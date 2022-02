Keys de Floride : Le Old Seven Miles Bridge rouvert aux piétons et cyclistes

Un tronçon de 2,2 miles (3,5km) du Old Seven Miles Bridge vient d’être rouvert au public à la sortie sud de l’île de Marathon, après six ans de fermeture. Le parking et l’entrée sont gratuits et permettent de revenir là où d’incroyables courses poursuites ont été tournées pour le cinéma, aussi bien avec Arnold Schwarzenegger dans “True Lies” que James Bond dans “License To Kill”.

Ce pont est parallèle au Seven Miles Bridge, et est en fait son ancêtre. Il s’agissait au départ de la mythique ligne de chemin de fer construite au dessus des îles par Henry Flagler. Cette partie-là avait été réalisée en 1912 avant que la ligne soit pulvérisée par l’ouragan « Labor Day Hurricane » de 1935. Trois ans plus tard le pont était converti en route pour automobiles, plus tard longé par le nouveau pont. Et c’est ce « double pont » qui donne un air si particulier à cette route, notamment avec la petite île de Pigeon Key en dessous, ou encore la merveilleuse plage de Bahia Honda.

