La gestion de votre patrimoine aux États-Unis : un Symposium de la FACC et USAFrance Financials

Dans le cadre des French Weeks 2023, la FACC Floride et USAFrance Financials organisent un Symposium sur la gestion de son patrimoine aux Etats-Unis : une grande journée de webinaire gratuit. Un panel diversifié de conférenciers, experts dans les domaines financiers, seront présents pour partager leurs expériences et vous aider dans le monde complexe de la gestion, autour de 8 tables rondes et conférences. Il y aura aussi des séances de questions-réponses avec les experts, et ce sera aussi une opportunité de réseautage ; un moyen de créer des connexions précieuses qui peuvent ouvrir des portes à des collaborations et à de la croissance.

Le lien pour réserver sera publié ici : www.faccmiami.com/events/next-events/e/event/facc-usa-france-financials-symposium.html

Les huit tables rondes et conférences :

– Comment investir sur les marchés financiers aux USA en période de récession ? (10am – 11am EST)

– Comment aider à protéger sa famille aux États-Unis : en cas de problème de santé, d’invalidité, de procès, ou de décès ? (11am – 12pm EST)

– La succession internationale Franco-Américaine (12pm – 1pm EST)

– Comment améliorer son « Credit Score » aux États-Unis ? (1pm – 2pm EST)

– La Fiscalité Franco-Américaine depuis les États-Unis (2pm – 3pm EST)

– Investissements immobiliers et financiers aux USA : « l’art du leverage » (3pm – 4pm EST)

– Les règles de retraite françaises et américaines (4pm – 5pm EST)

– Investir dans l’immobilier en France depuis les États-Unis (5pm – 6pm EST)

Pour voir le reste du programme des French Weeks Miami 2023 , cliquez ici

, cliquez ici Pour connaître USA-France Financials : cliquez ici

PUBLICITE :