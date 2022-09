Ouragan Ian : le bilan (provisoire) en Floride

Quelques heures après le début du jour, les premiers bilans font état de nombreuses destructions sur la côte ouest de Floride. En tout, 2,6 millions de personnes étaient ce matin sans électricité en Floride. Le président Biden vient de déclarer l’état de “catastrophe majeure”. Il pourrait y avoir des centaines de victimes dans le Lee County.

Aussi bien Naples (impressionnantes inondations) au sud que Englewood (au nord) ont souffert, mais c’est entre les deux que ça a le plus cassé. Le causeway (chaussée d’accès) menant à l’île de Sanibel a eu des morceaux de coupés. L’île est donc difficilement accessible et c’est elle qui aurait le plus souffert avec, probablement, ses voisines de Captiva ou de Captiva (des îles touristiques et magnifiques). La ville de Fort Myers Beach a aussi été fortement impactée. Une peu plus dans les terres, Fort Myers, Port Charlotte et Punta Gorda semblent, selon les premiers reportages, pas trop abimées, mais il y a eu des dégâts, notamment des inondations. Suite à l’ouragan Charley (2004) qui était passé par là, de nombreuses structures avaient été renforcées.

Key West avait eu la veille des dégâts, moins que l’île voisine de Cuba, qui n’avait plus d’électricité sur la totalité de son territoire.

Ressources pour des infos et photos des dégâts :

– NBC News Now

– News Press Naples / Fort Myers

– CNN

Ian n’est plus un ouragan, il a été rétrogradé en « tempête tropicale ». Il va se diriger vers la Caroline du Nord, où il faudra être vigilant qu’il ne réaccélère pas.

PUBLICITE :