Les spectacles, fêtes et expositions à Miami (et sud Floride) en Mai 2022

Une expo à Miami ? Du jazz à Fort Lauderdale ? Un festival culinaire à Boca Raton ? Voici un calendrier des sorties, loisirs et expositions à Miami et dans le sud de la Floride pour ce mois de mai 2022 !

Rappel : certains autres événements en cours ont été mentionnés dans nos précédentes éditions et ne le sont pas ici.

Voir aussi en Mai nos articles sur ces événements majeurs :

– Grand Prix de Miami de Formule 1

– Jour du Drapeau : fêtes haïtiennes durant tout le mois de mai à Miami

– Fête du livre de Little Haiti

– La marche nocturne des tortues de mer

– Rencontre de pelote basque à l’invitation de notre journal et de Miami Accueil

Jusqu’au 11 septembre :

Dürer, Rembrandt and Picasso: Three Masters of the Print

Entre autres expos de qualité au Norton, celle-ci se veut comme un programme musical qui juxtapose deux des plus grands compositeurs traditionnels à l’un des plus importants des modernes. À son époque, le peintre allemand Albrecht Dürer a accompli l’exploit étonnant d’amener à la fois la gravure sur bois et la gravure à un niveau de réalisation qui n’a sans doute jamais été égalé. De la même manière, Rembrandt a transformé la gravure, avec sa réactivité supérieure à la main de l’artiste, en un puissant moyen d’expression qui a effectivement remplacé la gravure comme technique préférée pour l’impression d’images. Enfin, l’œuvre imprimée de Picasso est un référentiel de techniques traditionnelles et modernes comme la gravure, l’aquatinte, la lithographie et la linogravure d’une manière qui reflète à la fois la nature autobiographique changeante de son art et son expérimentation incessante de nouveaux moyens d’expression. Cette exposition contient une trentaine d’œuvres d’une collection privée qui ont été sélectionnées pour leur importance historique et leur qualité exceptionnelle.

Norton Museum of Art

1450 S. Dixie Highway West Palm Beach, FL 33401

www.norton.org/ exhibitions/durer-rembrandt- and-picasso-three-masters-of- the-print

Jusqu’au 12 juin :

Toulouse-Lautrec à Naples Art

Cette expo vous mène en immersion dans la culture des années 1890, avec plus de 150 pièces offertes aux visiteurs !

585 Park St – Naples, FL 34102

www.naplesart.org/gallery/ toulouse-lautrec/

Du 28 avril au 15 mai :

Another Revolution (de Jacqueline Bircher)



Première mondiale pour cette pièce : Deux étudiants diplômés sont obligés de partager un laboratoire à l’Université de Columbia et découvrent qu’ils s’opposent à bien d’autres égards que leurs disciplines scientifiques. Au milieu des différences interpersonnelles, d’un campus qui se transforme en chaos politique, de l’incertitude et de l’agitation du monde extérieur, chacun découvre ce que c’est que d’être jeté dans l’orbite d’un autre.

Gulfshore Playhouse

755 8th Ave S – Naples, FL 34102

www.gulfshoreplayhouse.org/ 2021-2022-season/another- revolution/

Du 29 avril au 1er mai :

Soflo Cake and Candy Expo



Entrez dans le paradis de la fabrication de gâteaux et de bonbons au SoFlo Cake and Candy Expo 2022. Que vous soyez un professionnel de l’industrie des gâteaux et des bonbons, un boulanger amateur ou un amateur de sucreries, l’exposition vous propose une vaste sélection des meilleurs vendeurs et fournisseurs ainsi que des tonnes de cours pratiques et un concours dans les catégories de gâteau de mariage, gâteau à thème sculpté, non-gâteau et biscuits. Attendez-vous également à trouver des créations époustouflantes des fabricants de friandises les plus talentueux du pays.

DOUBLETREE

Miami Airport Convention Center

711 NW 72nd Ave. – Miami, FL 33126

www. soflocakeandcandyexpo.com

Du 16 avril au 30 juin :

Happy-Go-Lucky Exhibit

Happy-Go-Lucky Exhibit Happy-Go-Lucky Exhibit Happy-Go-Lucky Exhibit

Il y avait les expériences d’immersion (du style « expo Van Gogh »), il y avait les « musées du selfie »… et bien voici un mélange des deux ! L’exposition Happy-Go-Lucky est une expérience multimédia, combinant éclairage, sculpture, conception sonore et illusions d’optique pour transformer des espaces ordinaires en expériences sensorielles uniques… et photogéniques ! Vous pouvez y rester une heure. Ca coûte 29$ du lundi au jeudi et 32$ les trois jours de fin de semaine, et ça se passe à :

Aventura Mall’s Treats Food Hall

(troisième étage)

www.happygoluckyexhibit. com

Le 1er mai :

Sunday Jazz Brunch

Nous ne le précisons pas chaque mois, peut-être devrions nous car le Sunday Jazz Brunch le long de la New River à Fort Lauderdale est un événement très sympathiques. C’est entre 11h et 14h et c’est gratuit ! 400 SW 2ND STREET – FORT LAUDERDALE , FL

www.parks. fortlauderdale.gov/special- events/special-events/jazz- brunch

Du 2 avril au 4 juin :

Expo Serlian Barreto: Carbón

Des travaux produits lors des deux dernières années par Selian Barreto en hommage à son grand-père qui est producteur et exportateur de charbon à Cuba.

Pan American Art Projects

274 NE 67th Street – Miami

www.panamericanart.com

Les 6 et 7 mai :

Boca Bacchanal

Un weekend d’incroyable gastronomie à Boca Raton, avec cuisiniers et sommeliers de premier plan, et avec au programme des dîners dans de magnifiques maisons privées de Boca !

www.bocabacchanal.com

Le 7 mai :

Great Dock Canoe Race

C’est parti pour la grande course de canoë (et paddle etc) de Naples !

Dock at Crayton Cove

845 12th Ave. S. – Naples, FL 34102

www. greatdockcanoeraces.com

Le 7 mai :

Stranahan House Pineapple Jam

Soirée tropical-chic au bénéfice de la société historique de cette maison ancienne de Fort Lauderdale

201 E Las Olas Blvd, Fort Lauderdale

www.stranahanhouse.org/ events/

Du 7 avril au 7 mai :

Expo Burkhardt 3D

« Vision, passion et imagination. » La force créative énigmatique de Ron Burkhardt a produit des forces artistiques allant des salles sacrées de Madison Avenue aux couloirs remplis de toiles de Sotheby’s.

Manolis Projects, LLC.

335 NE 59 Street – Miami, FL, US

Le 1er mai :

Simon Phillips Protocol IV

Dans le cadre des SoFlo Fusion Nights, voici le batteur jazz-rock Simon Phillips Protocol IV avec ses invités au :

NORTH BEACH BANDSHELL

7275 Collins Avenue – Miami Beach, FL 33141

www. northbeachbandshell.com/ events#/events?event_id=45098

Le 3 mai :

Primus: A Tribute to Kings

Primus interprète l’album de 1977 de Rush « A Farewell To Kings » dans son intégralité.

THE FILLMORE

1700 Washington Ave. – Miami Beach, FL 33139

Du 5 au 8 mai :

Jedd Novatt: Monotypes and More

Explorez les œuvres en deux et trois dimensions de l’artiste Jedd Novatt actuellement exposées au PAMM. Les œuvres de Novatt continuent de définir un langage de la création artistique informé à la fois par les histoires de la sculpture et le dynamisme du moment contemporain.

PÉREZ ART MUSEUM MIAMI (PAMM)

1103 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.pamm.org/ exhibitions/jedd-novatt- monotypes-and-more

Du 5 au 8 mai :

Marisol and Warhol Take New York

L’émergence de Marisol et d’Andy Warhol à New York à l’aube du Pop Art durant le début des années 1960.

PÉREZ ART MUSEUM MIAMI (PAMM)

1103 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.pamm.org/ marisolwarhol

Du 6 au 8 mai :

Prodigal Son par Miami City Ballet



Le fils Prodigue de Balachine sera dansé sur la scène du :

ARSHT CENTER

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.miamicityballet. org/prodigal

Du 6 au 8 mai :

Be More Chill

La comédie musicale à succès virale de Broadway, Be More Chill, est un conte de science-fiction sur le lycée et la quête d’un garçon pour s’y intégrer.

AREA STAGE COMPANY

1300 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.arshtcenter.org/ en/Tickets/Calendar/2021-2022- Season/Be-More-Chill/Be-More- Chill/

Le 6 mai :

Fast Lane Friday



Alors qu’au nord de Miami les Formule 1 vont faire fumer l’asphalte… vous même, venez au volant de votre voiture pour en tester les limites au sud de Miami sur la piste du :

HOMESTEAD MIAMI SPEEDWAY

1 Ralph Sanchez Speedway Blvd. – Homestead, FL 33035

www. homesteadmiamispeedway.com/ events/fast-lane-friday/

Le 6 mai :

Sunshine Jazz Organization: Nikki Kidd



La chanteuse de jazz Nikki Kidd sera la tête d’affiche de la soirée.

FANTASY THEATRE FACTORY

6103 NW 7th Ave, Miami FL

www.tickets.ftfshows.com/ TheatreManager/1/tmEvent/ tmEvent729.html

Le 6 mai :

Milonga, Sonata y Plata par Marco Flores

Les rythmes de flamenco arrivent pour le festival Out in the Tropics de cette année avec une performance d’artistes espagnols contemporains : Marco Flores, bailaor/chorégraphe acclamé, et José Almarcha, guitariste principal.

MIAMIDADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W Flagler St. – Miami, FL 33135

www.fundarte.us/fundarte- event/milonga-sonata-y-plata- by-marco-flores/

Le 7 mai :

Mujeres a Contratiempo



La soirée mettra en vedette les chanteurs/musiciens cubains renommés que sont Albita, Lena et Lucrecia, pour un spectacle d’une nuit seulement au :

MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/albita-mujeres-a- contratiempo-2022/

Les 7 et 8 mai :

Khruangbin



Plongez dans l’ambiance décontractée du trio soul psychédélique Khruangbin basé à Houston alors qu’ils montent sur scène pour deux nuits de suite au :

THE FILLMORE

1700 Washington Ave. – Miami Beach, FL 33139

Le 8 mai :

Maxwell: The Night Tour



Assistez à l’une des performances R&B les plus attendues de l’année le tour de Maxwell passe par la :

FTX ARENA, THE MIAMI HEAT

601 Biscayne Blvd – Miami, FL 33132

www.ftxarena.com/ events/detail/maxwell-1

Du 9 au 12 mai :

Aspen Ideas: Climate

En collaboration avec la Ville de Miami Beach et un groupe diversifié d’institutions, l’Aspen Institute présente un événement de plusieurs jours qui rassemble des décideurs mondiaux et locaux, des experts scientifiques, des chefs d’entreprise, des inventeurs et des innovateurs, des artistes, de jeunes leaders, des influenceurs, et des membres du public engagés. Ce rassemblement climatique de plusieurs jours aura lieu à plusieurs endroits de Miami Beach, tels que le New World Center et le Loews Hotel. Seront entre présents (parmi un grand nombre), La Toya Cantrell (maire de la Nouvelle-Orléans), Andrew Steer (président de la Bezos Earth Fund)…

www.aspenideas.org/

Du 11 au 16 mai :

SweetHeat Miami



Nonstop fun in the sun !!! Voici un événement créé pour les femmes par des femmes, et qui revient pour sa 14e année, avec 14 événements à South Beach, Wynwood, Hialeah et Downtown Miami. Ca va danser au son des DJs !

www.sweetheatmiami.com

Du 13 au 15 mai :

Redland International Orchid Festival

Depuis 1997, chaque année les amateurs d’orchidées ne manquent pas ce rendez-vous au :

FRUIT SPICE PARK

24801 SW 187th Ave. – Homestead, FL 33031

www.redlandorchidfest. org

Du 13 au 16 mai :

Coupes de rugby subaquatique et de nage avec palmes

Tout cela se passera au :

Coral Springs Aquatic Center

2441 Royal Palm Blvd, Coral Springs, FL 33065

www. fitandfinsaquaticsports.com/ finswimmingworldcupusa/

Les 14 et 15 mai :

Agrippine par Georg Friedrich Haendel



C’est le Florida Grand Opera qui vous convient sur les traces d’Agrippine alors qu’elle complote pour assurer à son fils Néron le trône de l’Empire romain. L’opéra est chanté en anglais avec les textes projetés en anglais et en espagnol.

Miami Scottish Rite Temple

471 NW 3rd St – Miami, FL 33128

www.tickets.fgo.org/ Tickets/EventDetails.aspx?id= 2123

Les 14 et 15 mai :

Ballet Flamenco « En el Abismo »

Il s’agit d’une création originale par le Ballet Flamenco La Rosa (BFLR), avec 20 danseurs et musicians, En el Abismo donne vie à l’histoire passionnée de deux jeunes amants luttant contre la société et les circonstances. Le casting de la production comprend également six interprètes originaires d’Espagne.

BALLET FLAMENCO LA ROSA

2705 SW 3rd St. – Miami, FL 33135

www.onthestage. tickets/show/ballet-flamenco- la-rosa/en-el-abismo-70744

Du 16 mai au 5 sept :

Sherlock Holmes: l’exposition



Quelques empreintes de pas, des éclaboussures… les pouvoirs d’observation marquent l’épopée de Sherlock Holmes, mais aussi son exposition : une expérience interactive combine la science avec l’histoire et la culture pour donner vie aux fondements historiques des histoires riches et vibrantes de l’auteur Sir Arthur Conan Doyle. Les visiteurs du musée apprendront comment Sherlock Holmes, un expert scientifique en avance sur son temps, a utilisé des observations apparemment insignifiantes d’indices.

FROST MUSEUM OF SCIENCE

1101 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.frostscience.org/ exhibition/sherlock-holmes/

Du 17 au 19 mai :

Ingram Micro Cloud Summit 2022



Un sommet consacré au « cloud » et à tout ce qu’il peut héberger !

MIAMI BEACH CONVENTION CENTER

1901 Convention Center Drive – Miami Beach, FL 33139

www. ingrammicrocloudsummit.com

Du 18 au 22 mai :

Hank Williams: Lost Highway



La biographie musicale du légendaire auteur-compositeur-interprète considéré comme l’un des grands innovateurs de la musique populaire américaine. La pièce suit l’ascension de Williams depuis ses débuts sur le Louisiana Hayride jusqu’à ses triomphes au Grand Ole Opry, et jusqu’à son autodestruction à seulement vingt-neuf ans.

ACTORS’ PLAYHOUSE AT THE MIRACLE THEATRE

280 Miracle Mile – Coral Gables, FL 33134

www.actorsplayhouse. org/mainstage/

Le 18 mai :

Halie Loren au Faena Theater



Chaque mois le théâtre de l’hôte Faena accueille une prestation jazz. Ce mois-ci ce sera Halie Loren.

FAENA THEATER

3201 Collins Ave. – Miami Beach, FL 33140

www.faena.com/miami- beach/things-to-do/events- calendar/4th-annual-faena- jazz-series-at-faena-theater

Le 19 mai :

One Voice Meets One Piano



Soirée musicale avec le pianiste de jazz Jose Negroni, sur scène avec la soprano cubano-américaine acclamée par la critique Elizabeth Caballero pour une représentation des chefs-d’œuvres de Gershwin et des œuvres classiques d’Ernesto Lecuona.

MIAMI-DADE COUNTY AUDITORIUM

2901 W. Flagler St. – Miami, FL 33135

www. miamidadecountyauditorium.org/ event/one-voice-meets-one- piano-a-gershwin-to-lecuona- journey/

Le 20 mai :

Laser Evenings



Ce n’est pas nouveau, le Frost Museum organise des shows lasers certains soirs. Par exemple le 20 mai vous avez le choix en allant assister à l’un de ces shows :

– 19h : The Beatles: Best of

– 20h : That ’90s Laser Show

– 21h : The Doors

– 22h : Pink Floyd: Best of

– 23h : Queen

FROST MUSEUM OF SCIENCE

1101 Biscayne Blvd. – Miami, FL 33132

www.frostscience.org/ event/laser-evenings-may-20/

Les 21 et 22 mai :

Performance finale du Florida Grand Opera

Show spécial pour la dernière représentation de la saison ; le FGO se produira :

– 21 mai à Oakland Park (Fort Lauderdale)

– 22 mai au Miracle Theater (Coral Gables).

www.fgo.org

Le 26 mai :

Concert de Dadju

Le chanteur connu pour ses titres « Reine », « Lionne », ou « Jaloux » (et qui est par ailleurs le frère des rappeur Gims) se produit à :

Revolution Live

100 SW 3rd Ave, Fort Lauderdale, FL 33312

www.dadjuofficiel.com

Du 26 au 31 mai :

Sizzle Miami

De multiples événements gay durant Memorial Day, dans divers endroits de Miami et Miami Beach.

www.sizzlemiami.com

Le 26 mai :

Pairings : Food & Wine Event

De la cuisine et des vins, mais aussi de la musique live, pour un événement de grande qualité dans le centre de West Palm Beach.

www.downtownwpb.com/ pairings/

Les 28 et 29 mai :

Air & Sea Show and National Salute to America’s Heroes



C’est le grand Air & Sea Show de South Beach, avec une célébration des héros et des forces armées américaines. Ca se passe essentiellement sur la plage au niveau de :

LUMMUS PARK

Le long d’Ocean Drive entre les 10th et 15th streets, à Miami Beach

www.usasalute.com

Au Kravis Center de West Palm Beach :

Notre sélection de spectacles. Vous pouvez voir la totalité ici : www.kravis.org

Du 29 avril au 1er mai :

Prodigal Son par Miami City Ballet

Du 3 au 8 mai :

An Officer And A Gentleman

Comédie musicale

Le 15 mai :

Paris Ballet présente Cinderella

Les 17 et 18 mai :

Shen Yun 2022

Du 20 au 26 mai :

The Donna Summer Musical

