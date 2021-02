Capitani : une bonne série policière luxembourgeoise !

Il n’y a pas eu que du bon à sortir depuis le début de l’année, alors soulignons-en une qui doit d’ailleurs être la première série policière de l’histoire du Luxembourg ! Elle vient d’arriver sur Netflix à l’international, elle a été tournée en langue luxembourgeoise (mais qu’on peut regarder en français ou anglais) et réalisée par Thierry Faber, Eric Lamhène, et Christophe Wagner. C’est donc assez exotique de pénétrer dans ce monde « nouveau » où, comme ailleurs, il y a des cadavres dans les placards ! Et en l’occurence aussi dans la forêt où se trouve le corps d’une adolescente de 15 ans. L’inspecteur Luc Capitani mène l’enquête avec l’aide des agents locaux.

C’est simple et efficace, les comédiens sont bons (notamment les deux principaux policiers, interprétés par Luc Schiltz (Capitani) et Sophie Mousel (Elsa Ley), il y a du suspense, néanmoins quelques lenteurs que la réalisation pourra peut-être corriger s’il y a de prochaines saisons. On le souhaite.

PUBLICITE :