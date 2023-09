« Green Card » : la loterie 2023 va ouvrir, pour gagner la carte verte américaine DV-2025 et immigrer aux Etats-Unis !

La fameuse loterie qui permet de gagner la « Green Card », la carte verte américaine, est encore là cette année, avec des inscriptions qui sont ouvertes du 4 octobre (12h East Coast) au 7 novembre 2023 (12h East Coast).

Chaque année, plus de 14 millions de personnes dans le monde entier tentent leur chance à la loterie pour essayer de gagner l’une des 55 000 « Green Cards » proposées. Cette carte verte permet de résider et de travailler légalement, et de façon permanente sur le territoire américain. Autant dire qu’elle est le moyen le plus facile d’immigrer aux Etats-Unis.

Le principe de cette loterie est simple et gratuit (attention aux sites qui veulent vous faire payer). Il suffit de se connecter sur le site officiel qui est désormais à cette nouvelle adresse : www.dvprogram.state.gov et de remplir le formulaire en ligne qui est très simple. Attention : le site n’est mis à jour qu’entre les dates indiquées ci-dessus (ni avant, ni après).

– Il y a ici un document de consignes officielles

– Ici une page internet d’explications

Les candidatures réalisées en cette année 2023 concernent des cartes vertes délivrées en 2025 (d’où leur nom de « DV-2025 »). Gardez bien votre numéro de confirmation car les résultats seront consultables en ligne à partir du 4 mai 2024, et la date de délivrance des visas n’est pas encore dévoilée, mais ça devrait être pour le mois de septembre 2024.

Canadiens et Haïtiens encore exclus de la DV Lottery :

Les pays de la liste ci-après sont exclus de la loterie car ils ont eu plus de 50 000 immigrés aux Etats-Unis lors des 5 dernières années : Bangladesh, Brésil, Canada, « Chine et Hong Kong », Colombie, République Dominicaine, El Salvador, Haïti, Honduras, Inde, Jamaïque, Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines, Corée-du-Sud, le Venezuela et le Vietnam.

Beaucoup d’Africains gagnent la loterie à la carte verte :

Lors des résultats de l’été 2023 (pour la carte 2024), par exemple, 328 Français l’avaient gagnée, 35 Belges, 30 Suisses et 1 (seul) monégasque. Les Africains avaient eu un quota beaucoup plus important, avec par exemple : 5142 Algériens, 1002 Béninois, 3485 Camerounais, 10 Comoriens, 2580 Congolais (République du), 672 Ivoiriens, 86 Gabonais, 25 Malgaches, 119 Maliens, 4 Mauriciens, 4250 Marocains, 504 Sénégalais, 2105 Togolais, 221 Tunisiens etc… (il y en a pour tous les continents) (on n’a pas vu les Tchadiens dans les statistiques cette année, mais généralement il y en a aussi !).

En vidéo : comment participer à la loterie et gagner la Green Card

Quelques conseils :

Conseil n°1 – Lisez les instructions sur dvprogram.state.gov pour savoir si vous êtes admissible. N’entrez PAS dans le programme si vos qualifications ne correspondent pas.

Conseil n°2 – Fiez-vous uniquement aux sites internet du gouvernement américain. Les sites se terminant par « .gov » sont la seule source officielle d’informations sur le DV-2025.

Conseil n°3 – Accédez à dvprogram.state.gov pour soumettre votre candidature. C’est la SEULE façon d’entrer dans le programme. Ne vous laissez pas berner par les arnaques ou les sites frauduleux qui vous feront payer quelque chose de gratuit, ou bien quelque chose de gratuit dont vous ne pourrez pas bénéficier.

Conseil n°4 – Il n’y a AUCUN frais pour participer. Méfiez-vous de ceux qui prétendent pouvoir améliorer vos chances si vous les payez, ou qui proposent de compléter votre candidature gratuitement.

Conseil n°5 – Utilisez une photo prise au cours des six derniers mois. Utiliser une photo ancienne vous disqualifiera.

Conseil n°6 – Soumettez UNE seule participation par personne. Les personnes ayant plus d’une inscription principale par saison DV seront disqualifiées.

Conseil n°7 – N’oubliez pas d’indiquer votre conjoint et TOUS les enfants célibataires de moins de 21 ans dans votre demande, même s’ils ne voyageront pas ou n’immigreront pas avec vous. Des informations incorrectes ou manquantes dans votre candidature peuvent entraîner une disqualification, même après votre sélection.

Conseil n°8 – Conservez votre numéro de confirmation unique. Vous en aurez besoin pour vérifier le statut de l’entrée lorsque les sélections seront effectuées en mai 2024.

Conseil n°9 – Les sélections seront effectuées en mai 2024. Le site Web dvprogram.state.gov/ESC est le SEUL moyen de voir si vous avez été sélectionné. Ne vous laissez PAS tromper par les lettres ou les annonces par courrier électronique ; ce sont des arnaques.

Conseil n°10 – N’oubliez pas qu’être sélectionné ne vous garantit pas un entretien ou un visa.En vidéo : comment participer à la loterie et gagner la Green Cardhttps://youtu.be/fY7YqOeKc8A.

