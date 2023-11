Que faire pour Noël 2023 à Miami et en Floride : messes, spectacles, parades, décorations, le programme des fêtes de fin d’année !

Voici le programme des fêtes de fin d’année 2023 dans les différentes villes de Floride : messes de Noël, Hannoukah, fêtes, spectacles, feux d’artifices et autres soirées festives.

– Toutes les autres sorties du mois de décembre (hormis Noël et jour de l’an) sont dans notre rubrique « agenda »

Voir aussi nos articles sur des événements majeurs en décembre :

Le Marché de Noël Français de Key Biscayne (Miami) revient en Décembre !

Les festivals à Miami et en Floride en décembre 2023

Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Décembre 2023

Boat Parade de Fort Lauderdale : un évènement toujours aussi lumineux !

Religion

Messes dans les comtés de Miami-Dade, Broward et Orange

Miami

– Pour la communauté catholique française de Miami :

Goûter de Noël samedi 16 décembre à 16h30 (prières chants, activités pour enfants…) à l’église Saint Thomas the Apostle : 7303 SW 64TH AVE Miami Fl 33143.

communautecatholiquemiami@gmail.com

Pour les messes, vous pouvez voir aussi : Lourdes Miami : www.ololourdes.org

Fort Lauderdale

– St Helen Catholic Church (messe en français/créole) : www.sthelencatholicchurch.net

Dania Beach

– L’abbé Jean-Pierre Guay dira la messe de Noël en français le 24 décembre à 20h, le 25 décembre à 16h30 et une autre le 1er janvier à 16h30, avec chorale, à la paroisse St Maurice de l’Eglise Résurrection de Dania Beach (en plus des messes qu’il dit chaque dimanche à 16h30 durant la saison) : 441 NE 2 st. – Dania Beach, FL 33312 (derrière le Casino Jaï Alaï).

Orlando

– L’Abbé Marc Vernoy, dira comme chaque année la messe de minuit dans la nuit du 24 au 25 décembre à Sanford, église St. Thomas More Church, 550 Riverview Avenue. www.sspxflorida.com

Hannoukah à Miami

– La période d’Hannoukah se déroulera du 7 au 15 décembre 2023. La communauté juive de Miami peut contacter le rabbin Frankforter. Plus d’informations sur :

www.jelimiami.com

Spectacles publics et décorations de Noël en Floride

Comté de Pam Beach

West Palm Beach

– Le 30 novembre : illumination de Sandi, le sapin de Noël en sable de Palm Beach à 18h jusqu’à 21h sur Clematis. Comme tous les ans, il y a des animations gratuites jusqu’à 22h tous les soirs, et ce jusqu’au 31 décembre. La grande roue Ferris est installée à proximité. Les tours sont disponibles de 18h à 22 heures tous les soirs pendant tout le mois de décembre. www.wpb.org

– Le 2 décembre : Palm Beach Holiday Boat Parade. Elle va de North Palm Beach (18h) jusqu’à Jupiter (20h) et on peut la voir depuis Juno Park, Bert Winters Park, Waterway Park, Sawfish Bay Park, Jupiter Riverwalk, Harbourside Place, et Lighthouse Park. www.marinepbc.org

– Du 17 nov au 30 décembre : Okeeheelee Park a un parcours en voiture avec des illuminations ouvert de 18h à 22h les vendredi et samedi, et de 18h à 21h le dimanche (et quelques dates en semaine). Adresse : 7715 Forest Hill Blvd, West Palm Beach. www.lights4hope.org

Delray Beach

C’est vraiment la palme du village sympa pour Noël ! Il y a une belle ambiance, avec notamment un sapin géant (de plus de 30 mètres) et un village de Noël à l’intérieur du sapin, inauguré le 28 novembre à 18h. Mais c’est toute Atlantic Avenue qui vibre durant les fêtes avec des jeux, des stands divers jusqu’au 31 décembre ! La parade de Noël aura lieu le 9 décembre à 18h. Pour voir le planning des festivités : www.downtowndelraybeach.com

Noël à Delray Beach en Floride Noël à Delray Beach en Floride Noël à Delray Beach en Floride

Boynton Beach & Delray Beach

Holiday Boat Parade le 8 décembre sur l’Intracoastal avec départ de la Marina de Boynton à 18h30. www.boyntonbeachcra.com

Comté de Broward

Hollywood

– Le 2 décembre : Candy Cane Parade sur le Broadwalk. Elle démarre à 19h de Missouri Street et se dirige vers Harrisson. www.hollywoodfl.org

– Le 9 décembre : Christmas near the Beach. Père Noël, musiciens, danseurs, vendeurs sont là pour fêter dignement Noël sur le Young Circle entre 16h et 21h. www.christmasnearthebeach.com

Fort Lauderdale

– Depuis le 10 novembre : Light Up the Beach. Le front de mer est illuminé durant 10 semaines d’affilée à partir de 17h30. www.lasolasboulevard.com

– Le 28 novembre : Christmas on Las Olas. Un hiver urbain qui se déroule sur Las Olas Boulevard : patin à glace, montagne de neige et attractions d’hiver sont à la disposition des petits et des grands, de 17h à 22h. Cette année, c’est le 61e anniversaire de l’évènement ! www.lasolasboulevard.com

– Le 2 décembre : Holiday Magic. La Bonnet House Museum and Gardens s’illumine (entre 19h et 22h) pour la saison de Noël. Cette années, 5 nuits magiques au programme : les 1, 2, 6, 7 & 8 décembre. www.bonnethouse.org

– Le 6 décembre : Christmas by-the-Sea. Musique live, éclairage de l’arbre de Noël à Lauderdale-by-the-Sea de 17h à 20h. www.lbtsevents.com

– Le 16 décembre : Winterfest Boat Parade. Défilé de bateaux illuminés au centre-ville de Fort Lauderdale le long des voies navigables et de l’Intracoastal, entre 18h30 et 20h30. www.winterfestparade.com

Voir notre article spécial sur la Winterfest Boat Parade

– Du 1er au 31 décembre : Holiday Lights Cruises With Water Taxi. Le célèbre Water Taxi de Fort Lauderdale organise des croisières d’une heure et demi avec cocktail, musique live et vue sur les décorations de Noël des belles rivières de la ville. www.watertaxi.com

– Du 2 au 16 décembre : Christmas at Calvary. Evénements gratuits à l’occasion de la saison de Noël avec décorations de Noël, cérémonie spéciale d’illumination de l’arbre, friandises pour les enfants, film de Noël (Charlie Brown Christmas), activités familiales, soirée dansante, concert avec les classiques de Noël. séances photos, food trucks du sud de la Floride…. www.calvaryftl.org

Davie

– Du 15 au 30 décembre (sauf 24 et 25) : Garden Of Lights At Flamingo Gardens. Les jardins botaniques avec des décorations de Noël, c’est toujours différent et magnifique. De 17h à 22h. Flamingo Gardens : 3750 S. Flamingo Road, Davie. www.flamingogardens.org

Coconut Creek

– Du 22 novembre au 1er janvier : Holiday Fantasy of Lights. Il s’agit d’un « drive through » au Tradewind Park qui existait depuis plusieurs années ! De 18h à 22h, vous pourrez ainsi émerveiller les enfants sans quitter votre voiture ! Adresse : 3600 W. Sample Road à Coconut Creek. www.holidaylightsdrivethru.com

Pompano Beach

– Le 7 décembre : Yuletide on Atlantic sur Atlantic Blvd à partir de 18h30 (jusqu’à 21h30). Le départ de la Yuletide Parade est sur Riverside Drive, et elle se termine sur la SE 24th Ave. www.pompanobeachfl.gov

– Le 8 décembre : Tree Lighting & Music Under the Stars Holiday Special. La ville de Pompano Beach organise elle aussi une illumination des arbres sur la plage principale. Evènement entre 18h et 21h. www.pompanobeachfl.gov

– Le 15 décembre : Annual Pompano Beach Holiday Boat Parade. Parade de bateaux illuminés à partir de 18h30 à Pompano : elle va jusqu’à Deerfield Beach, en passant par Lighthouse Point. Cette année est le 61e anniversaire des festivités, et le thème est « A Salute to our First Responders”. www.pompanobeachfl.gov

Quelques photos de la plage de Pompano lors des fêtes :

Ce diaporama nécessite JavaScript.

– Le 23 décembre : Ugly Sweater Party. La saison des pulls moches n’arrive qu’une fois par an ! Concours avec prix à gagner au Beach House Pompano entre 19h et 23h…

270 N Pompano Beach Blvd.

www.facebook.com/events/1305628426714182/

Pembroke Pines

– Le 23 décembre : Ugly Sweater Party. Autre soirée « pull moche » de 19h à 22h au Brimstone Woodfire Grill de Pembroke Pines. www.brimstonewoodfiregrill.com

Plantation

– Du 24 novembre au 28 décembre : Christmas lights in the Acres. Ce sont de grandes illuminations à la Plantation Baptist Church. Début des festivités le 24 décembre de 18h à 22h. Adresse : 11700 NW 28th Ct Plantation Acres. www.facebook.com

Hallandale

– Du 11 novembre au 31 décembre : Symphony in Lights. Illuminations au Gufstream Park Village, avec soirée d’ouverture le 11 novembre de 19 h à 22 h. Celle année le groupe Valerie Tyson et le DJ Chris Cruz sont à l’honneur. Le Père Noël posera pour des selfies avec des elfes et des danseurs de Casse-Noisette. Un spectacle de lumières de 10 minutes avec chutes de neige est aussi prévu… Le show reviendra tous les soirs de 18h à 23h au début de chaque heure. www.gulfstreampark.com

Hallandale : les décorations de Noël au Gulfstream Park en vidéo et photos

Hallandale : les décorations de Noël au Gulfstream Park en vidéo et photos Hallandale : les décorations de Noël au Gulfstream Park en vidéo et photos Hallandale : les décorations de Noël au Gulfstream Park en vidéo et photos

Comté de Miami Dade

– Du 9 novembre au 7 janvier : Santa’s Enchanted Forest. Le plus grand parc à thème de Noël ! Adresse : 7400 NW 87th Avenue – Miami, Florida 33166. www.santasenchantedforest.com

– Du 9 novembre au 6 janvier : Nights of Lights at Pinecrest Gardens. Les très beaux jardins tropicaux de Pinecrest s’illuminent de nouveau cette année (très bien pour les enfants). Ouverture de 6h à 21h. www.pinecrestgardens.org

Voir notre article et nos photos

– Du 10 nov au 7 janvier : The Night Garden. C’est le grand Fairchild Tropical Garden qui se pare de mystérieuses lumières pour les fêtes (ouverture mercredi, jeudi et dimanche de 6h à 20h / vendredi et samedi jusqu’à 23h). www.thenightgarden.com

– Du 15 novembre au 15 février : The Urbanspace holiday market. Ce célèbre et populaire marché de New York se tient aussi à Miami Beach sur Lincoln Road (de 10h à 21h) avec de nombreux stands : vêtements, bijoux, jouets pour enfants, art, crèmes glacées, maillots de bain, accessoires pour animaux etc. www.urbanspacenyc.com

The Urbanspace holiday market The Urbanspace holiday market

– Du 18 novembre au 1er janvier : Magic of Lights. Un drive through de Noël qui est installé le long du circuit de courses automobiles de Homestead, le « Miami Speedway ».

www.homesteadmiamispeedway.com

– Du 19 novembre au 7 janvier : The Berry Farm’s Annual Winter Festival. Animations autour de Noël, mais dans la fameuse ferme de Homestead ! www.visittheberryfarm.com

– Du 23 novembre au 17 décembre : Miami’s Winterland. Animations de Noël pour toute la famille avec Pôle Nord, atelier et traîneau du Père Noël, patinoire extérieure… The Notre Dame Forest in Little Haiti : 110 NE 62nd S, Miami, Florida 33138 www.eventeny.com

– Du 23 novembre au 7 janvier : Annual Magical Snowfall. Le Père Noël est au Dolphin Mall pour rencontrer les enfants, la neige tombe à 19h, etc… ! www.shopdolphinmall.com

– Du 23 novembre au 7 janvier : Snow Carnival. Plus de 350 tonnes de neige, un sapin, une boule à neige grandeur nature, des lumières scintillantes, des rennes, des ours polaires, des pingouins et même un sympathique Yéti seront présents pour la saison de noël à Aventura Mall. www.snowcarnival.com

– Le 24 novembre : Christmas Tree Lighting Ceremony and Holiday Parade. Lancement des festivités de Noël sur Lincoln Road de 18h à20h. www.lincolnroad.com

– Du 24 novembre au 24 décembre : Santas Cabana. Esprit de Noël avec une touche tropicale à la Cabane du Père Noël de Lincoln Road. Séances photos avec le père Noël tous les vendredis et dimanches de 18h30 à 21h30. www.eventbrite.com

– Du 24 nov au 7 janvier : Festivities at the Deering Estate. Différents évènements pour les fêtes de fin d’année au Deering Estates (éclairage sapin du Noël, ateliers artisanat et écriture au Père Noël…) www.deeringestate.org

– Du 24 novembre au 30 décembre : Zoo Lights at Zoo Miami. Plus d’un million de lumières dans les arbres à la nuit tombée ! La possibilité de voir des animaux et des animations (deux à trois jours par semaine de 6h30 à 22h) www.zoomiami.org/zoo-events

– Du 29 novembre au 5 décembre : Merrick Festival Caroling Competition : 30 chorales, 1500 jeunes, comme chaque année en compétition de chants de Noël à Coral Gables, avec un prix de 25 000$ à la clé. www.carolingcompetition.org

– Du 1er au 23 décembre : Miami Beach Holiday Festival of Lights. Spectacles en plain air mélangeant musique classique et lumières qui se déroulent notamment sur Lincoln Road (les 1er et 2 décembre), sur Ocean Drive au Gabriel South Beach (les 15 et 16 décembre) et au Betsy Hotel (les 22 et 23 décembre). Les représentations auront lieu à 18h30, 19h30 et 20h30. www.miamimusicfestival.com

– Du 1er au 24 décembre : Snowfall on Lincoln Road. Chutes de neige sur Miami Beach toutes les heures de 18h à 21h pendant les week-ends (du vendredi au dimanche) ! www.eventbrite.com

– Le 3 décembre : South Miami Parade of the Elves. Parade des Elfes à 14h. www.southmiamifl.gov

Comté de Monroe

Les Keys et Key West

Chaque année, un large éventail de célébrations a lieu dans toutes les Keys au mois de décembre. Mais Key West reste la plus inventive : éclairage de la promenade du port, maisons décorées, défilés etc.

Le programme intégral des festivités dans les Keys est disponible sur : www.fla-keys.com

Pour l’île de Key West consultez : www.keywestchristmas.org

– A partir du 22 novembre : Harbor Walk of Lights. Sur l’esplanade du Harbor Walk les lumières s’allument à 18h, la musique de Noël commence à 17h. Cette année, une exposition spéciale pour les fêtes est présentée en hommage à Jimmy Buffett ! www.keywesthistoricseaport.com

– Le 1er décembre : Kids and Pet Pictures with Santa. Photos avec le père Noël. www.keywestattractions.org

– Le 2 décembre : Hometown Holiday Parade. Parade avec chars de Noël qui commence sur l’Avenue Truman à partir de 19h. Les meilleurs sites d’observation se trouvent le long de Duval Street et de Truman Ave à Key West. www.keywestchristmas.org

– Le 9 décembre : Annual Schooner Wharf Bar Annual Lighted Boat Parade à 20h à Key West. www.schoonerwharf.com

– Le 16 décembre : A Positive Step Annual 5K. Course (ou marche) en pyjamas à 8h à Key West. www.apsmc.org

Dans les autres villes…

Orlando

La totalité des grands parcs d’attractions d’Orlando ont des attractions dédiées pour ce moment de l’année. A Disney il y a généralement plus de 50 attractions spéciales. A Universal, le Grinch attend les visiteurs.

– Du 11 novembre au 31 décembre à Disney. Plus d’informations : www.disneyworld.disney.go.com

– Du 17 novembre au 31 décembre à Universal. Plus d’informations : www.universalorlando.com

Tout le programme des festivités à Orlando sur : www.visitorlando.com

Naples et Marco Island

– Du 25 novembre au 1er janvier (sauf 24, 25 et 31 décembre) : Johnsonville Night Lights in the Garden. C’est à Naples Botanical Garden et c’est la plus belle illumination de jardin tropical du sud Floride (ça vaut même vraiment le coup de faire une heure de voiture pour ça). Attention, on vous conseille de vous y prendre tôt pour réserver votre billet ! www.naplesgarden.org

– Du 20 novembre jusqu’à début janvier : Christmas on Third, Tree Lighting & Snow Celebration. Le centre ville de Naples s’illumine de manière magnifique avec des guirlandes partout. C’est certes une seule rue, mais l’atmosphère est sympa, et cette année l’animation fête le centenaire de Naples ! www.thirdstreetsouth.commiacc.org/…/christmas-boat-parade-on-naples-bay

– Le 9 décembre : Naples Bay Christmas Boat Parade. Parade de bateaux de 18h15 à 20h30. www.miacc.org

– A partir du 24 novembre : Marco Island Annual Christmas Island Style. De nombreux événements autour de Noël avec notamment l’illumination du sapin le 2 décembre à 18h et une parade de bateaux le 16 décembre à 18h. www.christmasislandstyle.com

Tout le programme des festivités dans la région de Naples sur : www.paradisecoast.com/events

Île de Captiva

A Captiva, en général les fêtes de fin d’année sont synonymes de 4 week-ends de festivités et de magnifiques illuminations. L’année dernière, l’ouragan Ian avait perturbé les festivités… espérons qu’elles soient de retour en 2023 ! Le programme annonce en tout cas l’illumination du sapin le 24 novembre entre 15h et 21h. www.sanibel-island.sanibel-captiva.org

St Augustine

– Du 18 novembre au 28 janvier : Nights of Lights. C’est la plus belle des illuminations en Floride, avec de multiples festivités dans la ville qui commencent par l’allumage du sapin de Noël, le 18 novembre, suivi par l’éclairage de plus de 3 millions de minuscules lumières dans tout le centre ville après 18h30. www.visitstaugustine.com

En événements spéciaux il y a la parade de Noël le 2 décembre de 9h à 11h (le matin). La Regatta of Lights (bateaux illuminés) est prévu le 9 décembre à partir de 18h, et une représentation de « The Nutcracker » se déroulera les 15 et 17 décembre de 18h à 19h30 au The local Yacht Club. www.saintaugustineballet.com

Tout le programme de St Augustine est sur : www.floridashistoriccoast.com

Jacksonville

Le programme des fêtes est intégralement publié début décembre sur le site officiel de la ville. www.jacksonville.com

Sarasota

Sarasota organise généralement de nombreuses festivités : illumination du sapin, parade de bateaux illuminés, concerts, parade et village de Noël, expositions d’art…

Tout le programme sur : www.visitsarasota.com

St Petersburg / Clearwater

Ici aussi beaucoup d’activités locales pour les fêtes même si pour le moment il n’y a pas d’événements massifs d’annoncés. Surveillez le site : www.visitstpeteclearwater.com

Tampa

– Du 24 novembre au 23 décembre : Victorian Christmas Stroll à Tampa. Le Henry B. Plant Museum fête Noël dans le style victorien, avec des acteurs en costume d’époque (de 10h à 18h). www.plantmuseum.com

– Le 2 décembre : Santa Fest au parc Curtis Nixon. Parade sur Morgan Street et Madison Street à 13h. Activités de 13h à 16h, et cérémonie d’illumination du sapin de Noël de 18 h à 18h30. www.tampa.gov

– Le 1er janvier : L’énorme Outback Bowl (match de football universitaire), avec parade la veille dans Ybor City. www.reliaquestbowl.com

Les grands spectacles de fin d’année en Sud Floride

Un grand classique de la fin de l’année : Nutcracker ou Casse-Noisette en français !

– Armour Dance Theatre’s The Nutcracker

– Le 2 décembre : Miami-Dade County Auditorium à Miami. www.miamidadecountyauditorium.org

– Miami Youth Ballet’s Nutcracker

– Les 2 au 3 décembre : The Dennis C. Moss Cultural Arts Center à Miami. www.mosscenter.org

– Ballet Palm Beach : les 2 et 3 décembre au Kravis Center de West Palm Beach. www.go.kravis.org

– Arts Ballet Theatre of Florida : The Nutcracker

– Du 7 au 10 décembre : Aventura Arts & Cultural Center à Aventura. www.aventuracenter.org

– Du 15 au 17 décembre : The Parker à Fort Lauderdale. www.parkerplayhouse.com/events/detail/abt-2223-program-ii-the-nutcracker

– Miami City Ballet : George Balanchine’s The Nutcracker

– Du 8 au 10 décembre : Au-Rene Theater, Broward Center for the Performing Arts à Fort Lauderdale. www.browardcenter.org

– Du 15 au 24 décembre : Ziff Opera House Arsht Center à Miami. www.arshtcenter.org

– Du 28 et 30 décembre : Kravis Center de West Palm Beach. www.kravis.org

– Paris Ballet & Dance : les 18 et 19 décembre au Eissey Campus Theatre à Palm Beach Gardens.

www.parisballetdance.com

– Nutcracker! Magical Christmas Ballet : le 31 décembre au The Fillmore à Miami Beach. www.concerts.livenation.com

– Seraphic Fire Christmas

Les amateurs de belles choses ne manqueront pas le concert de l’ensemble baroque de Miami, qui chante dans une église à différente à ces dates : www.seraphicfire.org

– 4 décembre : Fort Myers

– 5 décembre : Sarasota

– 6 décembre : Naples

– 8 décembre : Coral Gables

– 9 décembre : Miami Beach

– 10 décembre : Fort Lauderdale

– 12 décembre : West Palm Beach

– 13 décembre : Miami

– 14 décembre : Fort Lauderdale

– 15 décembre : Coral Gables

– 17 décembre : Miami

– A Christmas Carol : du 30 novembre au 2 décembre au Broward Center de Fort Lauderdale. www.browardcenter.org

– Symphony Of The Americas : Holiday Pops – les 4 et 5 décembre au Broward Center de Fort Lauderdale. www.ota.org

– The Little Memaid : du 16 au 31 décembre au Broward Center de Fort Lauderdale. www.browardcenter.org

– A Christmas Tribute to Andrea Bocelli : le 17 décembre Aventura Arts & Cultural Center à Aventura. www.aventuracenter.org

– Celtic Angels Christmas – le 20 décembre à Fort Lauderdale, 21 décembre à Sarasota, 22 décembre à Naples et 23 décembre à Clearwater. www.celticangels.com

– The State Ballet Theatre of Ukraine : Cinderella – le 28 décembre à The Parker à Fort Lauderdale. www.browardcenter.org

– Trans-Siberian Orchestra : le 21 décembre à Jacksonville, le 22 décembre à Orlando, le 23 décembre à Tampa. www.trans-siberian.com

– Cirque Dreams : Holidaze – le 21 novembre à St Petersburg, les 24 et 25 novembre à West Palm Beach. www.cirquedreams.com

– Christmas is in the Air : le 9 décembre à Miami. Spectacle de chants traditionnels latino-américains. www.miamidadecountyauditorium.org

– Sounds of the Season : le 16 décembre à Miami Beach. Représentation annuelle des musiciens de NWS interprétant des musiques de Noël issues de divers patrimoines culturels. www.nws.edu

– Holiday Season with Ballet Stars : les 29 et 30 décembre à Miami. Spectacle de danse avec danseurs venus du monde entier. www.arshtcenter.org

– Salute to Vienna New Year’s Concert – le 30 décembre à Miami et Sarasota, le 31 décembre à Clearwater, 1er janvier à Fort Myers et West Palm Beach. www.salutetovienna.com

Réveillons du nouvel an et feux d’artifices

Bien évidemment c’est la fête chaque année dans toutes les villes de Floride. Généralement, voici ce qu’il y a de plus impressionnant :

A Miami Beach, tout se déroule généralement autour d’Ocean Drive, et des feux d’artifice sont tirés à minuit au cœur de South Beach. www.miamibeachfl.gov

De l’autre côté du pont, à Miami, traditionnellement la fête se déroule sur Bayfront Park avec feux d’artifices et concerts gratuits. www.bayfrontnye.com

A Fort Lauderdale dès l’après-midi du 31 décembre, des activités pour les enfants sont proposées, avec un compte à rebours devant une ancre marine géante qui tombe pour les petits ans l’après-midi, et pour les grands à minuit pile. Le 31 décembre au coucher du soleil, New Years Eve Paddle Party Celebration : sortie en paddle pour célébrer la nouvelle année. www.bluemoonkayak.com

A Key West, des milliers de personnes se rassemblent sur Duval Street pour décompter les minutes jusqu’à minuit avec une gigantesque conch shell symbole des Keys posée sur le toit du fameux Sloppy Joe’s…

Mais c’est historique, pour la première fois depuis 25 ans ce ne sera pas Sushi qui descendra le 31 décembre dans l’escarpin rouge à Key West, mais Christopher Peterson ! www.bourbonstpub.com

A Naples : le 31 décembre, New Year’s Eve Fireworks. www.naplesgov.com

A St Petersburg on célèbre la nouvelle année avec la First Night sur la jetée. www.firstnightstpete.com

A Tampa, il y a des parades dans Ybor City, puis un gigantesque rassemblement au Curtis Hixon Park avec concert etc.

Et St Augustine propose au programme, musique live, stands de nourritures et de boissons, feux d’artifice sur la plage.

Les rois mages sur Calle Ocho (Miami). Début janvier (1er dimanche du mois), la parade des rois mages avec les Trois Rois descendent l’artère principale du quartier sur des de chars. Calle Ocho est le surnom de la rue (début vers 10h).