USA : jusqu’à 8 auto-tests covid gratuits par personne et par mois

Alors que début janvier il fallait désormais attendre des heures pour pouvoir se faire tester dans certains sites publics, le gouvernement fédéral a décidé qu’à partir du 15 janvier les assurances américaines sont obligées de rembourser les achats d’autotests afin de dépister la covid-19. Il faut pour cela que l’assuré commande un test homologué par le gouvernement (CDC, FDA) et il n’aura rien à payer en donnant son numéro d’assuré sur internet ou dans une pharmacie faisant partie du réseau de la compagnie d’assurance. Les tests homologués sont ceux des compagnies BinaxNOW, BD Veritor, CareStart, Celltrion DiaTrust, Cue+ Health, Detect, Ellume, Flowflex, iHealth, InBios, InteliSwab, Lucira, On/Go, QuickVue.

Sinon il est toujours possible d’acheter un test (homologué) dans tout autre endroit ne faisant pas partie du réseau d’assurances, mais dans ce cas les assurances ne sont pas tenues de rembourser plus de 12$ par test, donc dans ce cas-là, attention au prix d’achat qui peut être beaucoup plus élevé pour certains tests.

La Maison-Blanche a par ailleurs annoncé faire envoyer un demi-million d’autotests à des services locaux qui les distribueront, mais les envois devraient surtout être réalisés fin janvier ou en février, alors qu’il est déjà su que le pic d’Omicron devrait déjà être passé.

