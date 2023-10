Un hôtel à Flamingo au cœur des Everglades

Le lieu dit « Flamingo » est le point le plus au sud du continent, au bout des Everglades au niveau de Key Largo. C’est au sein du Parc National des Everglades, et on y accède par la route scénique qui part de Homestead et traverse une grande partie du parc. Il faut rouler une heure pour arriver au bout de la route, et c’est là que vous trouvez la marina, entourée par une profusion de crocodiles américains, un Visitors Center et la concession de kayak et de vélos : d’ailleurs on en profite vous les recommander. Vous pouvez leur demander d’aller déposer les kayaks à l’endroit que vous voulez sur la route pour aller pagayer sur le circuit de votre choix (il y en a plusieurs).

Problème : c’est au bout du monde ! Donc jusqu’à maintenant il fallait repartir le soir venu par cette route durant une heure afin de sortir du parc. C’est pour cela que le Parc National a décidé de reconstruire l’hôtel Flamingo Lodge qui était fermé depuis 20 ans après avoir été dévasté par les ouragans.

Cette fois-ci (depuis le 27 octobre) les 24 chambres sont sur pilotis et dans des containers résistants. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus élégant, mais au moins c’est pratique ! C’est annoncé entre 160$ et 400$. Autre avantage : il y a le wifi alors qu’à Flamingo le seul réseau de téléphone qui passe est AT&T. Quand on vous dit que c’est le bout du monde ! Mais… c’est beau !

www.flamingoeverglades.com/flamingo-lodge/

Voir aussi :

Notre article sur ce qu’il y a à visiter le long de cette route touristique des Everglades (avec vidéo et photos)

PUBLICITE :