Les festivals à Miami et en Floride en décembre 2023

Faites le plein de musiques et de couleurs avec les festivals en Floride durant le mois de décembre 2023 !

Pour les autres catégories de spectacles (concerts, cinéma), consultez notre rubrique « agenda« .

Voir aussi en décembre nos articles sur ces événements majeurs :

Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Décembre 2023

– Le 24 novembre au 30 décembre à Miami : Zoo Lights Miami. Illuminations la nuit du zoo. www.zoomiami.org

– Le 30 novembre au 31 décembre à West Palm Beach : Holiday in Paradise. Festival avec musique, jeux, divertissements. www.wpb.org

– Le 1er décembre à Islamorada. Islamorada Holiday Festival. www.islamoradachamber.com

– Les 1er et 2 décembre à Bradenton : Bradenton Blues Fest. Festival de Jazz et blues. www.bradentonbluesfestival.org

– Du 1er au 3 décembre à Siesta Key (Sarasota) : Siesta Beach Seafood & Music Festival. Festival autour des produits de la mer. www.escape-to-sarasota.com

– Du 1er au 3 décembre à Miami Beach : North Beach Music Festival. Festival de musique avec notamment Disco Biscuits et Cory Wong… www.northbeachmusicfestival.com

– Du 1er au 3 décembre à West Palm Beach : Armory Holiday Arts Festival. Festival d’art et de création. www.armoryart.org

– Du 1er au 30 décembre à Port Charlotte : Wonderland of lights. Festival ayant pour vocation le bien-être animal, avec dons de jouets pour animaux tous les mercredis. www.thewonderlandoflights.com

– Le 2 décembre à Naples : Swamp Buggy Race. Courses de buggy. www.swampbuggy.com

– Le 2 décembre à Virginia Key. Vegandale Food and Drick Festival. Festival Vegan. www.vegandalefest.com

– Le 2 décembre à West Palm Beach : West Palm Beach Beer Wine & Spirits Fest. www.facebook.com

– Le 2 décembre à Palm Beach Garden : Tree Lighting and Concert. www.pbgfl.com

– Les 2 et 3 décembre à Ocala : Festival at Fort King. Festival autour du 18e siècle avec artisanat, jeux, ateliers, activités, historiens, vendeurs, stands de nourriture, et reconstitution de l’événement ayant provoqué le début de la deuxième guerre séminole. www.ocalafl.org

– Les 2 et 3 décembre à Fort Lauderdale Beach : Audacy Riptide Music Festival. Festival de musique. www.riptidemusicfestival.frontgatetickets.com

– Les 2 et 3 décembre à Tampa : Ybor City Cigar Festival. Festival autour du cigare. www.cigarheritagefestival.com

– Les 2 et 3 décembre à St. Pete Beach : Corey Area Craft Festival. Foire artisanale. www.artfestival.com

– Le 3 décembre à Sarasota : Sarasota Veg Fest. Festival Vegan. www.aplantbaseddiet.org

– Le 3 décembre à Miami : Art Blues & Soul Festival. Festival célébrant les arts, la musique et les saveurs afro-américains. www.ahcacmiami.org

– Du 7 et 10 décembre à Pam Beach : Food and Wine Festival. Festival autour de la gastronomie. www.pbfoodwinefest.com

– Le 9 décembre à Pembroke Pine : Legends and Icons Fest. Festival de musique Hip Hop (Music Festival Wizard). www.legendsandiconsfest.com

– Du 9 décembre et 6 janvier à Pinecrest : Night of Lights. Illuminations à Pinecrest Gardens. www.pinecrestgardens.org

– Le 10 décembre à Tampa : Tampa Oyster Fest. Festival autour des fruits de mer. www.tampaoysterfest.com

– Le 10 décembre à Fort Lauderdale : BRT Weekend. Festival avec fêtes et musique caribéenne. www.brtweekend.com

– Le 16 décembre à Sunrise : iHeartRadio Jingle Ball. Festival de musique avec cette année entre autres à l’affiche Olivia Rodrigo, SZA et Nicki Minaj. www.abc.com

– Les 30 et 31 décembre à Estero : Coconut Point New Year week-end Art Festival. Foire artisanale dans les rues de Coconut Point. www.artfestival.com

– Les 31 décembre au 1er janvier à Sarasota : Sarasota Pineapple Drop. www.mustdo.com

PUBLICITE :