Les photos du cocktail de la Chambre de Commerce Canada Floride à Palm Beach

C’était la rentrée en Floride ce 4 octobre pour la Chambre de Commerce Canada-Floride, (il y a déjà eu une mission commerciale d’organisée au Canada), et ce fut un plaisir pour tout le monde de se retrouver pour un cocktail à la banque CIBC sur l’île de Palm Beach, en présence bien entendu de Louis O. Guay, président de la chambre, de la consule général du Canada, Sylvia Cesaratto, du consul du Canada Jean-Pierre Hammel, et encore de Mack Bernard, commissionner du comté de Palm Beach. On y croisait aussi des membres du bureau de la Chambre, comme Sonia Bolduc, ou encore Sophie Proulx, l’une des fondatrices de la Chambre de Commerce !

Notez sur vos tablettes que le gala de Noël de la Chambre devrait se dérouler le 13 décembre à Fort Lauderdale !

www.canadafloridachamber.com

