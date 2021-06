Juneteenth : Joe Biden vient de proclamer le 19 juin comme étant un nouveau jour férié aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont depuis ce 17 juin un nouveau jour férié : « Juneteenth ». Il célèbre chaque 19 juin la fin de l’esclavage. Juneteenth n’est pas la date à laquelle l’esclavage a été aboli, mais le jour où les esclaves de l’île de Galveston (Texas) ont appris qu’ils étaient libres, et que beaucoup célébraient depuis lors.

La vice-présidente Kamala Harris a commenté : « Alors que nous établissons Juneteenth comme notre nouveau jour férié, laissez moi être claire sur c qui s’est passé le 19 juin 1865, le jour que nous appelions Juneteenth. Ils ont appris qu’ils étaient libres. Et ils ont clamé leur liberté. »

Joe Biden a précisé que, pour lui, cette décision resterait « comme l’un des plus grands honneurs que j’aurai eu en tant que président« .

C’est le douzième jour déclaré férié aux Etats-Unis. Le onzième, « Martin Luther King Day », avait été proclamé en 1983.

Comme cette année Juneteenth tombe un samedi, la plupart des employés fédéraux prendront leur jour congé demain, vendredi.

