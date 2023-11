Nathalie Moulinet, l’artiste pop-art française expose à Miami

Nathalie Moulinet sera présente à Spectrum Art Fair en décembre 2023, et elle expose aussi à la Lina Cerrone Gallery de Miami-Wynwood.

Nathalie est originaire de Caen en Normandie, et elle est arrivée à Miami en 2020. « Nous comptions rester 3 ans, mais plus personne dans la famille ne veut repartir : donc nous nous sommes installés ! »

En France Nathalie faisait beaucoup de sculpture, puis « en découvrant Wynwood je me suis mis au pop art. Je réalise un art assez sobre, épuré, des collages et l’esprit industriel. Ma « Glam Urban Serie » est un mélange de collages et d’acrylique, qui aborde la liberté et la modernité de la femme contemporaine, avec parfois des sujets masculins, comme cette incroyable approche collaborative entre Basquiat et Warhol que j’ai voulu immortaliser et que vous trouvez à la Lina Cerrone Gallery ».

Nathalie est l’une des premières artistes à accrocher dans cette nouvelle galerie de Wynwood. Sur nos photos, vous verrez du pop art, mais en vous approchant de ses toiles vous observerez à la fois la finesse de son travail, mais aussi tout le détail et une multitude de symboles à découvrir. « C’est la manière dont je raconte leur histoire, par exemple avec des collages de journaux, en hommage à Picasso et Braque qui ont été pionniers dans cette méthode ».

