Enfin une baisse de la courbe du covid-19 aux Etats-Unis

Les Etats-Unis pensaient en avoir fini avec l’épidémie de coronavirus début juin, alors que les Etats commençaient à déconfiner et que New-York City (entre autres) émergeait d’un printemps cauchemardesque. Pour certains Etats de l’ouest et du sud, ce n’était pourtant que le début de l’épidémie : elle s’y est poursuivie durant le mois de juillet de manière bien plus inquiétante, prouvant au passage que le virus n’était pas saisonnier (en tout cas pas aux Etats-Unis !).

Aujourd’hui, un total de 5.485.200 américains ont (en tout) attrapé le covid-19, et 171.300 en sont malheureusement décédés.

En ce milieu de mois d’août, néanmoins, la courbe de la pandémie est vraiment à la baisse, mais c’est disparate en fonction des Etats :

Epidémie en baisse dans 20 Etats :

Géorgie, Floride, Nevada, Mississippi, Tennessee, Louisiane, Arkansas, Alabama, Oklahoma, Caroline du Sud, Arizona, Caroline du Nord, Alaska, Utah, Maryland, Ohio, Washington, Nouveau Mexique, Colorado, New Hampshire.

Epidémie au même niveau dans 24 Etats :

Texas, Iaho, Californie, Missouri, Iowa, Kentucky, Nebraska, Wisconsin, Indiana, Virginie, Minnesota, Montana, Washington DC, Rhode Island, Michigan, Wyoming, Virginie Occidentale, Oregon, Pennsylvanie, Massachusetts, New Jersey, New-York, Connecticut, Maine.

Epidémie en hausse dans 10 Etats :

Dakota-du-Nord, Dakota-du-Sud, Ile Vierges, Kansas, Porto Rico, Hawaï, Illinois, Delaware, Guam et Vermont.

En Floride la baisse est assez spectaculaire :

Autres infos du jour sur le covid-19 aux USA :

– La barre des 1000 morts a été dépassée chez les prisonniers aux USA.

– La comédienne Sharon Stone a publié un message assez fort (qui n’engage qu’elle), qui a reçu un écho important, s’en prenant au passage à Donald Trump. Le Courrier ne politise pas ses commentaires sur le coronavirus, mais il n’est pas non plus possible d’ignorer totalement ceux qui le font :

