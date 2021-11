Miami : Soirée de gala de l’asso FIPA le 18 novembre

La soirée de gala de charité (masqué) organisée par l’association FIPA (qui gère la scolarisation des enfants dans le programme français de 5 écoles publiques de Miami Dade) est enfin de retour, après une interruption due à vous-savez-quoi ! Justement, cette période 2020-2021 a été difficile pour beaucoup d’associations, et certainement pas facile pour le financement par exemple des salaires de profs et de tout ce dont ont besoin les enfants qui fréquentent les écoles publiques. Bravo à Roger Pardo et à ses équipes de FIPA pour tout ce qu’ils font à Miami afin de les soutenir !

Le gala de FIPA n’est pas réservé du tout aux parents d’élèves : c’est un très bon moment pour tous les francophones qui viennent faire une « bonne action » en participant à cette soirée sympathique qui, cette année, se déroule à 19h30 dans le cadre sympathique et enchanteur de la :

Miami Tower / Bank of America Tower : 100 SE 2nd St, Miami, FL

Plus d’infos ici : www.facebook.com/events/196947722489485

ou ici : www.eventbrite.com/e/gala-dinner-tickets-189843044657

– Voir nos anciens articles sur FIPA

Quelques anciennes photos des soirées FIPA :

La soirée FIPA d’octobre 2019 La soirée FIPA d’octobre 2019 La soirée FIPA d’octobre 2019 FIPA (French International Program Association), aide à la scolarisation d’un millier d’élèves en immersion francophone dans les écoles publiques de Miami-Dade County. Association francophone FIPA (Crédit photo : FIPA) La soirée FIPA d’octobre 2019 La soirée FIPA d’octobre 2019 Pique-nique de rentrée de FIPA à Key Biscayne Soirée Fipa à Miami La soirée FIPA d’octobre 2019 La soirée FIPA d’octobre 2019 Roger Pardo, président de FIPA et sa femme (Crédit photo : FIPA) Soirée Fipa à Miami

PUBLICITE :