’hôtel Moxy à Miami Beach. Ce sera organisé tous les mois (mais le prochain aura lieu début septembre) pour cet événement organisé par RSVP Agency, c’est à dire Sarah C. Jeanty et Rebecca De Rogatis. (On avait parlé de la première soirée ici (si vous souhaitez en savoir plus)).

C’était ainsi un grand plaisir de se retrouver à nouveau tous ensemble pour ce « Bastille Day » en plein air, et sous un ciel chargé d’étoiles… mais pas de pluie tropicale ! Bravo aux organisatrices pour la qualité de l’événement !

On a fait un petit mélange de leurs photos et des nôtres. Il y aura plus de photos sur leur page Instagram avant mercredi soir.

Site web : www.frenchyfridaysmiami.com/

Cliquez sur la première photo pour les voir en grand format :

