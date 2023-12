Miami Art Week 2023 : les coups de cœur de Gabrielle HB Abada

L’art doit être plus que jamais le symbole de la paix… Une inspiration essentielle à une société en perte d’amour. Car l’art, c’est partager, c’est aussi se rassembler autour d’une œuvre qui parle, qui questionne et qui inspire.

Voir aussi nos articles :

– Le programme de la Miami Art Week 2023

– De nouvelles galeries ouvrent à Wynwood

– Focus sur Nathalie Moulinet, artiste française pop-art à Miami

Cette année durant la ‘Art Week’, je vous invite à déposer vos croyances et à avancer vers ce pays merveilleux de la création. Un itinéraire pragmatique pour une destination inconnue …

Trouver en soi une autre réalité par l’émerveillement de la diversité tangible et créative .

Premier rendez-vous: les « curated diners » en particulier ceux imaginés par des artistes aussi sincères que la très perfectionniste et généreuse : Nadia Laallaoui Karam alias Aidan Marak qui organise dans une résidence privée aux ambiances de Riads orientaux (le must du moment) pour un ‘dîner-solo-show’ afin d’y présenter son récent travail abstrait résolument envoûtant et d’y convier un éventail d’esprits et d’âmes aux volontés bienveillantes. A l’instar de son compatriote, l’artiste auteur et peintre marocain de renom : Mahi Binebine qui fut primé du Prix de lamitié Franco-Arabe, en 2001, pour son livre titré: Pollens ; et en 2011, nommé lauréat, pour sa contribution au rayonnement du Maroc à l’étranger, pour lequel il obtient le Trophée de la Diplomatie publique.

Ses peintures font aussi partie de la collection permanente du musée Solomon R. Guggenheim de New-York.

Ainsi, ce citoyen du monde qui partage sa vie entre le Maroc, la France et les États-Unis, sera aux côtés de commissaires d’expositions, de galeristes réputés et de designers aussi incontournables qu’intègres telle la Haïtienne Anick Vorbe, ou l’Américain Thomas Fuchs, récemment inspiré par son voyage à Marrakech.

Tout cela inaugurant ainsi l’unité d un collectif exposant au The Betsy Hôtel de Miami Beach (1440 Ocean drive), pour une exposition et un vernissage en présence des artistes : Hassan Hajjaj, Idries Karnachi, Hicham Benohoud et évidemment Mahi Binebine, le jeudi 7 décembre. Tel un pont symbolique pour unir et réunir, lors de ce show intitulé : « Morocco to Miami, A story of Palm Trees and Art ».

credits: Aidan Marak et Mahi Binebine credits: Aidan Marak et Mahi Binebine

Toujours à Miami Beach, le rendez vous de la semaine de l’art au Sagamore, sur Collins avenue, s’intitule: « Art for Peace ». Il est question de célébrer l’art, la philanthropie et une certaine volonté collective pour la paix. La totalité des ventes des oeuvres seront reversées à la Fondation Magen David Adam et à la FIDF.

Un peu plus au Nord de la péninsule de Miami Beach, niché dans la Foire de Aqua, créé par les fondateurs de Art Miami; je vous invite à découvrir une sélection de galeries très «Cutting edge » dont la Galerie Tropezienne de Lise Braun qui expose l’artiste photographe :Vanessa Moselle parfaitement comprise par l’artiste Franco-Californienne émergente Alys Paola, créatrice scénique à la profondeur indéniable et aux talents variés, avec qui elle expose pour Basel Miami 2023 une œuvre en collaboration visuelle offrant la précision d’un message et l-interprétation d’une artiste sur une autre, telle un dialogue féminin artistiquement dépeint.

« J’ai voulu donner une fonction à cette photo qui est de pouvoir parler de son art de façon plus littéral grâce au figuratif. Car, quand on regarde ses photos, tout le monde ne remarque pas la douleur et la force qui se trouve dans leurs regards. Alors j’ai souhaité créer une image qui ouvrirait la conversation au premier regard. » affirme Alys Paola.

Cette année, il pourrait être question d’ouverture, de regarder les choses autrement, de s’ouvrir à l’art comme on devrait s’ouvrir à l’autre(s)…

Et si la poésie n avait jamais quitté le cœurs des hommes ? Espérons que cette pensée ne trouvera aucune frontière afin que chacun puisse vivre une « Arty curated Life » !

Excellente semaine de l’art à Miami, chers lecteurs.

Gabrielle HBA

PUBLICITE :