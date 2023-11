Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Décembre 2023

Une expo à Miami ? Un spectacle de cirque à Fort Lauderdale ? Une comédie musicale à West Palm Beach ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de décembre 2023 !

N’oubliez pas que vous trouverez par ailleurs sur ce site internet les sorties cinéma, les concerts et la liste des festivals !

De manière générale, tous les spectacles et idées de sorties sont dans notre section agenda.

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions et ne le sont pas ici.

Voir aussi en Décembre nos articles sur ces événements majeurs :

– Le boat show de Fort Lauderdale

Jusqu’au 28 avril 2024 :

Expo Marielle Plaisir

« Une sélection d’œuvres récentes de Marielle Plaisir, une artiste multimédia (de la peinture au dessin, en passant par la sculpture, la mode et la performance) basée à Miami, en Floride qui crée des expériences visuelles intenses explorant son héritage franco-caribéen sur fond de postcolonialisme. Elle aborde les préjugés à travers le prisme de la politique corporelle et identifie les moments de lutte et de contrôle social sur le corps noir. Dans ses œuvres, elle décortique soigneusement les systèmes de contrôle pour nous présenter des réalités et des contre-récits nouveaux, libérateurs et responsabilisants ».

285 Aragon Avenue

Coral Gables, FL 3313

285 Aragon Ave, Coral Gables, FL 331344

www.coralgablesmuseum.org/ portfolio-item/the-day-i- heard-the-sounds-of-the-world/

Jusqu’au 10 décembre :

108 WAVERLY

La comédie musicale « 108 Waverly » parle de deux couples homosexuels qui occupent le même appartement à Greenwich Village, à New York. Les deux couples ne se rencontrent jamais car ils occupent l’espace à sept décennies d’écart. Le récit de Clancy explore l’amour et l’acceptation au cours de vies consécutives et plonge dans l’impression que les attitudes à l’égard de l’homosexualité ont peu changé en 70 ans.

2306 N DIXIE HWY, THE FOUNDRY

WILTON MANORS, FL 33305

www.playsofwilton.com

www.ronnielarsen.com

Jusqu’au 2 décembre :

La Traviata

Une représentation par le Florida Grand Opera qui sera joué à :

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

201 SW 5TH AVE FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/fgo2324-la- traviata

Du 29 nov au 17 déc :

The Complete Works of William Shakespeare

Une aventure irrévérencieuse et rapide à travers les pièces du barde : Les Œuvres complètes de William Shakespeare (abrégées) : Rejoignez ces hommes fous en collants alors qu’ils se frayent un chemin à travers toutes les comédies, histoires et tragédies de Shakespeare !

Arts Center Theatre

1089 N. Collier Blvd – Suite 432 – Marco Island, FL 34145

www.marcoislandart.org

Chaque second samedi :

Washington Avenue Live Music Series



De 20h à 23h les amoureux de musique peuves se retrouver dans 12 endroits différents pour du rock, jazz, latin, R&B et même symphonic. Ca se passe

Sur Washington entre les 5th er 17th Street

www.eventbrite.com/e/ washington-avenue-live-music- series-free-get-on-the-list- tickets-676206922107

Chaque 3e vendredi :

Sounds of Little Haiti

Venez vous immerger dans la culture haïtienne de Miami avec cuisine et musique live au :

LITTLE HAITI CULTURAL COMPLEX

212 NE 59th Terrace – Miami, FL 33137

www.eventbrite.com/e/ sounds-of-little-haiti- tickets-720908927007

Du 18 nov au 7 avril :

Silhouettes: Image and Word in the Harlem Renaissance

L’épanouissement des arts littéraires, visuels et musicaux entre les années 1920 et 1940, connu sous le nom de Renaissance de Harlem, a projeté une nouvelle image de la vie des Afro-Américains dans le monde. Silhouettes: Image and Word in the Harlem Renaissance examine le rôle de l’art dans ce mouvement, en accordant une attention particulière à la collaboration entre artistes et écrivains sur des livres illustrés, des œuvres qui ont atteint un large public avec des histoires et des images qui remettaient en question les stéréotypes humiliants.

THE WOLFSONIAN–FIU

1001 Washington Ave. – Miami Beach, FL 33139

www.wolfsonian.org/whats- on/exhibitions+installations/ 2023/11/silhouettes-harlem- renaissance.html

Le 2 décembre :

Romanticism: Frost Symphony Orchestra

Rejoignez la Frost School of Music pour un programme qui explore le romantisme avec des œuvres classiques et contemporaines. Dirigé par le chef d’orchestre Gerard Schwarz et mettant en vedette Miclen LaiPang au violon, le Frost Symphony Orchestra interprétera l’une des œuvres les plus romantiques de Tchaïkovski, la Cinquième Symphonie, accompagnée du Concertato « Moby Dick » du compositeur américain Peter Mennin et d’une première mondiale de Frost School of Professeur de musique de composition Lansing McLoskey.

Maurice Gusman Concert Hall, UM Coral Gables Campus

1314 Miller Dr. – Coral Gables, FL 33146

www.ci.ovationtix.com/ 1811/performance/11334223? performanceId=11334223

Le 3 décembre :

Lucia Micarelli et Leo Amuedo

Ils vous invitent pour une soirée musicale intime mettant en valeur leurs diverses influences allant du jazz au classique, en passant par la musique de violon traditionnelle, l’Americana et le latin, tout en créant une carte musicale liée par la vulnérabilité émotionnelle caractéristique de Lucia et la magie technique de Leo.

Lillian S. Wells Hall at The Parker

707 NE 8TH ST FORT LAUDERDALE, FL 3330

www.parkerplayhouse. com/events/detail/lucia- micarelli-2024

Le 3 décembre :

Chopin for All: William Ge

Cette’étoile montante de 16 ans, le pianiste William Ge, se produira en direct dans le cadre de la série de concerts Chopin For All. Ne manquez pas cette occasion d’entendre ce jeune virtuose interpréter un programme passionnant d’œuvres de Chopin avec les sonates d’ouverture de Haydn et Scriabine. Le concert gratuit du dimanche à l’église de Grenade sera également diffusé en direct sur YouTube.

Granada Church

950 University Drive – Coral Gables, FL 33134

www.chopin.org/chopin- for-all-2023-24

Le 5 décembre :

I Dream a World Preview: A New World Symphony Mobile WALLCAST® Concert

La New World Symphony offre un aperçu de son prochain festival I Dream a World honorant la vie et l’œuvre de la « première dame du jazz », la légendaire pianiste et compositrice Mary Lou Williams. Cet événement en avant-première mélangera des performances live de la New World Symphony avec des séquences de concerts préenregistrées des précédents festivals I Dream a World. L’événement est gratuit pour tous.

BLACK ARCHIVES HISTORIC LYRIC THEATER CULTURAL ARTS COMPLEX

819 NW 2nd Ave. – Miami, FL 33136

www.nws.edu/events- tickets/concerts/

Du 5 au 10 décembre :

Pretty Woman

C’est parti pour une nouvelle saison de « Broadway in Miami » avec cette belle comédie musicale.

ADRIENNE ARSHT CENTER FOR THE PERFORMING ARTS OF MIAMI-DADE COUNTY

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2023-2024/broadway-in- miami/pretty-woman/

Du 5 décembre au 28 avril :

Gary Simmons: Public Enemy

Explorez la rétrospective la plus grande et la plus complète de l’œuvre du célèbre artiste conceptuel Gary Simmons, avec environ 70 œuvres qui représentent trente ans de carrière de l’artiste.

PÉREZ ART MUSEUM MIAMI (PAMM)

1103 Biscayne Blvd.

Museum Park – Miami, FL 33132

www.pamm.org/en/ exhibition/gary-simmons- public-enemy/

Le 9 décembre :

Al Pacino: Scarface 40th Anniversary

Une soirée avec Al Pacino pour célébrer un moment marquant dans l’histoire de Miami, la sortie du film Scarface.

FONTAINEBLEAU MIAMI BEACH

4441 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33140

www.bleaulive.com/ experience-with-al-pacino/

Du 9 au 10 décembre :

Life Palm Beach Marathon

Une très belle course à travers le paradis !

www.runsignup.com/Race/FL/ WestPalmBeach/ PalmBeachesMarathon



Du 10 au 12 décembre :

Beethoven String Quartet

Il y aura aussi du Couperin et du Lully au programme à :

Artis—Naples

5833 Pelican Bay Boulevard – Naples, FL 34108

www.paradisecoast.com/ event/beethoven-string- quartet-artis-naples/8452

Le 10 décembre :

Derek Hough

Le lanceur vient présenter son Symphony Of Dance Tour sur la scène du :

Hard Rock Live

1 SEMINOLE WAY – HOLLYWOOD, FL 33314

www. seminolehardrockhollywood.com/ events/derek-hough

Du 12 au 17 décembre :

The Book of Mormon

Cette comédie musicale scandaleuse suit les aventures d’un couple de missionnaires mal assortis, envoyés à l’autre bout du monde pour répandre la Bonne Parole.

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL

www.browardcenter.org/ events/detail/book-of-mormon- 2023

Soundscape Cinema Series

Films gratuits au SoundScape Park de Miami Beach à 20h :

– Le 13 décembre : Mrs. Harris Goes to Paris

– 20 décembre : Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

– 27 décembre : Indiana Jones and the Dial of Destiny

NEW WORLD CENTER

500 17th Street – Miami Beach, FL 33139

www.mbartsandculture. org/soundscape-cinema-series/

Le 16 décembre :

Marshmello

Le producteur et DJ superstar Marshmello fera son retour à :

E11EVEN MIAMI

29 NE 11th St. – Miami, FL 33132

www.tixr.com/groups/ 11miami/events/marshmello- 84468

Du 16 au 31 décembre :

Disney’s The Little Mermaid



Basé sur l’une des histoires les plus appréciées de Hans Christian Andersen et sur le film d’animation classique de Disney, La Petite Sirène : une histoire d’amour d’une beauté envoûtante qui traverse les âges, avec la musique d’Alan Menken !

Amaturo Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

581 W LAS OLAS BLVD – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.browardcenter.org/ events/detail/slow-burn- theatre-little-mermaid

Le 21 décembre :

North Beach Social: Suenalo

Le célèbre groupe local Suenalo apporte son mélange caractéristique d’afro latin, de hip hop, de r&b et de funk pour un concert gratuit sur la scène du :

MIAMI BEACH BANDSHELL

7275 Collins Ave – Miami Beach, FL 33141

www.miamibeachbandshell. com/event/north-beach-social- suenalo/

Le 21 décembre :

New World Symphony Fellows Live on Lincoln Road

Assistez à une performance éphémère des talentueux New World Symphony Fellows à Euclid Oval le jeudi 21 décembre. Composé de musiciens classiques doués, l’ensemble interprétera un répertoire d’œuvres classiques et populaires. Le concert extérieur gratuit se déroule de 18h00 à 21h00.

LINCOLN ROAD SHOPPING DISTRICT

Euclid Oval, intersection of Euclid Avenue and Lincoln Road

700 Lincoln Road – Miami Beach, FL 33139

www.eventbrite.com/e/ new-world-symphony-fellows- live-on-lincoln-road-tickets- 740937753767

Du 22 au 30 décembre :

Pomp, Snow and Cirqueumstance

Un nouveau spectacle scénique inspiré du cirque et de l’expérience immersive du célèbre metteur en scène de Broadway et fondateur de Cirque Dreams, Neil Goldberg. CIRQUEumstance emmène le public dans un voyage exaltant aux côtés de trois meilleurs amis qui maîtrisent la musique, la magie et le cirque, à travers un pays des merveilles interactif unique dans un monde enchanteur de lumières éblouissantes, de décorations remarquables, de friandises festives et de personnages du livre de contes.

Diplomat Beach Resort

3555 S OCEAN DRIVE, GREAT HALL THEATRE HOLLYWOOD, FL 33019

www.cirqueatthediplomat.com

Du 28 au 31 décembre :

Miccosukee Indian Arts & Crafts Festival

La culture amérindienne prend vie lors d’un rassemblement de trois jours de musique, d’arts et de divertissement au cœur des Everglades de Floride durant ces 4 jours, de 10 h 00 à 18 h 00, au parc des expositions historique du village indien de Miccosukee.

Miccosukee Indian Village

Mile Marker 36, US Highway 41 – Miami, FL 33194

www.eventbrite.com/e/ miccosukee-indian-arts-crafts- festival-2023-tickets- 710478860397

Du 28 au 31 décembre :

Peter London Global Dance Company: Edge of Tomorrow

Découvrez de nouvelles œuvres de danse contemporaine de pointe par la principale compagnie de danse multiculturelle de Miami, mettant en vedette un casting exceptionnel de danseurs formés aux techniques contemporaines, classiques et de la diaspora afro.

ADRIENNE ARSHT CENTER FOR THE PERFORMING ARTS OF MIAMI-DADE COUNTY

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ tickets/2023-2024/dance-at- arsht/peter-london-global- dance-company

Du 24 nov au 3 décembre :

Garden Bros Nuclear Circus

Le spectacle de cette année regorge d’effets spéciaux avec des artistes venant de plus de 22 pays composent ce spectacle d’action et au rythme rapide de 100 minutes dans un décor théâtral européen à 5 scènes, mettant en vedette le boulet de canon humain, des artistes aériens qui vous épateront, la roue de la mort, des motos dans la sphère, les clowns les plus drôles, les jongleurs comme on le voit dans America’s Got Talent, on pourrait continuer mais il suffit de le voir !!! Et il y a une « fun zone » pour enfants.

3291 W SUNRISE BLVD FORT LAUDERDALE, FL 33311

www.GardenBrosCircus.com

Du 26 au 28 décembre :

Shen Sun Performing Arts

Shen Yun vous invite à voyager dans le monde magique de la Chine ancienne. Découvrez une culture perdue à travers l’incroyable art de la danse classique chinoise et voyez les légendes reprendre vie. Shen Yun rend cela possible en repoussant les limites des arts du spectacle, avec un mélange unique de costumes époustouflants, de décors high-tech et d’un orchestre pas comme les autres.

Au-Rene Theater at Broward Ctr For The Perf Arts

201 SW 5TH AVE – FORT LAUDERDALE, FL 33312

www.fr.shenyun.com/ ftlauderdale

Au Kravis Center de West Palm Beach :

Notre sélection de spectacles. Vous pouvez voir la totalité ici : www.kravis.org

Du 5 au 10 décembre :

Mean Girls (comédie musicale)

Le 6 décembre :

Gyorgy Lakatos Presents Gipsy Nation

Le 17 décembre :

Itzhak Perlman : in the Fiddler’s House



Du 19 au 24 décembre :

Beetlejuice (comédie musicale)

