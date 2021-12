Café 509 : un café haut de gamme, écologique et équitable en provenance d’Haïti

Avec trois associés, Charles Gardère opère SLD Importations Inc, une société commercialisant aux Etats-Unis un café haïtien haut de gamme : Café 509. Garanti sans pesticides, respectant la biodiversité, le commerce équitable, Café 509 est porté par des artisans torréfacteurs amoureux du très bon café, désireux de faire découvrir ce café d’Haïti moins connu des connaisseurs.

Café 509, c’est d’abord une histoire de rencontres, de belles amitiés en terre d’Haïti, puis d’une association fondée sur le développement durable, l’ambition d’intéresser des jeunes à l’agriculture et au monde du café. Pierre Desharnais et Sonia Leroux, deux passionnés du café de la terre à la tasse ont entraîné Mario Leroux et Charles Gardère (un Haïtien, résidant québécois depuis plus de 50 ans) dans cette belle aventure de découverte et diffusion du café haïtien haut de gamme. En Haïti, ils travaillent avec plus de 950 caféiculteurs regroupés en coopérative, s’assurent du contrôle qualité, mais aussi que tous perçoivent un prix d’achat supérieur à celui du commerce équitable. « En tant que micro-torréfacteur indépendant et sans intermédiaire, nous voulons que chaque acteur de la production soit respecté en termes de travail et de rémunération ».

La société est spécialisée dans la torréfaction de café haut de gamme, selon une technique qui permet de développer le maximum de ses saveurs et de protéger ses valeurs nutritives. « Nous avons en Haïti un café de haute qualité et une remarquable expertise des caféiculteurs de père en fils. Pour pérenniser cela, nous nous assurons de la biodiversité de la terre, de son reboisement, qu’aucuns pesticides ou produits chimiques ne soient utilisés, et que le fruit soit cueilli seulement à sa maturité, afin que le grain soit au maximum de ses propriétés gustatives ». De la plantation des caféiers, à la cueillette du grain à maturité, en passant par le tri au tamis, le lavage à la main, le séchage au soleil, jusqu’à la torréfaction, tout se fait de façon naturelle et artisanale, avec une traçabilité à toutes les étapes.

Plantations de café dans les montages (Crédit photo : SLD Importations) Plans de caféiers en Haïti (Crédit photo : SLD Importations) Caféiers Haïti (Crédit photo : SLD Importations) Cueillette du café en Haïti (Crédit photo : SLD Importations) Tri manuel du café récolté (Crédit photo : SLD Importations) Tri manuel des grains de café (Crédit photo : SLD Importations) Torréfaction du café en Haïti (Crédit photo : SLD Importations) Torréfaction du café en Haïti (Crédit photo : SLD Importations) Sacs de café torréfiés (Crédit photo : SLD Importations)

Charles Gardère est intarissable sur la culture du café et la différenciation des gammes ! Il aime comparer le café au rhum, au vin, à l’huile d’Olive, au scotch en lui associant les mêmes appellations. Selon lui, Café 509 possède toutes les caractéristiques d’un grand cru. Avis aux épicuriens ! « Contrairement au bas de gamme, notre café ne laisse aucune amertume ni acidité en bouche, peut être dégusté toute la journée, sans donner de palpitations. Il possède des arômes extraordinaires ».

Trois produits sont actuellement commercialisés en série limitée. « Typica », un arabica fruité, aux notes d’amande torréfiée et de cacao noir. Équilibré, il est excellent en expresso et en café filtre ; « Haïtian Blue Mountain », un arabica crémeux, savoureux avec des nuances fruitées, de chocolat noir et de noisettes ; « Voodoo », un mélange des deux premiers aux arômes de chocolat noir et de noisettes.

Café 509 Typica Haïti (Crédit photo : SLD Importations) Café 509 Haïtian Blue Montain (Crédit photo : SLD Importations) Café 509 Voodoo Haïti (Crédit photo : SLD Importations)

Après le marché québécois, Charles Gardère souhaite commercialiser « Café 509 artisan torréfacteur » aux Etats-Unis, et plus spécialement auprès de la communauté francophone de Floride, toujours amatrice de bon café. « Mais au-delà de la vente, notre but est d’encourager une agriculture saine et durable, de créer des emplois permanents bien rémunérés en Haïti, et de donner une image positive de notre île à travers un produit haut de gamme. Quand vous achetez Café 509, vous n’achetez pas un banal café ! »

Pour commander : Sur le site internet : www.cafe509.net/shop Par téléphone : (819) 350 5001 / (305) 389 9614 Par e-mail : Cafe509@outlook.com www.cafe509.net