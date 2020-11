Durcissement du test pour la citoyenneté américaine

L’immigration aux Etats-Unis aura été durcie depuis l’élection de Donald Trump en 2016, et elle sera peut-être assouplie avec un président Démocrate mais, entre temps, le 13 novembre 2020 l’USCIS (services de l’immigration et de la citoyenneté américaine) a annoncé une révision du test qu’il faut réussir afin d’acquérir la nationalité américaine ; test qui entre en vigueur dès le 1er décembre. Il faudra connaître la réponse à 128 questions civiques et historiques, contre 100 auparavant. Durant le test il y aura 20 questions de posées, avec une réussite pour ceux qui ont 12 réponses positives. Auparavant il fallait avoir 6 bonnes réponses sur 10 questions (et les 65+ qui résident depuis 20 ans aux USA ont toujours ce sytème 6/10).

Les 65+ qui résident depuis 20 ans aux Etats-Unis n’auront que la moitié des questions (10) à répondre et doivent avoir 6 bonnes réponses pour décrocher la nationalité américaine. Il va donc falloir ) partir de maintenant que les candidats sachent en quoi le Collège Electoral est important, ou bien par exemple qu’ils sachent nommer « deux idées importantes » inclues dans la Déclaration d’Indépendance et/ou la Constitution. Ces « idées » peuvent être : égalité, liberté, contrat social, droits naturels, gouvernement limité, self-governance (souveraineté).

Rappelons qu’il y a en plus un test d’anglais à réussir afin d’acquérir la naturalisation.

Un Citizenship Resource Center explique tout cela sur le site internet de l’USCIS.

Le nouveau test est ici : www.uscis.gov/citizenship/2020test

