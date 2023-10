Miami : Dîner annuel de remise des prix de l’innovation de la FACC-Floride

Voici le dîner annuel de remise des prix de l’innovation de la Chambre de commerce franco-américaine, qui aura lieu le lundi 6 novembre à 18h au sein de l’élégante Villa Azur, au cœur de Miami Beach. Ca se passe bien sûr dans le cadre des French Weeks (dont vous pouvez voir le programme complet ici).

Cet événement prestigieux, en collaboration avec les CCE (Conseillers du Commerce Extérieur de la France) et l’UFE (Union des Français Expatriés), mettra en valeur 16 candidats exceptionnels, non seulement innovateurs mais également engagés dans la création d’un impact positif pour la planète. Leurs projets et entreprises innovants sont animés par une forte orientation ESG (Environnemental, Social et Gouvernance), ce qui en fait de véritables champions du bien pour la planète.

Ces 16 candidats concourent pour quatre prix distincts, chacun représentant le summum de l’excellence dans leurs catégories respectives.

« Mais ce n’est pas tout! Nous sommes également ravis d’annoncer que nous organiserons un encan silencieux captivant avec des prix irrésistibles, notamment des vacances luxueuses au Club Med, des billets d’avion pour Paris, des bijoux exquis, des parfums haut de gamme, des séjours à l’hôtel, des billets pour Miami Heat…

Notre dîner de gala est plus qu’une simple célébration ; c’est une plateforme de reconnaissance et d’hommage à des entreprises remarquables, incarnant l’innovation et la responsabilité sociale, maintenant une présence significative en France et aux États-Unis. En participant, vous assisterez non seulement au dévoilement des lauréats, mais aurez également l’occasion de réseauter avec des leaders de l’industrie, des visionnaires et d’autres innovateurs.

Ne manquez pas cette chance de participer à une soirée remplie d’inspiration, d’élégance et d’attraits d’idées révolutionnaires, tout en soutenant des entreprises qui ont un impact positif sur le monde. Réservez votre place dès maintenant pour une soirée qui s’annonce tout simplement extraordinaire. Rendez-vous à la Villa Azur le 6 novembre ! »

Pour réserver pour le gala de l’innovation, cliquez ici : www.faccmiami.com/events/next-events/e/event/innovation-awards-dinner.html

Voici les 4 catégories de prix :

🏆 PRIX DE LA MEILLEURE PME INNOVANTE : Si votre entreprise se démarque par sa créativité et son innovation en matière de produits, de services ou de production à impact environnemental et/ou sociétal, ce prix est votre chance de briller. 🌿

🏆 LE MEILLEUR PROJET D’IMPACT ESG DE L’ANNÉE : Votre entreprise a-t-elle eu un impact local (États-Unis-France) grâce à des initiatives RSE et ESG uniques ? Montrez-nous comment vous avez contribué à résoudre les défis locaux. 🌎

🏆 LA STARTUP DE L’ANNÉE : Si votre startup a repoussé les limites, établi de nouvelles normes et inspiré le changement, ce prix est fait pour vous. 🚀

🏆 LE MEILLEUR ENTREPRENEUR DE L’ANNÉE : Ce prix célèbre les visionnaires et les leaders exceptionnels qui ont fait preuve d’une innovation et d’un sens des affaires exceptionnels. 🌟

INFORMATIONS CLÉS – JOUR DE L’ÉVÉNEMENT :

– Pour savoir comment s’y rendre, veuillez noter qu’un parking est disponible directement en face de la Villa Azur, située au 334 23rd St, Miami Beach, FL 33139.

– Alternativement, nous vous suggérons fortement d’utiliser des services tels que Uber/Lyft ou le covoiturage pour vous rendre à l’événement.

– N’oubliez pas d’apporter votre pièce d’identité avec vous !

– La Villa Azur applique un dress code chic et haut de gamme au restaurant.

– Enchères silencieuses, tombola et plus de surprises….

PUBLICITE :