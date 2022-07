Immobilier à Miami : les plus beaux appartements des marques de luxe

A Miami, les géants du luxe ont jeté leur dévolu sur l’immobilier depuis quelques années. Ainsi, a-t-on vu émerger des tours majestueuses à l’effigie d’Armani, Fendi, Porsche ou Aston Martin. Voici les résidences de luxe ultra-exclusives les plus emblématiques…

Que ce soit dans le domaine de la mode, de la maison ou de l’automobile, toutes les marques luxueuses internationales sont très présentes à Miami où comme chacun le sait, le shopping de luxe est une activité à plein temps ! Ces dernières années, des maisons prestigieuses ont fait le choix de se diversifier dans l’immobilier, apposant leurs griffes sur des immeubles résidentiels somptueux. Des tours Armani, Missoni, Fendi, Porsche ou Aston Martin ont ainsi émergé au cœur de la « Skyline » de Miami. Petit tour d’horizon…

Fendi Château : un palais italien au cœur de Miami

Située à Surfside, cette construction de 12 étages au design holistique (finalisée en 2016) s’élève majestueusement sur la baie de Biscayne comme des vagues sur l’océan. À l’intérieur, 58 appartements, des espaces de vie classiques mais enchanteurs, des matériaux rares et précieux, ainsi que du mobilier glamour rappelant un palais italien sont à l’honneur. Évidemment, tous les services et commodités indispensables dans ce marché ultra-luxueux sont à disposition des résidents… et ne méritent même pas d’être mentionnés ! Fendi Château fait honneur à cette marque renommée pour son stylisme avant-gardiste. Vous l’aurez compris, ici tout n’est que luxe est volupté ! www.fendichateauresidences.com

Porsche Design Tower : luxe et innovation technologique

Avec ses 198 mètres de haut et ses 60 étages face à l’océan, la Porsche Design Tower (achevée en 2017) est sans aucun doute l’une des plus belles tours de créateur. C’est aussi la plus innovante avec son architecture futuriste, ses équipements design et ses trois ascenseurs automatisés permettant de garer sa voiture à l’étage de son appartement ! Les 132 résidences de luxe disposent donc de garages vitrés, pour mieux admirer sa Porsche (offerte avec l’appartement) telle une oeuvre d’art. Salles de bains équipées du top des toilettes japonaises (Toto), piscine privative pour chaque appartement, baignoires jumelles pour assister (en couple) au coucher du soleil face à l’océan, mais aussi restaurant, salles de gym, de cinéma et simulateur de conduite, spa complètent notamment le tableau… pour les heureux propriétaires ! www.pdtowermiami.com

Armani Residences : le design italien par excellence

Le groupe de mode italien Armani a conçu en 2019 une tour de verre contemporaine de 56 étages à Sunny Isles au nord de Miami. Imaginée par César Pelli (célèbre architecte brésilien) et baptisée « Residences by Armani », ce condominium exclusif propose 308 appartements de luxe dotés de larges terrasses transparentes suspendues entre terre et ciel. Les aménagements intérieurs, créés par le studio de design intérieur Armani/Casa, sont à l’image de la marque italienne, élégants et épurés, dans des tons clairs et intemporels. Le tout est agrémenté d’une collection d’art digne d’un musée ! D’ailleurs, le PDG Georgio Armani a semble-t-il piloté lui-même l’aménagement intérieur. www.rbacmiami.com

Casa Bella Residences by B&B Italia : le luxe à l’italienne

Située en plein cœur de downtown Miami sur Biscayne Boulevard, Casa Bella Residences by B&B Italia est un concentré de luxe à italienne signé Piero Lissoni (architecte et décorateur reconnu). A l’effigie du créateur emblématique de meubles design italien B&B Italia, le bâtiment est à son image : luxueux, élégant, sophistiqué, et sublimé par une belle collection d’art contemporain. Le building de 57 étages abrite 306 appartements et possède une vue imprenable sur la ville, la baie et la mer, avec une piscine perchée… au 57e étage ! Et comme toute résidence de luxe qui se respecte, elle offre de nombreux services dont : conciergerie, cinéma, restaurant, cave à vins, espace coworking, centre d’affaires, fitness, salles de yoga, piscine, salon de beauté, spa pour les résidents… et pour leurs animaux de compagnie ! Appartements disponibles courant 2022. www.casabellaresidences.com

Missoni Baia : un style unique dans une résidence de luxe

Située à Edgwater, la résidence Missoni Baia (achevée en 2022) propose 249 appartements eux aussi très exclusifs. Avec son design avant-gardiste, la tour compte 57 étages qui s’élèvent dans les airs face à la mer le long de la baie de Biscayne. Missoni Baia reflète l’imagination et l’esprit d’innovation qui a toujours guidé la maison Missoni. Avec son mélange de teintes irisées, de rayures et de motifs originaux, Missoni tient une place à part dans le monde de la mode. Et son style unique se retrouve par touches, telles des œuvres d’art disséminées dans la résidence Missoni Baia. Lounge en bord de baie avec piscine olympic surplombant l’eau, salon de détente avec bar, billard et multimédia, terrain de tennis, salle de sport avec vue à 180° sur la baie, salon de beauté et spa pour animaux de compagnie (ici aussi !), kid’s club, Missoni Baia offre bien sûr aux résidents tout un éventail d’équipements haut de gamme indispensables à cette catégorie de biens ! www.missonibaia.com

Acqualina : le luxe griffé Karl Lagerfeld

Avec Acqualina, Karl Lagerfeld (ex-directeur artistique de Chanel et Fendi) avait signé son premier projet de design d’intérieur de résidence de luxe à Miami. Les parties communes (hall d’entrée, espaces de réception) des tours ultra luxueuses d’Acqualina avaient été conçues par le légendaire couturier. Situées à Sunny Isles Beach les deux tours de plus de 50 étages (South Tower, disponible depuis fin 2021 et Boutique North Tower pour 2022) comprennent au total 248 appartements pourvus de vastes terrasses. D’immenses espaces de vie (fitness, sauna, spa, lounge, cuisine d’été), mais aussi des espaces de divertissement (salle de spectacle, simulateur de formule 1, patinoire, golf, bowling, cinéma, cabaret) sont aussi à disposition des propriétaires. Apparemment les promoteurs ont pensé à tout pour faciliter la vie des résidents… et leur éviter tout ennui ! www.estatesatacqualina.com

Aston Martin Residences : le luxe anglais à Miami

Située à downtown Miami au bord de l’océan côté Miami River (achèvement prévu en 2022), ce complexe immobilier signé Aston Martin n’a rien à envier à la Porsche Design Tower. Avec son architecture épurée faisant écho à l’élégance de la griffe automobile, la tour de 66 étages propose 391 appartements luxueux, raffinés, avec sols en marbre et autres matériaux nobles, dont près de la moitié sont aménagés sur-mesure. La tour comporte 7 étages de panthouses et des triplex avec piscine privative. Elle offre aussi bien sûr tous les services indispensables (conciergerie 24/24h, spa, fitness, salons, galerie d’art, cinéma, rooftop), et même un héliport et une marina pour accueillir des « supers yachts ». Cerise sur le gâteau, l’acquéreur privilégié du triplex penthouse se voit offrir un exemplaire Aston Martin VULCAN… à la James bond ! www.astonmartinresidences.condos

Baccarat Residences : le cristal dans l’habitat haut de gamme

Attendue pour 2025, Baccarat Residences Miami est encore un projet spectaculaire de gratte-ciel sur la Baie de Biscayne, cette fois à Brickell. Près de 360 appartements (avec ascenseurs privés) sur 75 étages seront proposés à la vente. Les architectes promettent une étincelante tour de verre contemporaine embrassant la lumière naturelle, un design évoquant des vagues ondulantes dans la mer, une vue imprenable sur la baie et la skyline de Miami, et bien sûr, une décoration intérieure raffinée faisant la part belle au fameux cristal de Baccarat. Une multitude de services (piscine, spa, club room, salles de sport ou de jeux, cinéma, voiturier, salon de coiffure, restauration, service de yacht et de limousine) sont aussi prévus, le tout agrémenté de services de purification de l’air et de l’eau ! www.astonmartinresidences.condos

Bentley Residences : l’élégance Bentley dans un condominium

Le constructeur automobile Bentley a également annoncé pour 2026 sa propre tour résidentielle offrant plus de 200 biens luxueux à Sunny Isles Beach. Avec encore une fois une vue exceptionnelle sur l’océan et les voies navigables, le building de 60 étages sera selon le promoteur le plus imposant de la côte américaine avec un design futuriste et une construction soucieuse de l’environnement. Bentley Residences souhaite créer des espaces de vie de luxe « inspirants, puissants et pleins d’âme », qui reflètent la philosophie de Bentley : authenticité, artisanat exceptionnel et voyages extraordinaires. La façade du bâtiment donne le ton avec un motif en damier réalisé avec du verre triangulaire, imitant ainsi le motif en diamant utilisé pour les points de croix et les grilles en aluminium des voitures ! www.bentleyresidencesmiami.com

La liste des résidences de prestige à Miami ne s’arrête pas là bien sûr, car certaines sont adossées à des hôtels prestigieux comme Ritz Carlton, The Setaï, Faena ou Four Seasons. Ce phénomène ne risque pas de s’affaiblir, car les promoteurs immobiliers cherchent à se différencier par tous les moyens pour attirer les acheteurs !

