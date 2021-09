« Les Palmiers de Décompression » : c’est le nouveau roman d’Anna Alexis Michel !

Revoici Anna Alexis Michel, résidente de Miami Beach qui est bien connue de la communauté francophone de Floride, là où se déroulait déjà l’action de son précédent roman (Irma et les autres) et qui revient cette fois-ci avec « Les palmiers de décompression » !

En voici la trame : « Antoine, l’artiste, et Line, qui résout les conflits familiaux d’une manière bien particulière, se séparent. Mais pourquoi ? L’auteure nous invite – sur fond de décors de Miami Beach, de Coral Gables et d’Hollywood Beach – à remonter en 15 chapitres le fil de leur histoire pour comprendre qui ils sont et pourquoi leur histoire est écrite avant même leur rencontre. L’idée est, comme un plongeur remonte des abysses en respectant des paliers de décompression – ici des « palmiers de décompression », de remonter petit à petit jusqu’au nœud gordien et de le dénouer.

Ces paliers, ces respirations entre deux chapitres, ce sont les épisodes d’une autre histoire: celle d’une vieille dame suicidaire dont l’arrivée dans la vie de Line l’a changée et a fait d’elle qui elle est.

Outre le décor de la région, on retrouve sa faune nocturne, souvent opportuniste et « déjantée » ! »

Les Palmiers de Décompression, 128 pages, sorti le 27 août 2021 (en français).

Il est possible de l’acheter ici : www.amazon.fr/b?ie=UTF8&node=14734726031

