« Green Card » : la loterie 2020 pour gagner la carte verte américaine ouvre dans quelques jours !

Elle est toujours là la loterie à la carte verte ! Malgré la pandémie, les « travels bans » les frontières bloquées… la fameuse loterie qui permet de gagner la « Green Card » américaine est encore là cette année, avec des inscriptions qui sont ouvertes du 7 octobre (12h East Coast) au 10 novembre 2020 (East Coast).

Chaque année, plus de 14 millions de personnes dans le monde entier tentent leur chance à la loterie pour essayer de gagner l’une des 55 000 « Green Cards » proposées. Cette carte verte permet de résider et de travailler légalement, et de façon permanente sur le territoire américain. Autant dire qu’elle est le moyen le plus facile d’immigrer aux Etats-Unis.

Depuis 2016, il était question de supprimer cette loterie. Mais voilà, bonne nouvelle, elle est toujours là et les inscriptions pour la DV-2022 vont bien ouvrir aux candidats à l’immigration ce 7 octobre. Profitez-en car, en cas de réélection de Donald Trump, il n’est pas évident que cette loterie reste longtemps en place, les Républicains préférant de loin l’immigration « au mérite » que celle tirée au sort.

En attendant, le principe de cette loterie est simple et gratuit (attention aux sites qui veulent vous faire payer). Il suffit de se connecter sur le site officiel DVLottery.state.gov et de remplir le formulaire en ligne qui est très simple. Attention : le site n’est mis à jour qu’entre les dates indiquées ci-dessus (ni avant, ni après).

– Il y a ici un document de consignes officielles

– Ici déjà une page internet d’explications

Les candidatures réalisées en cette année 2020 concernent des cartes vertes délivrées en 2022 (d’où leur nom de « DV-2022 »). Les résultats devraient en théorie être consultables en ligne à partir du printemps prochain, et il est spécifié que le visa d’entrée aux Etats-Unis sera délivré le 30 septembre 2022 (ce qui signifie que ce jour-là vous pourrez monter dans l’avion à destination de votre American Dream !). Donc, selon toute vraisemblance, la crise du covid-19 devrait entre temps ne plus être qu’un mauvais souvenir et ne plus avoir aucune conséquence sur l’immigration.

Canadiens et Haïtiens encore exclus :

Les pays de la liste ci-après sont exclus de la loterie car ils ont eu plus de 50 000 immigrés aux Etats-Unis lors des 5 dernières années : Bangladesh, Brazil, Canada, « Chine et Hong Kong », Colombie, République Dominicaine, El Salvador, Guatemala, Haïti, Honduras, Inde, Jamaïque, Mexique, Nigeria, Pakistan, Philippines, Corée-du-Sud, Royaume-Uni et ses territoires dépendant (sauf l’Irlande-du-Nord) et le Vietnam.

Beaucoup d’Africains la gagnent :

Lors des derniers résultats cet été (2020), 272 Français l’avaient gagnée, 32 Belges, 48 Suisses et 1 (seul) monégasque. Les Africains avaient eu un quota beaucoup plus important, avec par exemple : 6001 Algériens, 830 Béninois, 3686 Camerounais, 191 Tchadiens, 10 Comoriens, 4503 Congolais (République du), 737 Ivoiriens, 65 Gabonais, 23 Malgaches, 103Maliens, 12 Mauriciens, 4458 Marocains, 167 Sénégalais, 1118 Togolais, 173 Tunisiens etc… (il y en a pour tous les continents) !

En vidéo : comment participer et gagner la Green Card

