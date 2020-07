Covid-19 : Très critique avec la Floride et les USA, le consul de France déplore que « des Français quittent Miami »

Si durant son allocution du 14 juillet, l’ambassadeur de France à Washington, Philippe Etienne, s’est déclaré satisfait de l’évolution des relations franco-américaines durant la crise du covid-19, à Miami le ton est beaucoup plus critique. Dans un entretien réalisé à l’occasion de la fête nationale française avec le quotidien Miami-Herald, le consul Laurent Galissot, arrivé en Floride en septembre 2019, critique assez fortement la gestion de la crise, L’entrevue commence par ces mots : « Mes compatriotes Français sont désespérés ». Le journal explique que le consul de France a déclaré qu’il « ne pourraît pas être capable d’empêcher les Français de quitter la Floride du sud, à moins que les collectivités locales et le gouvernement Trump reconnaissent leur contribution, et fassent plus pour infléchir la courbe du coronavirus« . Rappelons que depuis fin juin la Floride bat à la fois son propre reccord, mais aussi à l’échelle du pays tout entier, en matière de propagation du covid-19. Le nombre de décès quotidiens est toutefois bien inférieur à ce qu’il fut à New-York (par exemple) au printemps dernier, mais en s’installant dans la durée, l’épidémie a déjà fait plus de 5000 morts, en Floride. Les conséquences sur les entreprises et l’emploi sont importantes, notamment pour les expatriés exerçant dans les secteurs du commerce, de la restauration et du tourisme.

Le consul Galissot rappele que la France est le troisième pays le plus créateur d’emplois en Floride, mais que les Français y seraient aujourd’hui confrontés à un « futur incertain« .



Il cite les problèmes de visas ou encore le fait que « des douzaines de restaurateurs et étudiants internationaux sont rentrés en France« .

Et ce n’est pas seulement aux conséquences de la crise, mais aussi à sa gestion au niveau local et fédéral que le consul s’en prend. « Nous voyons un grand nombre de mesures non-coordonnées et très peu de contraintes pour faire respecter ces mesures. (…) Les collectivités locales devraient prendre exemple sur la France« , ajoute-t-il dans cet entretien où il sort sciemment de sa réserve diplomatique (l’interview a été postée sur le compte Facebook du consulat de France).