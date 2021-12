Romain Bonnaud, votre agent immobilier francophone à Miami

Associé au réseau Keller Williams, Romain Bonnaud est agent immobilier à Miami. Locations, achats, ventes de maisons, d’appartements ou même d’immeubles, il sait vous conseiller et trouver LE meilleur bien sur le marché !

Numéro 1 de la vente immobilière aux Etats-Unis, Keller Williams dispose de plus de 1 000 agences à travers le monde. Adossé à ce courtier, mais disposant avec son associé Thomas Bichi de son propre groupe « Invest Miami-Live Miami », Romain Bonnaud accompagne les particuliers francophones (et américains) dans leurs démarches immobilières. Il travaille principalement à Coral Gables et Coconut Grove, quartiers qu’il connaît sur le bout des doigts. Mais il connaît aussi parfaitement Miami Beach pour y avoir vécu plusieurs années, et n’hésite pas à étendre son territoire de Pinecrest à Fort Lauderdale selon les demandes.

Pour acheter ou vendre un bien en Floride, il souligne l’importance de travailler avec un spécialiste immobilier car dit-il « il y a énormément d’agents ici, mais peu sont des professionnels qui exercent ce métier à plein temps, à l’écoute, et disponibles au quotidien pour leurs clients. Chez Invest Miami-Live Miami, nous mettons un point d’honneur à être très réactifs, à avoir une approche professionnelle à tous les niveaux du métier ».

Si vous cherchez à acheter, à vendre, une résidence principale ou un bien pour un investissement locatif, Romain Bonnaud prend en charge, avec le professionnalisme et le dynamisme qui le caractérise, votre dossier de A à Z. « De la recherche, aux visites, en passant par les inspections, les négociations, jusqu’à la signature du contrat et la remise des clés, je pilote chaque étape du projet en collaboration permanente avec le client. Dans mon métier, j’aime rencontrer des gens d’horizons différents, comprendre ce qu’ils recherchent, les aider à trouver des biens qui vont correspondre à leurs envies, et parfois au rêve d’une vie. La satisfaction client est clairement ma priorité ».

Une transaction immobilière n’est pas une démarche anodine, surtout quand on ne connait pas les lois et les pratiques locales. « En tant qu’expert, je vous aide à comprendre le marché, son potentiel, sa réglementation, car les processus d’achats ou de ventes ici sont différents de ceux de la France ou du Canada, et je peux ainsi vous éviter certains pièges ! ». Au-delà de son périmètre, Romain Bonnaud aide aussi volontiers ses clients recherchant des conseils en matière de prêts, car il travaille avec un préteur (lender) local expérimenté. Au fil des années, il s’est entouré de partenaires compétents, fiables et réactifs qu’il recommande volontiers.

Thomas Bichi et Romain Bonnaud – Invest Miami-Live Miami / Keller Williams (Crédit photo : Invest Miami-Live Miami)

Français, originaire de Vendée, et résidant depuis 10 ans à Miami, Romain Bonnaud a déjà eu plusieurs vies ! Passionné de voile, il a tout d’abord été skipper en équipe de France, participant à de multiples compétitions internationales avec de nombreux titres à la clé (coupe du monde, championnats d’Europe et de France). Il est devenu ensuite entraîneur pour des équipes nationales américaines, chinoises, anglaises et turques, participant avec elles à plusieurs Jeux Olympiques. Cette période intense lui a apporté le goût de la compétition, mais aussi une polyvalence et une capacité d’agir qu’il met aujourd’hui au service de ses clients. « Je suis quelqu’un de volontaire qui aime gagner, mais aussi de perfectionniste et de prudent ». Après sa carrière sportive, l’immobilier n’est pas un hasard, puisque ses parents travaillent aussi dans cette activité. « C’est un domaine dans lequel je baigne depuis de nombreuses années ».

« Invest Miami-Live Miami » développe actuellement son activité auprès des francophones, mais aussi des américains. « Le marché est assez tendu en ce moment, la demande d’achats et de locations est forte. Les biens intéressants se raréfient, et le climat est donc très concurrentiel comme dans le milieu de la voile finalement, et ça me plait ! ». Petit plus, si vous cherchez une maison sur l’eau, Romain Bonnaud se fera un plaisir de vous conduire à la visite par bateau !

Invest Miami-Live Miami Keller Williams Romain Bonnaud : +1 (401) 835 905 Email : rbonnaud@kw.com www.investmiami-livemiami.com