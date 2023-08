La côte ouest de Floride placée en « alerte ouragan majeur » alors qu’approche l’ouragan « Idalia »

Mise à jour lundi à 22h : il s’agit désormais d’une alerte ouragan sérieuse puisque Idalia pourrait arriver en catégorie 3 (sur une échelle de 5), notamment pour la côte ouest entre Tampa Bay et Tallahassee. Il y a un état de “vigilance ouragan” (de gravité inférieure) entre Naples et Fort Myers, et également à Key West. Les premiers vents forts sont apparemment prévus pour mardi soir.

Il y a aussi un état de “vigilance tempête tropicale” pour la côte Est au nord de Port St Lucie.



Pour le moment on parle d’un ouragan de catégorie 3 (sur une échelle de 5) c’est donc déjà un “ouragan majeur” mais ces dernières années des ouragans ont augmenté en force très rapidement alors qu’ils passaient sur le Golfe du Mexique, et ce serait d’ailleurs une particularité liée aux changements climatiques. Il faut donc faire attention, y compris à la trajectoire (celle de Ian l’an passé était annoncée allant vers la même zone, et c’est finalement à Fort Myers que cet ouragan mortel avait frappé).

