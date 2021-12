Un Marché de Noël Français à Key Biscayne (Miami) dimanche prochain !

S’il vous plaît partagez l’info sur les réseaux sociaux, car ce Marché de Noël (gratuit) est organisé par deux associations francophones : Miami Accueil et FAACT (French American Association of Crafts and Trades) et il permettra de vous mettre en relation avec une cinquantaine d’artisans francophones (on vous met ci-dessous une première liste d’une quarantaine d’exposants). Venez nombreux faire vos emplettes et ainsi commencer à préparer les fêtes tout en découvrant et supportant les commerçants francophones !

Juste un conseil d’ami : n’oubliez pas votre maillot de bain et/ou vos vélos, kayaks etc… dimanche il va faire 27°C à Key Biscayne (selon les premières prévisions) donc vous pouvez en même temps aller sur l’une des plus belles plages de Miami à Key Biscayne ou Virginia Key. C’est pas cette année qu’il va y avoir de la neige au marché de Noël !

Marché de Noël

Dimanche 12 décembre 2021

De 9h à 17h au Village Green Park

450 Crandon Blvd, Key Biscayne, FL 33149

Renseignements : info@miami-accueil.org

Le parking est gratuit à Biscayne Village.

Le lien Event Brite entrée gratuite : www.eventbrite.com/e/marche-de-noel2021-christmas-market2021-tickets-133171245781

Une première liste d’exposants du Marché de Noël :

En Pâtisserie, boulangerie sont présents : (Locaux)

– La Croquantine, Maison Valentine, Emmy’s Artisan Bakery (Armand Berger), Corsisan Bakery (Corinne Palmieri), Frenchies Coffee and Bake shop, Farmer Box Meal (Plats vegan par le Chef Dominique Lavalley), Pascal & Cathy Bakery.

Chocolat & calisson :

– Chocolat maison par le MOF Georges Berger, Calisson du Roy René.

Artistes

– Il y aura 7 femmes Artistes : Bénedicte Blanc-Fontenille, Alice Goldhagen, Twiggy Boyer, Sandra Encaoua, Daphné Essiet, Jessica de Vreeze, Daphné Burge.

Sandrine Kurkutz avec Rencontre des Auteurs Francophones (des écrivains).

Miami Gift Concierge (Nouvelle Cie qui se charge de faire les paquets Cadeaux et de leurs livraisons.)

Pour les autres Artisans :

Confection BB, Vêtements femmes enfants, chapeaux, Accessoires, soins du visage, soin du corps, bijoux pierres semis précieuses, Floriste, Tee shirt brodes ect…

Et aussi :

Votre journal préféré, Le Courrier des Amériques.

Artistes spectacle, Jongleur, Sculpteur de ballons, Artiste sur échasse.

Il y aura une maquilleuse pour les enfants : Jessica Mouyal

Le sponsor pour le spectacle : Christian Shoepp Law Office

Pour le coin buvette : La veuve du Vernay et White Toque

PUBLICITE :