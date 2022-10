Bass Museum : tout savoir sur le musée d’art contemporain de Miami Beach !

Il y en a plusieurs à Miami (PAMM, ICA, Lowe) mais à Miami Beach c’est LE grand musée d’art contemporain.

John Bass (1891-1978) et Johanna Redlich (m. Feb. 21, 1921) étaient des immigrants juifs originaires de Vienne (Autriche) qui s’étaient installés à Miami Beach. Lui était devenu président de la compagnie sucrière cubaine Fajardo, mais il était aussi journaliste, artiste, et bien d’autres choses, y compris, tous les deux, des collectionneurs d’art. En 1963, ils donnèrent 500 œuvres à la Ville de Miami Beach, à condition qu’un « Bass Museum of Art » soit ouvert au public « à perpétuité ».

Galerie de photos de l’extérieur :

John Bass le dirigea lui même jusqu’à son décès en 1978. Il est important de parler du site, car le bâtiment est remarquable. Il abritait auparavant la bibliothèque de la ville et avait été conçu dans les années 1930 (d’où son style art déco) par Russell Pancoast, le petit fils de John Collins (pionnier de Miami Beach). Le parc s’appelle d’ailleurs « Collins Park » et il abrite aussi bien des sculptures d’art contemporain que des bustes assez classiques de personnalités.

Si le Bass Museum est consacré à l’art contemporain, ce mélange entre moderne et tradition est néanmoins son cœur vibrant. En effet, la collection originale des Bass est exposée dans une pièce où se côtoient aussi bien des œuvres du Moyen-Âge que des compositions très contemporaines. La perspective est parfois saisissante, et même un peu provocante (quand on observe par exemple un portrait peint par l’école de Hyacinthe Rigaud (le peintre des rois de France) en enfilade avec une poupée de verre au style totémique et avec le sexe en érection).

Il y a aussi une salle d’installations qui ravira les fans du genre (et fera rire les autres), et de très beaux espaces dédiés aux expositions temporaires, qui changent plusieurs fois par an, y compris, bien entendu, pour accueillir chaque mois de novembre, avant le début de l’Art Week de Miami, des expos d’artistes majeurs de l’art contemporain.

Bien sûr nous sommes à Miami et ce n’est pas grand comme le Louvre, mais c’est à peu près de taille équivalente aux autres musées d’art contemporain de Miami.

Bass Museum of Art

2100 Collins Ave, Miami Beach, FL 33139

(305) 673-7530

www.thebass.org

