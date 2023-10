Miami Beach : nos photos du rassemblement de soutien à Israël

Après les attaques sur l’Etat d’Israël de ces derniers jours, plusieurs centaines de personnes, dont de

nombreux français, se sont rassemblés le 10 octobre 2023 pour apporter leur soutien à Israël lors d’une

réunion organisée au Mémorial de l’Holocauste à Miami Beach.

Parmi la foule présente se trouvaient des personnalités politique de Floride, les villes de Miami -Dade,

Miami Beach, Miami, North Bay Village, North Miami Beach, Sunny Isles, Aventura, Indian Creek, Bay

Harbor étaient représentées par leur Parlementaire, Maire ou Commissionnaire.

Le Consulat de France en la personne de son Consul Raphael Trapp et de nombreux autres pays parmi

lesquels les Consulat d’Allemagne, Canada, Hollande, Irlande, Italie et Monaco participaient à la réunion.

Lieutenant-Gouverneur de Floride Jeannette Nunez réitéra le soutien indéfectible de l’Etat de Floride à

l’Etat d’Israël et la décision du Gouverneur Floride de prendre toutes mesures nécessaires pour ce faire.

Le sénateur de Floride Marco Rubio déclara “Il s’agit du jour le plus meurtrier pour les Juifs depuis

l’Holocauste et maintenant le monde doit décider… et déterminer comment répondre”.

Apres un long discours émouvant, la Parlementaire de Floride Frederica Wilson qui représente Aventura,

Miami Beach et Surfside au Congrès américain, conclut « je soutiens Israël … et soutiendrais toujours

Israël ».

« Jamais plus doit être maintenant » a insisté le Maire de Miami-Dade County Daniella Levine Cava,

avant de laisser la parole au Maire de Miami Beach Dan Gelber qui affirma « nous supportons fièrement

Israël ».

Sous une forte présence policière, la manifestation s’est terminée tard dans la nuit au son de prières et

chansons, de discussions de solidarité, d’amitié et de compassion et l’espoir d’une résolution pacifique

du conflit.

De nombreux autres rassemblements de soutien sont prévus en Floride dans les jours à venir.

Veronika Pozmentier

Greater Miami Jewish Federation President : Jacob Solomon. Maire Miami-Dade County Daniella Levine Cava. Lieutenant-Gouverneur de Floride Jeannette Nunez. Miami Consul Israel Maor Elbaz-Starinsky. US Congresswoman Parlementaire Frederica Wilson. Maire de Miami Beach Dan Gelber.

