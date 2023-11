Le Marché de Noël Français de Key Biscayne (Miami) revient en Décembre !

S’il vous plaît partagez l’info sur les réseaux sociaux, car ce Marché de Noël (gratuit) est organisé par une associations francophone : FAACT (French American Association of Crafts and Trades, présidée par Corinne Ouelhadj) et il permettra de vous mettre en relation avec plus de 40 artisans francophones. Venez nombreux faire vos emplettes et ainsi commencer à préparer les fêtes tout en découvrant et supportant les commerçants francophones : l’an passé il y avait autour de 2000 personnes à être venues !

(Et, s’il fait beau, juste un conseil d’ami : n’oubliez pas votre maillot de bain et/ou vos vélos, kayaks etc… car vous pouvez en même temps aller sur l’une des plus belles plages de Miami à Key Biscayne ou Virginia Key.)

Dimanche 17 décembre 2023

De 9h à 17h au Village Green Park

450 Crandon Blvd, Key Biscayne, FL 33149

Plus d’infos sur : www.facebook.com/FAACTUSA

Le parking est gratuit à Biscayne Village.

Les Catégories de commerçants que vous pourrez y trouver :

Artisans Pâtissiers, Boulangers, Chocolatier, Caviar, Traiteur, Chefs (plats à emporter), Vêtements femmes, enfants, bébés, Accessoires, Déco, Jouets BB enfants, Créatrices de Bijoux, Photo d’artiste, Artistes, Carte Postale, soin du corps et visage, sacs, fleurs, etc. …

Buvette, Crêpes avec possibilité de déjeuner sur place.

Le Père Noël sera présent l’après-midi avec son elfe, sculpture ballon, maquillage enfants..

Nous invitons à titre gracieux chaque année des Associations : Rotary Club etc…

La French American Association of Crafts & Trades Florida Chapter sera présente, et vous trouverez sur son stand le journal Le Courrier Des Amériques .

2 billets Aller et retours offerts par French Bee (stand French Bee Airlines), tirage au sort a 4 Pm le jour du marché.

Sponsors : Paris Gourmet et French Bee Airlines.

Vidéo et photos des années passées :

