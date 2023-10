Un Français de Floride arrêté en vue d’une extradition. Il avait été condamné en 2022 pour viols lors de séances de « magnétisme »

Le 25 septembre dernier le shérif du comté de St Lucie (Floride) a annoncé l’arrestation par ses services de Gilbert Greaux, 77 ans, résident de Port St Lucie, une ville un peu au nord de West Palm Beach.

Comme Le Courrier des Amériques l’expliquait en avril 2022, un mandat d’arrêt international avait été émis contre M. Gruaux, alors qu’il venait d’être condamné en son absence pour des viols et agressions sexuelles.

Le journal Midi-Libre le relate, entre octobre 2013 et février 2015 des femmes de la région de Montpellier, âgées entre 24 et 50 ans, se sont rendues à des séances de magnétisme au sein du château de la Valloubière, à Saint-Jean-de-Fos, « que l’homme d’affaires, amateur d’hélicoptères et de bateaux, avait acquis en 2007 après avoir fait fortune dans l’immobilier, à Saint-Barthélemy où il avait passé près de seize ans. » Pourtant, en novembre 2004, Gilbert Greaux avait déjà été condamné à deux ans de prison avec sursis pour cinq agressions sexuelles lors de telles pratiques !

Cette fois, dans l’Hérault, quatorze femmes avaient porté plainte pour agression sexuelle, et trois pour viol. Gilbert Greaux contestait les accusations en assurant qu’il s’agissait « d’une médecine douce au cours de laquelle les mains ne font que survoler le corps à 2 ou 3 cm, sans contact, malgré l’impression ressentie par les patientes« . Cette défense serait amusante à écouter… s’il n’y avait pas des victimes bien réelles dans un contexte tout à fait sordide !

Six femmes ont témoigné avoir subi des agressions. France Bleu Hérault a recueilli et partagé cette semaine le témoignage de Bérénice, une Montpelliéraine âgée de 33 ans qui « a été victime de viol en décembre 2014. A l’époque, elle se rend dans le domaine viticole de Gilbert Gréaux, celui-ci loue des chambres d’hôtes. Il lui propose une séance de magnétisme. C’est lors de cette séance de magnétisme qu’il viole Bérénice. » La radio précise que l’enquête a duré deux ans et que 1416 personnes ont été entendues. Pour l’avocat de la défense, au contraire « il n’y a pas de témoins, pas d’expertise médicale approfondie sur les victimes. »

De même, le fils de M. Greaux, qui vit en Floride, a répété cette semaine au Daily Mail que son père était « faussement accusé« .

Word Time Today a aussi publié beaucoup de nouveaux détails (en anglais) sur les accusations ayant amené à cette condamnation.

M. Greaux ne s’était pas rendu au tribunal en 2022 en invoquant des raisons médicales. La justice savait qu’il se trouvait à Port St Lucie et avait ainsi délivré un mandat d’arrêt international. Ces mandats sont assez rares pour des Français résidant aux Etats-Unis, apparemment pour des raisons économiques. Une poignée d’autres ont à leur encontre des mandats d’arrêts « locaux » en France, mais qui n’ont pas cette dimension : La justice sait souvent où ils sont mais, malheureusement, rien n’est fait pour les récupérer.

Gilbert Greaux a une audience de prévue le 31 octobre en Floride en vue des étapes amenant à son extradition.

Tous les détails de cette affaire avaient ici relatés par France Bleu Hérault : www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-condamne-a-13-ans-de-prison-ferme-pour-viols-lors-de-seances-de-magnetisme-dans-l-herault-1644002390

