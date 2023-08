Le programme des French Weeks Miami qui reviennent en octobre / novembre 2023 !

Il s’agit plus exactement d’un « pré-programme », il sera complété dans les jours/semaines qui viennent, mais il est important d’en parler le plus vite possible pour que chacun puisse déjà mettre une croix sur son agenda : les French Weeks reviennent cet automne, toujours avec la directrice de la FACC Floride, Annabelle Ballot-Pottier, à la barre, et ce sera une première pour le nouveau président de la Chambre, Serge J. Massat ! En plus, c’est le 40e anniversaire de la création de la FACC ! Entre autres au programme, ne manquez pas – par exemple – le cocktail d’ouverture, ou encore la remise des trophées de l’innovation, où il est toujours possible de découvrir des entreprises à la créativité surprenante. A noter aussi que des événements seront co-organisés avec les associations Miami Accueil et l’Alliance Française Miami Metro.

FRENCH WEEKS MIAMI

Du 23 Octobre au 10 novembre 2023

Le programme des French Weeks :

Le programme va encore évoluer, vous pouvez regardez directement la version complète ici sur leur site : www.faccmiami.com/french-weeks.html

– 23 octobre : cocktail et cérémonie d’ouverture

– 26 oct : symposium d’USAFrance Financial

– 27 oct : Passeport pour l’Art de Vivre à la Française dans le Miami Design District.

– 28 oct : déjeuner et tournoi de pétanque

– 29 oct: spectacle de Florence Foresti

– 30 oct : Rallye pédestre dans Little Haïti (en partenariat avec Miami Accueil)

– 31 oct : Fête pour Halloween par French & Famous

– 1er novembre : Les innovations de l’IA, en partenariat avec French Tech Miami

– 2 nov : Comité Breakfast : Woman in Leadership

– 3 nov : Sail the french way (sunset cruise) : événement réservés aux Trustee Members de la FACC

– 4 nov : tournoi de football de la FACC (ouvert aux familles)

– 5 nov : dégustation de champagne et de mets appareillés

– 6 nov : Miami Live – rencontre avec les experts de la FACC

– 7 nov : Dîner des trophées de l’innovation (venez découvrir les entreprises qui changent le monde !)

– 8 nov : contribution à la littérature française (en partenariat avec AFMM & Miami Accueil)

– 9 nov : Concert de Gims

– 10 nov : Rendez à la planète / nettoyage d’une des plages « iconiques » de la planète !

Galerie photos de précédentes éditions des French Weeks :

Galerie photos de précédentes éditions des French Weeks :      

