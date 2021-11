Broward : Des cours du soir en français pour les enfants francophones !!!

Il y a des associations vraiment bienfaitrices…. et il faut que ça soit dit ! L’APEM (Association Petits Ecoliers Miami) fait partie de cette « pierre » à l’édifice de la francophonie à l’étranger et contribue grandement aux possibilités éducatrices. Elle applique le programme « FLAM » pour les enfants francophones. Par exemple, certains enfants francophones, quand ils arrivent ici, sont scolarisés dans le système public anglophone. Il n’est donc pas toujours facile pour eux de garder leur niveau en anglais, et c’est là qu’intervient l’APEM : en complément de la scolarité. On a vu aussi un programme similaire ouvrir à Orlando il y a deux ans alors qu’il n’y a aucune école française là-bas : c’est dire que ce genre de programme peut être pionnier d’une implantation francophone.