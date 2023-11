De nouvelles galeries d’art à Miami Wynwood !

Au printemps 2022, Le Courrier faisait le point sur le quartier de Wynwood, avec un peu de tristesse pour ce qui avait disparu durant les années précédentes (les vieux entrepôts et la plupart des galeries d’art qui s’y trouvaient) mais aussi de la joie pour toutes ces nouveautés : Wynwood devenait à la fois un quartier résidentiel, mais aussi d’amusement, avec beaucoup de bars, restaurants et attractions.

Petite nouveauté cette année : il y a de nouvelles galeries d’art à ouvrir !

En novembre 2022, une belle et grande The Wall Art Gallery est ainsi apparue au pied d’un immeuble neuf d’habitations. C’est Eduardo Tamayo qui l’a ouverte. Sur ses murs on trouve Kathe Burkhart, Killey Ames, Juano Diaz et autres valeurs sûres de l’art contemporain.

50 NW 27th St, Miami, FL 33127

Photos de the Wall Art Gallery :

The Wall Art Gallery

LINA CERRONE GALLERY

Encore pus récent : début novembre 2023, les Français Lina Cerrone et son fils Fredric Lean ont ouvert la Lina Cerrone Gallery : un magnifique espace juste en face de The Deck, au cœur de Wynwood dans la même rue (à deux pas) des Wynwood Walls. Inaugurations et premières expos temporaires arrivent fin novembre et bien sûr durant la Miami Art Week : ça va mettre l’ambiance dans le quartier. Il y aura des soirées autour des sculpteurs français « Leo & Steph » les 1, 2 et 3 décembre.

Comment sont-ils arrivés ici ? « C’est grâce au Covid ! », explique Lina Cerrone. « On était à Paris et on se demandait quoi faire. J’étais intéressée pour monter un spa à Miami, comme celui que je possède à Paris, et puis avec Fredric ont eu le coup de cœur pour la manière dont Wynwood se restructurait. Comme vous avez vu, il y a de la place pour des galeries d’art. » Et, ainsi, la Lina Cerrone Art Gallery vient participer à la grande aventure de l’art contemporain à Miami.

Pop Art, neo-pop-art, on y trouve (entre autres) accrochés au mur : Le Bouteiller, Carolus, Peppone, les nageuses de Carole Feuerman, les animaux colorés d’Orlinski, et bien sûr le pop art de Nathalie Moulinet (en couverture de notre édition de décembre).

Martial Ricart à la manœuvre !

Le directeur de la galerie n’est pas vraiment un inconnu, puisqu’il s’agit de Martial Ricart, de longue date présent dans la quartier, et qui permet d’avoir un œil aiguisé sur les évolutions de Wynwood. « Bien sûr l’esprit du quartier a changé. A son apogée il y avait 72 galeries d’art ici, et désormais on doit être une dizaine. Mais je pense que ça va revenir avec la gentification. Il y a beaucoup de chantiers d’immeubles d’habitations, avec une montée en gamme : des personnes qui ont de bons budgets.

Vous pouvez le voir par exemple avec les restaurants : avant il y en avait, mais pas des choses si haut de gamme. En plus il y a vraiment une volonté de la famille Goldman, qui refaçonne le quartier depuis le début (ce sont les créateurs des Wynwood Walls, NDLR) afin que l’art soit toujours présent ici. Donc je pense que Wynwood va se transformer progressivement comme SoHo à Manhattan : ce sera différent de ce que c’était dans le passé, mais ça sera bien ! »

Toiles de Nathalie Moulinet à la Lina Cerrone Gallery

Ainsi vous continuer de retrouver des Français dans les environs. A noter que d’ici très peu de temps, en novembre ou décembre, doit ouvrir juste à côté une pâtisserie de Yann Couvreur. C’est une autre sorte d’art français, mais en tout cas ça devrait faire un malheur et permettre de rehausser plus encore l’expérience des personnes qui viennent visiter Wynwood !

Dans le même bâtiment, mais à l’arrière, se trouvent aussi deux autres nouvelles galeries : la GoGallery (2242 NW First PL).

Go Gallery de Wynwood

Et (la porte à côté) le Wolberg Studio qui vend entre autres des œuvres créées avec des aiguilles par George Wolberg.

Wolberg Studio

Ainsi Wynwood continue d’évoluer année après année. L’an passé, c’était un peu moribond pour les galeries, et l’art se limitait beaucoup aux fresques murales… mais désormais les galeries reviennent : il faut s’en réjouir !

https://courrierdesameriques.com/2023/11/27/nathalie-moulinet-lartiste-pop-art-francaise-expose-a-miami/

