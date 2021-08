Créer une franchise aux USA : y a-t-il un secret de réussite ? (webinaire)

C’est le thème d’un webinaire gratuit organisé le 1er septembre à 12h30 par les chambres de commerce franco-américaines FRAMCO (Tampa Bay) et FABCO (Orlando) qui réalisent ainsi un joli partenariat, après un premier webinaire coorganisé sur le sujet de la boulangerie aux USA. Cette fois il sera possible de discuter avec des franchisés déjà installés, et qui pourront prodiguer tous les bons conseils !

Inscriptions :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/6516284975483/WN_XMB5-0cpRiC3rnRMBKyrcw

