De plus en plus d’entrepreneurs québécois cherchent à émigrer en Floride

La Floride et le Canada sont depuis très longtemps les principaux partenaires commerciaux internationaux, et ce de manière respective. Et il y a toujours eu d’importants accueils d’entreprises, notamment pour les Québécois qui ont une relation privilégiée avec ce que certains surnomment « Québec-Beach ». Néanmoins, le décalage politique dans la gestion de la pandémie a provoqué depuis deux ans une pression supplémentaire pour l’immigration dans le sens Québec-Floride. En effet, le Québec a eu une politique très contraignante contre la Covid-19, alors que la Floride est à peu près à l’opposé : son gouverneur a été très ferme sur la « protection de la liberté des citoyens et des entreprises. ». Il n’a pas « rien fait » contre la covid, mais les contraintes ont été bien moindres en Floride qu’au Québec, ça c’est certain.

Et ce n’est pas qu’au niveau professionnel que ça a joué : de nombreux Canadiens ont été choqués (en bien ou en mal) de voir dès l’été 2020 sur les réseaux sociaux des photos de personnes (et des compatriotes) jouissant de leur liberté sous le soleil et sur les plages ou dans les restaurants de Floride, alors qu’eux allaient devoir subir dans le froid des contraintes supplémentaires durant de très nombreux mois. Cé décalage a tapé sur le moral de plusieurs. De nombreux jeunes canadiens ont manifesté une tristesse de leur situation, par exemple en commentaires des posts de notre page Le Courrier de Floride. Plus spécifiquement, un grand nombre de ceux qui ont les moyens d’immigrer vers les Etats-Unis, se sont au moins posé la question. D’autant qu’ils savaient déjà avant la pandémie, qu’il y avait une différence entre les impôts payés et ici et là-bas…. Ils sont donc assez nombreux à demander dans les groupes Facebook « quelles sont les procédures » pour trouver un travail, ou pour obtenir un visa d’investisseur aux Etats-Unis. Ceux qui connaissent les USA savent qu’il est assez compliqué pour un étranger de venir y travailler. En revanche, le visa investisseur (visa E-2) est effectivement une possibilité pour ceux qui peuvent injecter un minimum de 100000US$ dans une création ou une reprise d’entreprise (1).

Les professionnels francophones qui font de l’accompagnement de création d’entreprises sont en Floride plus nombreux que dans les autres Etats ou pays étrangers : on y trouve des conseillers spécialisés dans les visas E-2 – qui confirment être de plus en plus contactés par des Canadiens – mais aussi des avocats d’immigration et des experts comptables qui sont bien évidemment spécialisés dans l’accompagnement des chefs d’entreprises francophones sur le marché Floridien. Ils savent détecter et expliquer les faiblesses d’un dossier.

Depuis quelques mois, certains ont créé des groupes Facebook et des sessions de discussions spécialisées pour l’immigration des Québécois (2). D’autres ont une approche plus politique et militante : « venez vivre en Floride, au pays de la liberté » ! Mais la plupart sont surtout intéressés par les questions pratiques : ils viennent sur les groupes de Canadiens ou de Français déjà expatriés en Floride en posant soit des questions générales du type « on fait comment pour aller vivre aux Etats », soit sollicitent des conseils beaucoup plus précis qui confirment que leur dossier est déjà bien avancé… et que leur valise n’est pas loin d’être bouclée.

Au Québec, MSN ou encore le journal Le Soleil ont aussi réalisé un article sur le sujet.

– 1 – Ils ne doivent cependant pas oublier qu’il faut aussi financer le reste de sa vie sur place ce qui, en fonction des endroits, peut être relativement cher, surtout quand l’entreprise débute. – 2 – Nous ne garantissons pas que tous les groupes et professionnels que vous trouverez sur les réseaux sociaux soient les meilleurs. Nous vous conseillons de travailler avec nos annonceurs publicitaires, qui sont des pros connus et reconnus.

