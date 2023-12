Floride : Frederic Bernerd est le nouveau conseiller des Français de l’Etranger 

Les Français de Floride (et des îles alentours) ont quatre élus. L’élue de gauche, Laure Pallez, vient de démissionner le 1er décembre 2023, et elle est remplacée par le numéro 2 de sa liste, Frederic Bernerd. Résident de Miami depuis 2006, Frederic Bernerd s’est fait remarquer dans la communauté française en étant le premier président de l’association Entraide Floridienne, créée en 2020, durant la crise de la Covid.

« Je n’ai pas de carte de parti politique, mais je suis plus proche des idées de la gauche républicaine. Quand Laure Pallez a démissionné, j’ai réfléchi avant d’accepter de prendre la suite, mais je trouve que c’est important de conserver au conseil consulaire une diversité d’idées et d’approches politiques.

Certains pensent qu’en Floride il n’y a que des « expats surpayés » mais ce n’est pas le cas ; il y a aussi des personnes dans le besoin, et en tant que président de l’OLES Entraide Floridienne j’ai pu souvent m’en rendre compte. Je précise que je ne tire évidemment aucun intérêt personnel à cette élection, je suis infirmier. J’apprécie Franck Bondrille, le président du Conseil Consulaire, et être à ses côtés ça a aussi pesé dans la balance car il est très respecté dans la communauté. »

Retour d’impression de Franck Bondrille : « Je suis content de travailler avec Frédéric Bernerd car c’est lui qui a démarré l’OLES et qui en a fait un élément incontournable pour bien aider les résidents français de Floride. C’est grâce à lui que l’OLES s’est structurée comme elle est aujourd’hui. Il mérite sa place au conseil consulaire et je suis persuadé qu’on va bien travailler ensemble. »

Et dans quel état d’esprit Frédéric Bernerd va-t-il siéger au conseil ? « Je souhaite qu’on ait plus de transparence envers la communauté dans les décisions faites, mais surtout je vais continuer le travail qui a été commencé. On va s’investir jusqu’à la fin du mandat ! »

Frédéric Bernerd a eu un début de carrière en tant qu’enseignant de Physique-Chimie en région parisienne, puis en Corée du Sud et en Ecosse avant de rejoindre Miami. Professeurs à ISCHS, il a reçu les Palmes Académiques en 2012 pour sa contribution éducative, avec le développement de la section française du programme « International Studies » et son homologation à ISCHS jusqu’à la Terminale.

Il a ensuite reprise ses études à L’Université de Miami pour changer de voie, et devenir infirmier puis Infirmier Praticien. Il exerce actuellement à Hôpital de l’université de Miami, dans les soins intensifs, et depuis mai 2023 il est devenu l’un des responsables de ce service de soins intensifs.

Pour contacter le nouveau conseiller consulaire : fredbernerd@gmail.com

PUBLICITE :